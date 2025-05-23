Какие квартиры долго продаются из-за неудачной планировки

Женщина и мужчина рассматривают схему квартиры. Фото: Freepik

Планировка квартиры — ключевой фактор, влияющий не только на комфорт жильцов, но и на скорость ее продажи. Непродуманные архитектурные решения могут отпугнуть потенциальных покупателей, заставляя квартиру "зависать" на рынке.

Планировка, которая была приемлемой в 2000-х, сегодня отпугивает, отмечают эксперты портала DIM.RIA. Важно учитывать не только дизайн и локацию, но и функциональность пространства, естественный свет, возможность изменений.

Реклама

Читайте также:

Темнота вместо уюта: комнаты без достаточного света

Наличие естественного освещения — базовая потребность современного покупателя. Но многие квартиры до сих пор имеют глубокие, вытянутые комнаты с одним-двумя окнами или вовсе без них. Из-за слабой инсоляции жилье выглядит неприветливо, а визуальные ухищрения с подсветкой не заменят солнечный свет.

Такие помещения психологически давят, вызывают усталость и ощущение "замкнутости". И даже при хорошем ремонте покупатель может быстро потерять интерес.

Темный коридор. Фото: Freepik

Излишне просторное или просто непродуманное? Балконы и коридоры

Коридоры как ловушка площади

Когда на 50 кв. м приходится 10-12 кв. м коридора, эффективность использования пространства становится крайне низкой. Особенно отпугивают узкие и длинные прихожие, где невозможно разместить даже базовую мебель. Покупатели все чаще выбирают компактность и функциональность вместо "пустых" квадратных метров.

Длинный балкон — обуза, а не бонус

В некоторых новостройках еще можно найти квартиры с балконами, которые тянутся вдоль всего фасада. Они выглядят эффектно лишь в теории: остекление дорогостоящее или ограничено законом, присоединение — сложное, а функциональность сомнительная. Такие объекты долго ждут своего покупателя.

Длинный балкон. Фото: Freepik

Причудливые формы: нестандартные стены и острые углы

Архитектурная игра с формами — не всегда удачное решение. Квартиры с изогнутыми или остроугольными стенами сложно обустроить. Классическая мебель не вписывается, а индивидуальные заказы — дорогое удовольствие.

Особенно нежелательны так называемые "квартиры-секторы" — комнаты с несколькими стенами, расходящимися под углами. Визуально это создает хаос, а на практике — постоянные неудобства.

Нестандартный санузел. Фото: Freepik

Планировка, устаревшая морально: проходные комнаты

Проходные комнаты — остаток из прошлого, который не выдерживает современных представлений о приватности и комфорте. Такие планировки снижают интерес даже к квартирам с хорошей локацией или ремонтом. Особенно если такие комнаты единственный путь в спальню или детскую.

Проходная комната. Фото: wowmebli.com

Опорные стены повсюду: невозможность изменений

В квартирах, где все внутренние стены — несущие, перепланировка становится недоступной. Для многих покупателей это критично. Ведь одна из причин покупки жилья — возможность сделать пространство "под себя". Ограничение на изменения означает потерю гибкости — а значит, и времени на продажу.

Слишком "умное" жилье: проблемы смарт-квартир

Спрос на смарт-жилье, популярный еще несколько лет назад, сейчас идет на спад. Причина — реальность оказалась менее привлекательной, чем реклама. Узкие вытянутые комнаты, минимальная площадь, тонкие стены — все это создает дискомфорт.

Такие квартиры могут устроить студента или арендатора на короткий срок, но вряд ли — семью или человека, ищущего постоянное жилье.

Смарт-квартира. Фото: Freepik

Многоуровневость: красиво, но непрактично

Квартиры с двумя уровнями выглядят эффектно, однако часто вызывают бытовые трудности. Постоянное передвижение между этажами, потребность в установке безопасных лестниц, проблемы с отоплением — все это уменьшает привлекательность. Такое жилье покупают редко и обычно после значительного торга.

Двухэтажная квартира. Фото: Freepik

Архитектурная "красота", которая мешает жить

Колонны, эркеры, ниши — все это может быть украшением или ловушкой. Если такие элементы размещены неудачно, они нарушают логику пространства и создают лишние трудности при ремонте или меблировке.

Особенно когда колонны размещены под углом или слишком близко друг к другу — варианты дизайна ограничиваются до нескольких шаблонов.

Квартира с колоннами. Фото: Freepik

Один санузел на троих: непрактичное решение

Совмещенный санузел — не беда для студии или однокомнатной квартиры. Но в трехкомнатном жилье он превращается в источник конфликтов. Особенно если в квартире живет несколько взрослых человек или семья с детьми.

Вынужденная очередь в ванную комнату — фактор, который часто становится решающим при отказе от покупки.

Совмещенный санузел. Фото: Freepik

Как сообщалось, санузел — это важная часть любого дома, влияющая на комфорт и функциональность повседневной жизни. Выбор между раздельной и совмещенной планировкой может существенно сказаться на удобстве, гигиене и общем настроении жителей. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому оптимальное решение всегда зависит от ваших индивидуальных потребностей, бюджета и характеристик помещения.

Также мы рассказывали о мастер-спальне — это гораздо больше, чем просто комната для сна, это многофункциональное пространство, где комфорт и приватность переплетаются, создавая ваш личный оазис. Эта концепция, возникшая в Америке еще в XVII веке, сейчас активно набирает популярность в Украине, особенно среди владельцев новых квартир и частных домов. Она предлагает идеальное сочетание удобства и функциональности для отдыха и личного пространства.