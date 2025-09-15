Чем отличается чешка от хрущевки - сравнение и особенности - чем отличается чешка от хрущевки

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На вторичном рынке недвижимости Украины хрущевки и чешки остаются популярными вариантами жилья. Эти дома советской эпохи имеют общие черты, но существенно различаются по комфорту, планировке и возможностям для современной жизни.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что такое хрущевка и чешка, их особенности, преимущества и недостатки.

Реклама

Читайте также:

Хрущевки как символ массового строительства

Хрущевки стали символом своего времени. Их начали возводить в конце 1950-х, когда страна остро нуждалась в быстром решении жилищного вопроса.

Многоэтажки на пять этажей строились из кирпича или панелей и располагались в спальных районах, которые впоследствии превратились в полноценные микрорайоны с садиками, школами и магазинами.

Кирпичными являются хрущевки 50-х годов, а с 60-х, для экономии, начали строить панельные, отмечают эксперты OLX Недвижимость.

Целью было дать каждой семье отдельное жилье, пусть даже скромное. Однокомнатные квартиры имели 28-33 кв. м, двухкомнатные — около 40 кв. м, трехкомнатные — до 60 кв. м. Потолки делали низкими, всего 2,5 м, а кухни занимали не более 5-6 кв. м.

Несмотря на небольшие параметры, для поколения 60-х годов эти квартиры стали настоящим символом новой жизни.

Хрущевка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Как эксплуатируются хрущевки

Изначально хрущевки проектировались как временное жилье со сроком службы до 25 лет. Но сегодня, спустя более полувека, они до сих пор населены. Причина проста — низкая цена, выгодное расположение и доступность инфраструктуры.

Большинство таких домов имеет проблемы с коммуникациями, ведь трубы, электропроводка и батареи не обновлялись десятилетиями. Звукоизоляция также слабая, а зимой в квартирах часто холодно. Тем не менее за счет компактности жильцы экономят на коммунальных услугах.

Сильные и слабые стороны хрущевок

Плюсы хрущевок:

самый дешевый вариант отдельного жилья на рынке;

расположение в районах с зеленой зоной и меньшей загазованностью;

рядом школы, детсады, магазины и транспорт;

особая атмосфера соседства и взаимопомощи.

Минусы хрущевок:

ограниченные площади комнат и узкие коридоры;

проходные комнаты и совмещенные санузлы;

устаревшие системы водоснабжения и канализации;

плохой микроклимат летом и зимой.

Таким образом, хрущевка подойдет тем, кто хочет быстро получить недорогое жилье и готов инвестировать в ремонт.

Чешки как новый стандарт комфорта

Чешки появились в 70-90-х годах и стали следующим этапом советского жилищного строительства. Они имеют от 9 до 12 этажей и строились из керамзитобетонных и железобетонных панелей.

Благодаря более качественным материалам и продуманным планировкам такие дома стали более комфортными, отмечается на сайте Mistechko.com. Их срок эксплуатации достигает 100 лет, поэтому они и сегодня остаются одним из самых популярных типов жилья на вторичном рынке.

Дом с квартирами типа чешка. Фото: dim.ria

Особенности планировок в чешках

В отличие от хрущевок, чешки имеют более высокие потолки - 2,7 м, просторные коридоры и раздельные санузлы. Однокомнатные квартиры имеют около 40 кв. м, двухкомнатные — до 60 кв. м, трехкомнатные — до 70 кв. м, а четырехкомнатные — до 90 кв. м.

Во многих квартирах предусмотрены лоджии, эркеры, встроенные шкафы, а в больших квартирах — даже несколько балконов. Это делало жилье более привлекательным для семей с детьми и тех, кто ценил пространство.

Удобства и проблемы чешек

Положительные черты чешек:

просторные квартиры с продуманной планировкой;

раздельные санузлы, добавляющие удобства;

наличие лифтов, чего не хватает хрущевкам;

лучшее техническое исполнение и более долгий срок службы.

Слабые места чешек:

небольшие кухни, которые часто почти не отличаются от хрущевских;

однотипность застройки, что делает районы "серой массой";

проблемы с парковкой из-за большого количества жильцов;

неидеальная звукоизоляция, которую часто приходится улучшать самостоятельно.

Этот тип жилья стал оптимальным компромиссом между доступностью и комфортом, поэтому пользуется спросом и сегодня.

Основные отличия хрущевок и чешек

Высота зданий: хрущевки ограничивались пятью этажами, чешки имели девять и более. Площадь квартир: в чешках она значительно больше. Планировка: чешки предлагали отдельные санузлы и просторные комнаты. Материалы: хрущевки строили из кирпича или простых панелей, чешки - из более прочных бетонных конструкций. Срок службы: хрущевки проектировали на 25 лет, чешки — на 100.

Таким образом чешка стала эволюционным продолжением хрущевки: больше, надежнее и удобнее для жизни.

Оба типа зданий — неотъемлемая часть городской среды Украины, которая еще долго будет оставаться востребованной на вторичном рынке.

Как сообщалось, сталинки и хрущевки — это архитектурные символы двух разных эпох в истории Украины. Они отличаются планировкой и комфортом, что влияет на повседневную жизнь их жителей.

Также мы рассказывали, что типичный советский "дизайн" подъездов с синими или зелеными стенами и побеленной верхней частью — это не просто так. Такое решение было практичным и идеологически обоснованным, ведь грязь, которая накапливалась снизу, была менее заметной, а затраты на материалы были минимальными.