Люксовые дома на дереве в Европе — что можно арендовать на Airbnb

Дом на дереве. Фото: Airbnb

Когда-то деревянные дома были детскими тайниками, сегодня — это эстетические объекты дизайна, достойные обложек архитектурных журналов. Мы нашли пять роскошных вариантов аренды таких "домиков", которые выбирают для романтических побегов, уединения или же просто необычного опыта. И да — эти помещения сдают не в экзотических джунглях, а в центре Европы.

Представьте себе отпуск, где вы просыпаетесь среди шелеста листьев, пьете кофе на террасе с панорамным видом и наслаждаетесь комфортом, достойным пятизвездочного отеля. Дома на дереве, доступные для аренды на Airbnb, предлагают именно такой уникальный опыт.

Реклама

Читайте также:

Редакция Новини.LIVE собрала пять самых роскошных вариантов в разных уголках Европы и Канады, которые сочетают природную гармонию с современными удобствами.

Башня в облаках: роскошь среди канадских лесов

В самом сердце канадской природы, среди густых лесов, расположилась настоящая башня в облаках. Этот дом на дереве, доступный для аренды за 2 746 долларов на 5 ночей для одного человека, поражает своей атмосферой.

Внутри вы найдете дровяную печь, которая согреет в прохладные вечера, скоростной Wi-Fi для комфортной работы или развлечений, а также гидромассажную ванну, где можно расслабиться, любуясь пейзажами. Это идеальный выбор для тех, кто хочет убежать от городского шума, но не готов отказываться от роскоши.

Дом на дереве в Канаде. Фото: Airbnb

Итальянская мечта во Флоренции: дом с бассейном и теннисным кортом

Флоренция — это не только искусство и архитектура, но и возможность пожить в роскошном доме на дереве за 1 742 доллара на 5 ночей. Этот вариант предлагает настоящий оазис отдыха: частный бассейн, теннисный корт, настольный теннис и даже футбольный стол. Парковка прямо возле дома добавляет удобства, а живописные виды Тосканы сделают каждый момент особенным. Это идеальное место для романтического отпуска или семейного отдыха с итальянским шармом.

Дом на дереве в Италии. Фото: Airbnb

Французский релакс возле Страсбурга: звезды и гидромассажная ванна

В 20 минутах от Страсбурга, во Франции, расположен дом на дереве, который можно арендовать за 1 569 долларов на 5 ночей. Его главная изюминка — просторная терраса с гидромассажной ванной, где вы сможете расслабиться, созерцая звездное небо. Этот дом идеально подходит для тех, кто ищет тишину, спокойствие и единение с природой.

Современный дизайн и удобства обеспечивают комфорт, а близость к Страсбургу позволяет совместить отдых с культурными экскурсиями.

Дом на дереве во Франции. Фото: Airbnb

Панорамная сказка в Бельгии: долина Ставелот

В бельгийской долине Ставелот, среди живописных холмов, расположен дом на дереве для двух человек за 1 474 доллара на 5 ночей. Его панорамные окна открывают захватывающие виды, которые меняются в зависимости от времени суток.

Этот вариант идеально подходит для пар, которые хотят уединиться и насладиться природой. Уютный интерьер и продуманные детали создают атмосферу, где каждый день ощущается как приключение.

Дом на дереве в Бельгии. Фото: Airbnb

Немецкая идиллия возле Кельна: лесное приключение

В 20 минутах от Кельна, в сердце букового леса, ждет дом на дереве за 1 427 долларов на 5 ночей. Это место не только для спокойного отдыха, но и для активного досуга: в лесу есть высокая веревочная площадка для любителей приключений и пони-ферма с шетлендскими пони и черными овцами. Уютный дом с современными удобствами станет идеальной базой для исследования природы и релакса.

Дом на дереве в Германии. Фото: Airbnb

Ранее мы рассказывали о Греции, которая манит не только знаковыми видами Санторини и величественными достопримечательностями Афин. Здесь можно получить особые впечатления, поселившись в аутентичных мельницах, где прошлое гармонично сочетается с современными удобствами. Эти бывшие мельницы теперь стали необычными отелями, которые можно забронировать для незабываемого отдыха.

Также выбирайте зарубежное направление для летнего отпуска уже сейчас, ведь в этом году ожидается популярность нескольких вариантов. Среди них есть как бюджетные, так и более дорогие предложения. Независимо от вашего выбора, эти места будут очень востребованы, поэтому не медлите с бронированием, чтобы получить желаемый вариант.