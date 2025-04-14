Что делают с жильем украинцев на оккупированных территориях в 2025 году

Новый вид мародерства — как РФ крадет недвижимость украинцев
На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Россия активно реализует масштабную схему присвоения украинской недвижимости. Если раньше речь шла о так называемом "бесхозном" имуществе, то теперь этот механизм не только формализован, но и поставлен на коммерческие рельсы.
Как пишет издание OBOZ.UA, так называемое Заксобрание Запорожской области 2 апреля проголосовало за законопроект, который позволяет выставлять "бесхозное" жилье на открытые торги. Фактически речь идет об узаконенном ограблении тех, кто вынужденно оставил свои дома, спасаясь от войны.
Цены на квадратный метр в "новых регионах" Россия уже определила официально: 107 611 рублей (более 31 тыс. грн), что местами выше, чем во многих регионах самой РФ.
"Продажа жилья украинцев — это новый уровень цинизма. Их не только лишают домов, но и наживаются на этом", — отмечает правозащитник из Запорожья.
Мариуполь: город-призрак и арена конфликтов
Особенно показательна ситуация в Мариуполе. Город, который в 2022 году подвергся сокрушительным обстрелам, сейчас превращается в арену борьбы между теми, кто потерял жилье, и теми, кто его "получил". В микрорайоне Черемушки было снесено 29 многоэтажек, а обещанное новое жилье получили в основном российские военные. Местным жителям предложили заменитель — чужие квартиры, объявленные "бесхозными".
"После трех лет бомжевания людям дали "выбор" — вселиться в чужое. Или и дальше жить без ничего", — рассказывает Елена, бывшая жительница Мариуполя.
Недовольство перерастает в протест. Люди понимают, что возвращение законных владельцев — вопрос времени. Но оккупационная администрация уже формирует иллюзию "гарантий" для новых поселенцев, создавая искусственное противостояние между украинцами.
"Фильтрация" в Шереметьево: жилье оборачивается ловушкой
Еще одним элементом системной политики лишения украинцев права на собственность стала усиленная фильтрация в московском аэропорту Шереметьево. Именно через него граждане Украины пытаются попасть на временно оккупированные территории. И в последнее время отказов во въезде — все больше.
Особый риск — для тех, кто хочет спасти свое жилье от статуса "бесхозного". Попытки действовать через доверенность на гражданина РФ не работают: без российского паспорта вернуть имущество уже фактически невозможно.
"Они создали систему, где без гражданства РФ твоя квартира — ничто. Даже если она твоя по документам", — делятся участники специализированных Telegram-каналов.
Как сказано в публикации, в итоге имеем три параллельных процесса: ограбление, легализацию и торговлю. Оккупанты не просто забирают жилье — они обесценивают саму идею права собственности. В этих условиях даже продажа украинской квартиры через доверенное лицо больше не является вариантом. Для тех, кто отказывается принимать гражданство РФ, путь к законному распоряжению недвижимостью заблокирован полностью.
Ранее российский диктатор Владимир Путин издал указ, который фактически блокирует любые сделки с недвижимостью без специального разрешения от оккупационных властей. Согласно этому указу, до 2028 года право на регистрацию жилья будет предоставляться только гражданам, которые считаются "лояльными" к оккупационному режиму. Это решение значительно ограничивает права собственников на распоряжение своим имуществом на оккупированных территориях.
А Денис Пушилин, глава группировки "ДНР", выступил с инициативой, которая фактически позволяет присваивать жилье мариупольцев, которые выехали из города из-за боевых действий.
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