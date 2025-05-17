Люксові будинки на дереві в Європі — що можна орендувати на Airbnb

Будинок на дереві. Фото: Airbnb

Колись дерев’яні будинки були дитячими схованками, сьогодні — це естетичні об'єкти дизайну, гідні обкладинок архітектурних журналів. Ми знайшли п’ять розкішних варіантів оренди таких "хатинок", які обирають для романтичних втеч, усамітнення або ж просто незвичайного досвіду. І так — ці помешкання здають не в екзотичних джунглях, а у центрі Європи.

Уявіть собі відпустку, де ви прокидаєтеся серед шелесту листя, п’єте каву на терасі з панорамним видом і насолоджуєтеся комфортом, гідним п’ятизіркового готелю. Будинки на дереві, доступні для оренди на Airbnb, пропонують саме такий унікальний досвід.

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Редакція Новини.LIVE зібрала п’ять найрозкішніших варіантів у різних куточках Європи та Канади, які поєднують природну гармонію з сучасними зручностями.

Вежа в хмарах: розкіш серед канадських лісів

У самому серці канадської природи, серед густих лісів, розташувалася справжня вежа в хмарах. Цей будинок на дереві, доступний для оренди за 2 746 доларів на 5 ночей для однієї особи, вражає своєю атмосферою.

Всередині ви знайдете дров’яну піч, яка зігріє в прохолодні вечори, швидкісний Wi-Fi для комфортної роботи чи розваг, а також гідромасажну ванну, де можна розслабитися, милуючись краєвидами. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне втекти від міського шуму, але не готовий відмовлятися від розкоші.

Будинок на дереві у Канаді. Фото: Airbnb

Італійська мрія у Флоренції: будинок з басейном і тенісним кортом

Флоренція — це не лише мистецтво й архітектура, а й можливість пожити в розкішному будинку на дереві за 1 742 долара на 5 ночей. Цей варіант пропонує справжній оазис відпочинку: приватний басейн, тенісний корт, настільний теніс і навіть футбольний стіл. Паркування прямо біля будинку додає зручності, а мальовничі краєвиди Тоскани зроблять кожен момент особливим. Це ідеальне місце для романтичної відпустки чи сімейного відпочинку з італійським шармом.

Будинок на дереві в Італії. Фото: Airbnb

Французький релакс біля Страсбурга: зірки та гідромасажна ванна

За 20 хвилин від Страсбурга, у Франції, розташований будинок на дереві, який можна орендувати за 1 569 доларів на 5 ночей. Його головна родзинка — простора тераса з гідромасажною ванною, де ви зможете розслабитися, споглядаючи зоряне небо. Цей будинок ідеально підходить для тих, хто шукає тишу, спокій і єднання з природою.

Сучасний дизайн і зручності забезпечують комфорт, а близькість до Страсбурга дозволяє поєднати відпочинок із культурними екскурсіями.

Будинок на дереві у Франції. Фото: Airbnb

Панорамна казка в Бельгії: долина Ставелот

У бельгійській долині Ставелот, серед мальовничих пагорбів, розташований будинок на дереві для двох осіб за 1 474 долара на 5 ночей. Його панорамні вікна відкривають захопливі краєвиди, які змінюються залежно від пори дня.

Цей варіант ідеально підходить для пар, які хочуть усамітнитися й насолодитися природою. Затишний інтер’єр і продумані деталі створюють атмосферу, де кожен день відчувається як пригода.

Будинок на дереві у Бельгії. Фото: Airbnb

Німецька ідилія біля Кельна: лісова пригода

За 20 хвилин від Кельна, у серці букового лісу, чекає будинок на дереві за 1 427 доларів на 5 ночей. Це місце не лише для спокійного відпочинку, а й для активного дозвілля: у лісі є високий мотузковий майданчик для любителів пригод і поні-ферма з шетлендськими поні та чорними вівцями. Затишний будинок із сучасними зручностями стане ідеальною базою для дослідження природи й релаксу.

Будинок на дереві у Німеччині. Фото: Airbnb

Раніше ми розповідали про Грецію, яка вабить не лише знаковими краєвидами Санторіні та величними пам'ятками Афін. Тут можна отримати особливі враження, оселившись в автентичних вітряках, де минуле гармонійно поєднується з сучасними зручностями. Ці колишні млини тепер стали незвичайними готелями, які можна забронювати для незабутнього відпочинку.

Також обирайте закордонний напрямок для літньої відпустки вже зараз, адже цього року очікується популярність кількох варіантів. Серед них є як бюджетні, так і дорожчі пропозиції. Незалежно від вашого вибору, ці місця будуть дуже популярні, тому не зволікайте з бронюванням, щоб отримати бажаний варіант.