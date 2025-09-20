Видео
Главная Недвижимость Новые стандарты — чем привлекают покупателей квартиры в ЖК

Новые стандарты — чем привлекают покупателей квартиры в ЖК

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 10:50
Покупка квартиры в ЖК — как жилье в новостройках стало хитом в 2025 году
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году киевляне все чаще выбирают квартиры в новостройках, несмотря на стремительный рост цен на первичное жилье. Новостройки привлекают современными планировками, энергоэффективностью, безопасностью и гибкими финансовыми условиями.

Первичное жилье сейчас у многих киевлян ассоциируется с комфортом и современными технологиями, отмечают в группе компаний DIM.

Преимущества современных планировок в новостройках:

  • возможность создавать гибкие пространства под работу и отдых;
  • зонирование квартир с учетом новых семейных моделей;
  • увеличенная площадь кухонь и гостиных для комфортной совместной жизни;
  • наличие лоджий и террас для дополнительного пространства.

"Новостройки предлагают принципиально другой уровень комфорта. Это новый уровень безопасности, современные планировки, энергоэффективность, укрытия и паркинги", — отмечает младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

Энергоэффективность и безопасность

Реалии 2025 года сделали вопрос энергоэффективности и безопасности ключевыми для покупателей. Новостройки возводятся по современным стандартам, позволяющим существенно экономить на коммунальных расходах.

Ключевые решения для энергоэффективности:

  • утепленные фасады и энергосберегающие окна;
  • современные системы вентиляции с рекуперацией тепла;
  • солнечные панели и резервные источники энергии;
  • рациональное использование воды и тепла.

Особое внимание уделяется укрытиям, которые стали неотъемлемой частью новых жилых комплексов. Это фактор, который существенно влияет на решение семей с детьми и тех, кто планирует жизнь в условиях войны.

Финансовые условия и инвестиционный потенциал

Еще одним преимуществом первичного рынка являются гибкие финансовые инструменты. В среднем первый взнос составляет 30-50 %, а рассрочка предоставляется на 2-3 года, в некоторых случаях — до 5.

Почему новостройки становятся выгодными инвестициями:

  • фиксация цены на старте строительства;
  • потенциальный рост стоимости в 2-2,5 раза до ввода в эксплуатацию;
  • ликвидность жилья в популярных комплексах;
  • возможность выгодной перепродажи или сдачи в аренду.

Государственные программы кредитования

В 2025 году действуют государственные механизмы поддержки, упрощающие покупку квартир. Для отдельных категорий граждан доступны кредиты под 3 %, для других — под 7 %, сроком до 20 лет со взносом от 20-30 %.

Такие программы особенно привлекают молодые семьи, которые получают шанс приобрести жилье с минимальными рисками.

Сравнение со вторичным рынком

Спрос на вторичные квартиры остается, ведь они предлагают готовую инфраструктуру и возможность заселиться сразу. По словам Насиковского, выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя.

Основные отличия новостроек и вторички:

  • вторичка позволяет заселиться сразу, новостройка требует времени;
  • новостройка имеет современные укрытия, вторичка часто лишена этого;
  • первичка дает шанс на рост стоимости, вторичка более стабильна;
  • вторичка предлагает развитую инфраструктуру, первичка - новые стандарты жизни.

Рынок жилья в 2025 году

Рынок столицы демонстрирует сложный баланс. Дефицит новостроек удерживает цены на высоком уровне.

Одновременно вторичный рынок остается популярным среди тех, кто ценит быстрое решение.

Но тенденции свидетельствуют: именно современные жилые комплексы задают новые стандарты. Они становятся выбором тех, кто мыслит стратегически, инвестирует в будущее и хочет жить в условиях комфорта и безопасности, отмечают аналитики.

Как сообщалось, количество нового жилья, введенного в эксплуатацию в Киеве в течение первого полугодия 2025 года, существенно уменьшилось. За этот период застройщики сдали лишь 7 380 квартир, что на 22 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также мы рассказывали, что рынок новостроек Украины развивается неравномерно: западные и некоторые центральные области возобновляют строительство. Тогда как в прифронтовых регионах наблюдается стагнация.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
