Покупка квартиры в ЖК — как жилье в новостройках стало хитом в 2025 году

Новые стандарты — чем привлекают покупателей квартиры в ЖК
В 2025 году киевляне все чаще выбирают квартиры в новостройках, несмотря на стремительный рост цен на первичное жилье. Новостройки привлекают современными планировками, энергоэффективностью, безопасностью и гибкими финансовыми условиями.
Первичное жилье сейчас у многих киевлян ассоциируется с комфортом и современными технологиями, отмечают в группе компаний DIM.
Преимущества современных планировок в новостройках:
- возможность создавать гибкие пространства под работу и отдых;
- зонирование квартир с учетом новых семейных моделей;
- увеличенная площадь кухонь и гостиных для комфортной совместной жизни;
- наличие лоджий и террас для дополнительного пространства.
"Новостройки предлагают принципиально другой уровень комфорта. Это новый уровень безопасности, современные планировки, энергоэффективность, укрытия и паркинги", — отмечает младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.
Энергоэффективность и безопасность
Реалии 2025 года сделали вопрос энергоэффективности и безопасности ключевыми для покупателей. Новостройки возводятся по современным стандартам, позволяющим существенно экономить на коммунальных расходах.
Ключевые решения для энергоэффективности:
- утепленные фасады и энергосберегающие окна;
- современные системы вентиляции с рекуперацией тепла;
- солнечные панели и резервные источники энергии;
- рациональное использование воды и тепла.
Особое внимание уделяется укрытиям, которые стали неотъемлемой частью новых жилых комплексов. Это фактор, который существенно влияет на решение семей с детьми и тех, кто планирует жизнь в условиях войны.
Финансовые условия и инвестиционный потенциал
Еще одним преимуществом первичного рынка являются гибкие финансовые инструменты. В среднем первый взнос составляет 30-50 %, а рассрочка предоставляется на 2-3 года, в некоторых случаях — до 5.
Почему новостройки становятся выгодными инвестициями:
- фиксация цены на старте строительства;
- потенциальный рост стоимости в 2-2,5 раза до ввода в эксплуатацию;
- ликвидность жилья в популярных комплексах;
- возможность выгодной перепродажи или сдачи в аренду.
Государственные программы кредитования
В 2025 году действуют государственные механизмы поддержки, упрощающие покупку квартир. Для отдельных категорий граждан доступны кредиты под 3 %, для других — под 7 %, сроком до 20 лет со взносом от 20-30 %.
Такие программы особенно привлекают молодые семьи, которые получают шанс приобрести жилье с минимальными рисками.
Сравнение со вторичным рынком
Спрос на вторичные квартиры остается, ведь они предлагают готовую инфраструктуру и возможность заселиться сразу. По словам Насиковского, выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя.
Основные отличия новостроек и вторички:
- вторичка позволяет заселиться сразу, новостройка требует времени;
- новостройка имеет современные укрытия, вторичка часто лишена этого;
- первичка дает шанс на рост стоимости, вторичка более стабильна;
- вторичка предлагает развитую инфраструктуру, первичка - новые стандарты жизни.
Рынок жилья в 2025 году
Рынок столицы демонстрирует сложный баланс. Дефицит новостроек удерживает цены на высоком уровне.
Одновременно вторичный рынок остается популярным среди тех, кто ценит быстрое решение.
Но тенденции свидетельствуют: именно современные жилые комплексы задают новые стандарты. Они становятся выбором тех, кто мыслит стратегически, инвестирует в будущее и хочет жить в условиях комфорта и безопасности, отмечают аналитики.
Как сообщалось, количество нового жилья, введенного в эксплуатацию в Киеве в течение первого полугодия 2025 года, существенно уменьшилось. За этот период застройщики сдали лишь 7 380 квартир, что на 22 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также мы рассказывали, что рынок новостроек Украины развивается неравномерно: западные и некоторые центральные области возобновляют строительство. Тогда как в прифронтовых регионах наблюдается стагнация.
