Новые правила аренды жилья в одной из стран ЕС — что изменится с октября 2025 года

В Греции с 1 октября 2025 года вступают в силу новые правила для краткосрочной аренды жилья через платформы, такие как Airbnb и Booking.com. Эти изменения касаются всех, кто сдают квартиры или дома туристам.

Таким образом правительство хочет сделать отдых в стране более безопасным и качественным, чтобы Греция оставалась привлекательным туристическим направлением, пишет издание Travel and Tour World.

Новые требования к аренде жилья в Греции

Согласно обновленным нормам, владельцы должны:

установить огнетушители и датчики дыма в помещениях,

оформить страховку гражданской ответственности,

пройти сертификацию электрических установок.

Речь идет не только о формальностях. Правительство подчеркивает, что пожарная безопасность и техническая проверка систем — это вопрос защиты жизни.

Для страны, где краткосрочная аренда приносит миллиарды евро ежегодно, внедрение прозрачных стандартов становится элементом конкурентной борьбы с другими европейскими направлениями.

Реакция туристической индустрии Греции

Часть отельеров и владельцев апартаментов считает новые правила слишком строгими. Они предупреждают: значительные расходы могут привести к уменьшению количества бюджетных вариантов проживания.

По словам участников отрасли, крупные компании быстрее справятся с новыми требованиями, а вот малым операторам будет сложно. Это создает риск уменьшения конкуренции и роста цен для туристов.

Предложения для упрощения контроля

Чтобы снизить административное давление, Комитет по краткосрочной аренде предлагает создать цифровую платформу для загрузки всех документов.

Она должна стать единым центром контроля, где сертификаты будут проверять автоматически. Такая система поможет избежать дублирования бумажных процедур и сделает проверки более прозрачными.

Аренда жилья как элемент туристической стратегии

Новые нормы — это часть более широкой политики устойчивого развития туризма. Греция пытается сохранить баланс между доходами от путешественников и сохранением культурного наследия и окружающей среды.

Рост популярности Airbnb во многих городах Европы уже привел к проблемам: вытеснению местных жителей, перегрузке инфраструктуры, повышению цен на жилье. Теперь Греция стремится избежать этих рисков.

Влияние новых правил на туристов и владельцев

Для туристов изменения означают, что арендованные квартиры и дома будут более безопасными и будут соответствовать четким стандартам. Для владельцев — это инвестиции в новое оборудование и дополнительные расходы.

В то же время в долгосрочной перспективе обновление может поднять качество услуг и сформировать доверие к рынку. Правительство надеется, что именно это поможет Греции оставаться среди лидеров средиземноморского туризма.

Будущее рынка аренды жилья в Греции

Аналитики прогнозируют, что переходный период будет непростым. Часть небольших владельцев может уйти с рынка, однако те, кто останется, смогут предлагать сертифицированные объекты с более высокими стандартами. Это может стать толчком для развития новых сервисов, ориентированных на качество, а не только на низкую цену.

Для туристов же Греция останется привлекательной, ведь новые правила повышают уровень доверия к арендованному жилью.

