Нові правила оренди житла в одній з країн ЄС — що зміниться з жовтня 2025 року

В Греції з 1 жовтня 2025 року набувають чинності нові правила для короткострокової оренди житла через платформи, як-от Airbnb та Booking.com. Ці зміни стосуються всіх, хто здають квартири чи будинки туристам.

Таким чином цряд хоче зробити відпочинок у країні безпечнішим і якіснішим, щоб Греція залишалася привабливим туристичним напрямом, пише видання Travel and Tour World.

Нові вимоги до оренди житла в Греції

Згідно з оновленими нормами, власники повинні:

встановити вогнегасники та датчики диму у приміщеннях,

оформити страховку цивільної відповідальності,

пройти сертифікацію електричних установок.

Йдеться не лише про формальності. Уряд наголошує, що пожежна безпека та технічна перевірка систем — це питання захисту життя. Для країни, де короткострокова оренда приносить мільярди євро щороку, впровадження прозорих стандартів стає елементом конкурентної боротьби з іншими європейськими напрямками.

Реакція туристичної індустрії Греції

Частина готельєрів і власників апартаментів вважає нові правила надто суворими. Вони попереджають: значні витрати можуть призвести до зменшення кількості бюджетних варіантів проживання.

За словами учасників галузі, великі компанії швидше впораються з новими вимогами, а от малим операторам буде складно. Це створює ризик зменшення конкуренції й зростання цін для туристів.

Пропозиції для спрощення контролю

Щоб знизити адміністративний тиск, Комітет із короткострокової оренди пропонує створити цифрову платформу для завантаження всіх документів.

Вона має стати єдиним центром контролю, де сертифікати перевірятимуть автоматично. Така система допоможе уникнути дублювання паперових процедур і зробить перевірки прозорішими.

Оренда житла як елемент туристичної стратегії

Нові норми — це частина ширшої політики сталого розвитку туризму. Греція намагається зберегти баланс між прибутками від мандрівників і збереженням культурної спадщини та довкілля.

Зростання популярності Airbnb у багатьох містах Європи вже призвело до проблем: витіснення місцевих жителів, перенавантаження інфраструктури, підвищення цін на житло. Тепер Греція прагне уникнути цих ризиків.

Вплив нових правил на туристів і власників

Для туристів зміни означають, що орендовані квартири та будинки будуть безпечнішими і відповідатимуть чітким стандартам. Для власників — це інвестиції у нове обладнання та додаткові витрати.

Водночас у довгостроковій перспективі оновлення може підняти якість послуг і сформувати довіру до ринку. Уряд сподівається, що саме це допоможе Греції залишатися серед лідерів середземноморського туризму.

Майбутнє ринку оренди житла в Греції

Аналітики прогнозують, що перехідний період буде непростим. Частина невеликих власників може піти з ринку, однак ті, хто залишиться, зможуть пропонувати сертифіковані об’єкти з вищими стандартами. Це може стати поштовхом для розвитку нових сервісів, орієнтованих на якість, а не лише на низьку ціну.

Для туристів же Греція залишиться привабливою, адже нові правила підвищують рівень довіри до орендованого житла.

Як повідомлялось, подорож до Греції — це шанс вийти за рамки звичних туристичних маршрутів і відкрити для себе щось нове. Замість традиційних готелів, ви можете зупинитися в унікальних вітряках, що поєднують історичний колорит із сучасними зручностями. Ці помешкання, які колись мололи зерно, пропонують незабутні враження, далекі від стандартного відпочинку.

Також зазначимо, щоб запобігти зникненню людей під час аномальної спеки, влада Греції запровадила нові штрафи для туристів. Тепер порушникам доведеться заплатити велику суму, якщо вони вирішать ігнорувати заборону на відвідування заповідників у спекотну погоду.