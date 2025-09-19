Почему покупатели выбирают квартиры на вторичном рынке

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Рынок недвижимости столицы в 2025 году стал своеобразным зеркалом общественных процессов. Спрос на квартиры держится стабильно высоким, однако приоритеты покупателей не всегда совпадают с ожиданиями застройщиков. Вторичное жилье стало конкурентом новостроек даже несмотря на то, что цены на первичном рынке растут быстрее.

По данным аналитиков группы компаний DIM, спрос на вторичное жилье удерживает свои позиции благодаря практическим преимуществам.

Главные причины выбора вторички

Аналитики группы выделяют несколько факторов, заставляющих людей отдавать предпочтение именно вторичному жилью.

Возможность заселиться сразу. Не нужно ждать завершения строительства или ремонта. Это критически важно для тех, кто ищет жилье немедленно. Сформированная инфраструктура. Рядом уже есть школы, детсады, магазины, транспорт и больницы. Новостройки часто предлагают только перспективные планы. Более простые условия ипотеки. Банки охотнее работают с квартирами, которые имеют полный пакет документов.

По словам младшего партнера DIM Арсения Насиковского, для многих это выглядит как формула "заезжай и живи". И именно эта формула в военные времена становится самым весомым аргументом.

Психология выбора вторичного жилья

Покупатели вторичного жилья часто руководствуются не только практическими, но и психологическими факторами. Во времена неопределенности, например война или экономические колебания, люди стремятся к стабильности.

Вторичная квартира — это что-то проверенное, ощутимое, где можно сразу оценить состояние жилья, соседей и район. В противоположность этому, новостройки связаны с рисками: задержки строительства, смена застройщика или даже проблемы с документацией.

"Выбор между первичкой и вторичкой в 2025 году зависит от баланса между готовностью, риском и финансовыми возможностями покупателя", — объясняет Насиковский.

Для многих киевлян вторичка ассоциируется с меньшей головной болью: все уже построено, проверено и готово к жизни.

Ценовая динамика и перспективы рынка

Этот год стал переломным в динамике столичных цен. Вторичное жилье остается более доступным, но растет медленно. Первичка же дорожает быстрее из-за снижения темпов ввода объектов в эксплуатацию.

Цены на 1-комнатные квартиры на вторичке Киева. Графика: ЛУН

Специалисты отмечают, что баланс спроса и предложения будет определять ценовую траекторию и в дальнейшем.

Цены на 2-комнатные квартиры на вторичке Киева. Графика: ЛУН

Вторичка остается привлекательной для тех, кто ценит стабильность, а первичка — для тех, кто мыслит инвестиционно и готов ждать.

Цены на 3-комнатные квартиры на вторичке Киева. Графика: ЛУН

Почему вторичка укрепила позиции в 2025 году

Фактически вторичный рынок столицы отвечает на актуальные потребности времени. Люди хотят чувствовать уверенность, быстро получать жилье и иметь вокруг себя уже сформированную среду. Новостройки остаются важным сегментом, но вторичка укрепила позиции именно благодаря гибкости.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы спрос на вторичное жилье в Киеве будет оставаться высоким. Однако с постепенным восстановлением рынка и ростом объемов нового строительства баланс снова может сместиться.

