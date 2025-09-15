Відео
Головна Нерухомість Чешка та хрущовка — чим відрізняється планування квартир

Чешка та хрущовка — чим відрізняється планування квартир

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:05
Чим відрізняється чешка від хрущовки — порівняння та особливості
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На вторинному ринку нерухомості України хрущовки та чешки залишаються популярними варіантами житла. Ці будинки радянської епохи мають спільні риси, але суттєво різняться за комфортом, плануванням і можливостями для сучасного життя. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, що таке хрущовка і чешка, їхні особливості, переваги та недоліки.

Хрущовки як символ масового будівництва

Хрущовки стали символом свого часу. Їх почали зводити наприкінці 1950-х, коли країна гостро потребувала швидкого вирішення житлового питання. 
Багатоповерхівки на п’ять поверхів будувалися з цегли або панелей та розташовувалися у спальних районах, які згодом перетворилися на повноцінні мікрорайони з садками, школами та магазинами.

Цегляними є хрущовки 50-х років, а від 60-х, для заощадження, почали будувати панельні, зазначають експерти OLX Нерухомість.

Метою було дати кожній сім’ї окреме житло, хай навіть скромне. Однокімнатні квартири мали 28-33 кв. м, двокімнатні — близько 40 кв. м, трикімнатні — до 60 кв. м. Стелі робили низькими, лише 2,5 м, а кухні займали не більше 5-6 кв. м.

Попри невеликі параметри, для покоління 60-х років ці квартири стали справжнім символом нового життя.

Чешка та хрущовка — чим відрізняється планування квартир - фото 1
Хрущовка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Як експлуатуються хрущовки

Спершу хрущовки проектувалися як тимчасове житло з терміном служби до 25 років. Але сьогодні, через понад півстоліття, вони досі населені. Причина проста — низька ціна, вигідне розташування і доступність інфраструктури.

Більшість таких будинків має проблеми з комунікаціями, адже труби, електропроводка і батареї не оновлювалися десятиліттями. Звукоізоляція також слабка, а взимку в квартирах часто холодно. Проте за рахунок компактності мешканці економлять на комунальних послугах.

Сильні і слабкі сторони хрущовок

Плюси хрущовок:

  • найдешевший варіант окремого житла на ринку;
  • розташування у районах із зеленою зоною та меншою загазованістю;
  • поруч школи, дитсадки, магазини та транспорт;
  • особлива атмосфера сусідства і взаємодопомоги.

Мінуси хрущовок:

  • обмежені площі кімнат та вузькі коридори;
  • прохідні кімнати та суміщені санвузли;
  • застарілі системи водопостачання і каналізації;
  • поганий мікроклімат улітку та взимку.

Таким чином, хрущовка підійде тим, хто хоче швидко отримати недороге житло й готовий інвестувати у ремонт.

Чешки як новий стандарт комфорту

Чешки з’явилися у 70-90-х роках і стали наступним етапом радянського житлового будівництва. Вони мають від 9 до 12 поверхів і будувалися з керамзитобетонних та залізобетонних панелей.

Завдяки більш якісним матеріалам і продуманішим плануванням такі будинки стали комфортнішими, зазначається на сайті Mistechko.com. Їхній термін експлуатації сягає 100 років, тож вони й сьогодні залишаються одним із найпопулярніших типів житла на вторинному ринку.

Чешка та хрущовка — чим відрізняється планування квартир - фото 2
Будинок з квартирами типу чешка. Фото: dim.ria

Особливості планувань у чешках

На відміну від хрущовок, чешки мають вищі стелі — 2,7 м, просторіші коридори та роздільні санвузли. Однокімнатні квартири мають близько 40 кв. м, двокімнатні — до 60 кв. м, трикімнатні — до 70 кв. м, а чотирикімнатні — до 90 кв. м.

У багатьох квартирах передбачені лоджії, еркери, вбудовані шафи, а у великих квартирах — навіть кілька балконів. Це робило житло привабливішим для сімей із дітьми та тих, хто цінував простір.

Зручності і проблеми чешок

Позитивні риси чешок:

  • просторі квартири з продуманим плануванням;
  • роздільні санвузли, що додають зручності;
  • наявність ліфтів, чого бракує хрущовкам;
  • краще технічне виконання та довший строк служби.

Слабкі місця чешок:

  • невеликі кухні, які часто майже не відрізняються від хрущовських;
  • однотипність забудови, що робить райони "сірою масою";
  • проблеми з паркуванням через велику кількість мешканців;
  • неідеальна звукоізоляція, яку часто доводиться покращувати самостійно.

Цей тип житла став оптимальним компромісом між доступністю і комфортом, тому користується попитом і сьогодні.

Основні відмінності хрущовок і чешок

  1. Висота будівель: хрущовки обмежувалися п’ятьма поверхами, чешки мали дев’ять і більше.
  2. Площа квартир: у чешках вона значно більша.
  3. Планування: чешки пропонували окремі санвузли й просторі кімнати.
  4. Матеріали: хрущовки будували з цегли чи простих панелей, чешки — з міцніших бетонних конструкцій.
  5. Строк служби: хрущовки проєктували на 25 років, чешки — на 100.

Таким чином чешка стала еволюційним продовженням хрущовки: більшою, надійнішою та зручнішою для життя. 

Обидва типи будівель — невід’ємна частина міського середовища України, яка ще довго залишатиметься затребуваною на вторинному ринку.

Як повідомлялось, сталінки та хрущовки — це архітектурні символи двох різних епох в історії України. Вони відрізняються плануванням та комфортом, що впливає на повсякденне життя їхніх мешканців.

Також ми розповідали, що типовий радянський "дизайн" під'їздів із синіми або зеленими стінами і побіленою верхньою частиною — це не просто так. Таке рішення було практичним та ідеологічно обґрунтованим, адже бруд, що накопичувався знизу, був менш помітним, а витрати на матеріали були мінімальними. 

СРСР нерухомість хрущовки житло Дизайн
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
