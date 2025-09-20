Відео
Нові стандарти — чим приваблюють покупців квартири у ЖК

Дата публікації: 20 вересня 2025 10:50
Покупка квартири в ЖК — як житло в новобудовах стало хітом у 2025 році
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році кияни дедалі частіше обирають квартири в новобудовах, попри стрімке зростання цін на первинне житло. Новобудови приваблюють сучасними плануваннями, енергоефективністю, безпекою та гнучкими фінансовими умовами.

Первинне житло зараз у багатьох киян асоціюється з комфортом і сучасними технологіями, зазначають у групі компаній DIM.

Переваги сучасних планувань у новобудовах:

  • можливість створювати гнучкі простори під роботу та відпочинок;
  • зонування квартир із врахуванням нових сімейних моделей;
  • збільшена площа кухонь та віталень для комфортного спільного життя;
  • наявність лоджій і терас для додаткового простору.

"Новобудови пропонують принципово інший рівень комфорту. Це новий рівень безпеки, сучасні планування, енергоефективність, укриття та паркінги", — наголошує молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Енергоефективність і безпека

Реалії 2025 року зробили питання енергоефективності та безпеки ключовими для покупців. Новобудови зводяться за сучасними стандартами, що дозволяють суттєво економити на комунальних витратах.

Ключові рішення для енергоефективності:

  • утеплені фасади та енергоощадні вікна;
  • сучасні системи вентиляції з рекуперацією тепла;
  • сонячні панелі та резервні джерела енергії;
  • раціональне використання води та тепла.

Особлива увага приділяється укриттям, що стали невід’ємною частиною нових житлових комплексів. Це фактор, який істотно впливає на рішення сімей із дітьми та тих, хто планує життя в умовах війни.

Фінансові умови та інвестиційний потенціал

Ще однією перевагою первинного ринку є гнучкі фінансові інструменти. У середньому перший внесок становить 30-50 %, а розстрочка надається на 2-3 роки, у деяких випадках — до 5.

Чому новобудови стають вигідними інвестиціями:

  • фіксація ціни на старті будівництва;
  • потенційне зростання вартості у 2-2,5 рази до введення в експлуатацію;
  • ліквідність житла у популярних комплексах;
  • можливість вигідного перепродажу чи здачі в оренду.

Державні програми кредитування

У 2025 році діють державні механізми підтримки, що спрощують купівлю квартир. Для окремих категорій громадян доступні кредити під 3 %, для інших — під 7 %, строком до 20 років із внеском від 20–30 %.

Такі програми особливо приваблюють молоді сім’ї, які отримують шанс придбати житло з мінімальними ризиками.

Порівняння з вторинним ринком

Попит на вторинні квартири залишається, адже вони пропонують готову інфраструктуру та можливість заселитися відразу. За словами Насіковського, вибір між первинкою і вторинкою у 2025 році залежить від балансу між готовністю, ризиком і фінансовими можливостями покупця.

Основні відмінності новобудов і вторинки:

  • вторинка дозволяє заселитися відразу, новобудова вимагає часу;
  • новобудова має сучасні укриття, вторинка часто позбавлена цього;
  • первинка дає шанс на зростання вартості, вторинка стабільніша;
  • вторинка пропонує розвинену інфраструктуру, первинка — нові стандарти життя.

Ринок житла у 2025 році

Ринок столиці демонструє складний баланс. Дефіцит новобудов утримує ціни на високому рівні. 

Одночасно вторинний ринок залишається популярним серед тих, хто цінує швидке рішення.

Та тенденції свідчать: саме сучасні житлові комплекси задають нові стандарти. Вони стають вибором тих, хто мислить стратегічно, інвестує в майбутнє та хоче жити в умовах комфорту й безпеки, наголошують аналітики.

Як повідомлялось, кількість нового житла, введеного в експлуатацію в Києві протягом першого півріччя 2025 року, суттєво зменшилася. За цей період забудовники здали лише 7 380 квартир, що на 22 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також ми розповідали, що ринок новобудов України розвивається нерівномірно: західні та деякі центральні області відновлюють будівництво. Тоді як у прифронтових регіонах спостерігається стагнація. 

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
