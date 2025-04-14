Що роблять з житлом українців на окупованих територіях у 2025

Маріуполь. Фото: Reuters

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей Росія активно реалізує масштабну схему привласнення української нерухомості. Якщо раніше мова йшла про так зване "безхазяйне" майно, то тепер цей механізм не лише формалізовано, а й поставлено на комерційні рейки.

Як пише видання OBOZ.UA, так зване Заксобраніє Запорізької області 2 квітня проголосувало за законопроєкт, який дозволяє виставляти "безхазяйне" житло на відкриті торги. Фактично йдеться про узаконене пограбування тих, хто вимушено залишив свої домівки, рятуючись від війни.

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Ціни на квадратний метр у "нових регіонах" Росія вже визначила офіційно: 107 611 рублів (понад 31 тис. грн), що подекуди вище, ніж у багатьох регіонах самої РФ.

"Продаж житла українців — це новий рівень цинізму. Їх не лише позбавляють домівок, а ще й наживаються на цьому", — зазначає правозахисник із Запоріжжя.

Маріуполь: місто-привид і арена конфліктів

Особливо показова ситуація у Маріуполі. Місто, яке у 2022 році зазнало нищівних обстрілів, зараз перетворюється на арену боротьби між тими, хто втратив житло, та тими, хто його "отримав". У мікрорайоні Черемушки було знесено 29 багатоповерхівок, а обіцяне нове житло отримали здебільшого російські військові. Місцевим мешканцям запропонували замінник — чужі квартири, оголошені "безхазяйними".

"Після трьох років бомжування людям дали "вибір" — вселитися у чуже. Або й далі жити без нічого", — розповідає Олена, колишня мешканка Маріуполя.

Невдоволення переростає у протест. Люди розуміють, що повернення законних власників — питання часу. Та окупаційна адміністрація вже формує ілюзію "гарантій" для нових поселенців, створюючи штучне протистояння між українцями.

"Фільтрація" в Шереметьєво: житло обертається пасткою

Ще одним елементом системної політики позбавлення українців права на власність стала посилена фільтрація у московському аеропорту Шереметьєво. Саме через нього громадяни України намагаються потрапити на тимчасово окуповані території. Та останнім часом відмов у в'їзді — все більше.

Особливий ризик — для тих, хто хоче врятувати своє житло від статусу "безхазяйного". Спроби діяти через довіреність на громадянина РФ не працюють: без російського паспорта повернути майно вже фактично неможливо.

"Вони створили систему, де без громадянства РФ твоя квартира — ніщо. Навіть якщо вона твоя за документами", — діляться учасники спеціалізованих Telegram-каналів.

Як сказано у публікації, у підсумку маємо три паралельні процеси: пограбування, легалізацію і торгівлю. Окупанти не просто забирають житло — вони знецінюють саму ідею права власності. У цих умовах навіть продаж української квартири через довірену особу більше не є варіантом. Для тих, хто відмовляється приймати громадянство РФ, шлях до законного розпорядження нерухомістю заблокований повністю.

Раніше російський диктатор Володимир Путін видав указ, який фактично блокує будь-які угоди з нерухомістю без спеціального дозволу від окупаційної влади. Згідно з цим указом, до 2028 року право на реєстрацію житла буде надаватися лише громадянам, які вважаються "лояльними" до окупаційного режиму. Це рішення значно обмежує права власників на розпорядження своїм майном на окупованих територіях.

А Денис Пушилін, очільник угруповання "ДНР", виступив із ініціативою, що фактично дозволяє привласнювати житло маріупольців, які виїхали з міста через бойові дії.