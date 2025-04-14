Что делают с жильем украинцев на оккупированных территориях в 2025 году

Мариуполь. Фото: Reuters

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Россия активно реализует масштабную схему присвоения украинской недвижимости. Если раньше речь шла о так называемом "бесхозном" имуществе, то теперь этот механизм не только формализован, но и поставлен на коммерческие рельсы.

Как пишет издание OBOZ.UA, так называемое Заксобрание Запорожской области 2 апреля проголосовало за законопроект, который позволяет выставлять "бесхозное" жилье на открытые торги. Фактически речь идет об узаконенном ограблении тех, кто вынужденно оставил свои дома, спасаясь от войны.

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Цены на квадратный метр в "новых регионах" Россия уже определила официально: 107 611 рублей (более 31 тыс. грн), что местами выше, чем во многих регионах самой РФ.

"Продажа жилья украинцев — это новый уровень цинизма. Их не только лишают домов, но и наживаются на этом", — отмечает правозащитник из Запорожья.

Мариуполь: город-призрак и арена конфликтов

Особенно показательна ситуация в Мариуполе. Город, который в 2022 году подвергся сокрушительным обстрелам, сейчас превращается в арену борьбы между теми, кто потерял жилье, и теми, кто его "получил". В микрорайоне Черемушки было снесено 29 многоэтажек, а обещанное новое жилье получили в основном российские военные. Местным жителям предложили заменитель — чужие квартиры, объявленные "бесхозными".

"После трех лет бомжевания людям дали "выбор" — вселиться в чужое. Или и дальше жить без ничего", — рассказывает Елена, бывшая жительница Мариуполя.

Недовольство перерастает в протест. Люди понимают, что возвращение законных владельцев — вопрос времени. Но оккупационная администрация уже формирует иллюзию "гарантий" для новых поселенцев, создавая искусственное противостояние между украинцами.

"Фильтрация" в Шереметьево: жилье оборачивается ловушкой

Еще одним элементом системной политики лишения украинцев права на собственность стала усиленная фильтрация в московском аэропорту Шереметьево. Именно через него граждане Украины пытаются попасть на временно оккупированные территории. И в последнее время отказов во въезде — все больше.

Особый риск — для тех, кто хочет спасти свое жилье от статуса "бесхозного". Попытки действовать через доверенность на гражданина РФ не работают: без российского паспорта вернуть имущество уже фактически невозможно.

"Они создали систему, где без гражданства РФ твоя квартира — ничто. Даже если она твоя по документам", — делятся участники специализированных Telegram-каналов.

Как сказано в публикации, в итоге имеем три параллельных процесса: ограбление, легализацию и торговлю. Оккупанты не просто забирают жилье — они обесценивают саму идею права собственности. В этих условиях даже продажа украинской квартиры через доверенное лицо больше не является вариантом. Для тех, кто отказывается принимать гражданство РФ, путь к законному распоряжению недвижимостью заблокирован полностью.

Ранее российский диктатор Владимир Путин издал указ, который фактически блокирует любые сделки с недвижимостью без специального разрешения от оккупационных властей. Согласно этому указу, до 2028 года право на регистрацию жилья будет предоставляться только гражданам, которые считаются "лояльными" к оккупационному режиму. Это решение значительно ограничивает права собственников на распоряжение своим имуществом на оккупированных территориях.

А Денис Пушилин, глава группировки "ДНР", выступил с инициативой, которая фактически позволяет присваивать жилье мариупольцев, которые выехали из города из-за боевых действий.