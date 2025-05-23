Які квартири довго продаються через невдале планування

Жінка та чоловік розглядають схему квартири. Фото: Freepik

Планування квартири — ключовий фактор, що впливає не лише на комфорт мешканців, а й на швидкість її продажу. Непродумані архітектурні рішення можуть відлякати потенційних покупців, змушуючи квартиру "зависати" на ринку.

Планування, що було прийнятним у 2000-х, сьогодні відлякує, наголошують експерти порталу DIM.RIA. Важливо враховувати не лише дизайн і локацію, але й функціональність простору, природне світло, можливість змін.

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Темрява замість затишку: кімнати без достатнього світла

Наявність природного освітлення — базова потреба сучасного покупця. Але чимало квартир досі мають глибокі, витягнуті кімнати з одним-двома вікнами або й зовсім без них. Через слабку інсоляцію житло виглядає непривітно, а візуальні хитрощі з підсвіткою не замінять сонячне світло.

Такі приміщення психологічно тиснуть, викликають втому й відчуття "замкненості". І навіть при гарному ремонті покупець може швидко втратити інтерес.

Темний коридор. Фото: Freepik

Зайве просторе чи просто непродумане? Балкони та коридори

Коридори як пастка площі

Коли на 50 кв. м припадає 10-12 кв. м коридору, ефективність використання простору стає вкрай низькою. Особливо відлякують вузькі та довгі передпокої, де неможливо розмістити навіть базові меблі. Покупці все частіше обирають компактність та функціональність замість "порожніх" квадратних метрів.

Довгий балкон — тягар, а не бонус

У деяких новобудовах ще можна знайти квартири з балконами, що тягнуться вздовж усього фасаду. Вони виглядають ефектно лише в теорії: засклення дороге або обмежене законом, приєднання — складне, а функціональність сумнівна. Такі об’єкти довго чекають свого покупця.

Довгий балкон. Фото: Freepik

Химерні форми: нестандартні стіни та гострі кути

Архітектурна гра з формами — не завжди вдале рішення. Квартири з вигнутими або гострокутними стінами складно облаштувати. Класичні меблі не вписуються, а індивідуальні замовлення — дороге задоволення.

Особливо небажані так звані "квартири-сектори" — кімнати з кількома стінами, що розходяться під кутами. Візуально це створює хаос, а на практиці — постійні незручності.

Нестандартний санвузол. Фото: Freepik

Планування, що застаріло морально: прохідні кімнати

Прохідні кімнати — залишок з минулого, що не витримує сучасних уявлень про приватність і комфорт. Такі планування знижують інтерес навіть до квартир із гарною локацією чи ремонтом. Особливо якщо такі кімнати єдиний шлях до спальні або дитячої.

Прохідна кімната. Фото: wowmebli.com

Опорні стіни всюди: неможливість змін

У квартирах, де всі внутрішні стіни — несучі, перепланування стає недоступним. Для багатьох покупців це критично. Адже одна з причин купівлі житла — можливість зробити простір "під себе". Обмеження на зміни означає втрату гнучкості — а отже, і часу на продаж.

Надто "розумне" житло: проблеми смарт-квартир

Попит на смарт-житло, популярний ще кілька років тому, зараз іде на спад. Причина — реальність виявилася менш привабливою, ніж реклама. Вузькі витягнуті кімнати, мінімальна площа, тонкі стіни — усе це створює дискомфорт.

Такі квартири можуть влаштувати студента чи орендаря на короткий термін, але навряд чи — сім’ю або людину, що шукає постійне житло.

Смарт-квартира. Фото: Freepik

Багаторівневість: красиво, але непрактично

Квартири з двома рівнями виглядають ефектно, однак часто викликають побутові труднощі. Постійне пересування між поверхами, потреба у встановленні безпечних сходів, проблеми з опаленням — усе це зменшує привабливість. Таке житло купують рідко і зазвичай після значного торгу.

Двоповерхова квартира. Фото: Freepik

Архітектурна "краса", яка заважає жити

Колони, еркери, ніші — все це може бути прикрасою або пасткою. Якщо такі елементи розміщені невдало, вони порушують логіку простору і створюють зайві труднощі під час ремонту чи меблювання. Особливо коли колони розміщені під кутом або надто близько одна до одної — варіанти дизайну обмежуються до кількох шаблонів.

Квартира з колонами. Фото: Freepik

Один санвузол на трьох: непрактичне рішення

Суміщений санвузол — не біда для студії чи однокімнатної квартири. Але в трикімнатному житлі він перетворюється на джерело конфліктів. Особливо якщо у квартирі живе кілька дорослих осіб або сім’я з дітьми. Вимушена черга до ванної кімнати — фактор, що часто стає вирішальним при відмові від купівлі.

Суміщений санвузол. Фото: Freepik

Як повідомлялось, санвузол — це важлива частина будь-якої оселі, що впливає на комфорт і функціональність повсякденного життя. Вибір між роздільним і суміщеним плануванням може суттєво позначитися на зручності, гігієні та загальному настрої мешканців. Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки, тому оптимальне рішення завжди залежить від ваших індивідуальних потреб, бюджету та характеристик приміщення.

Також ми розповідали про майстер-спальню — це значно більше, ніж просто кімната для сну, це багатофункціональний простір, де комфорт і приватність переплітаються, створюючи ваш особистий оазис. Ця концепція, що виникла в Америці ще у XVII столітті, зараз активно набирає популярності в Україні, особливо серед власників нових квартир та приватних будинків. Вона пропонує ідеальне поєднання зручності та функціональності для відпочинку та особистого простору.