Чим відрізняється чешка від хрущовки — порівняння та особливості

На вторинному ринку нерухомості України хрущовки та чешки залишаються популярними варіантами житла. Ці будинки радянської епохи мають спільні риси, але суттєво різняться за комфортом, плануванням і можливостями для сучасного життя.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що таке хрущовка і чешка, їхні особливості, переваги та недоліки.

Хрущовки як символ масового будівництва

Хрущовки стали символом свого часу. Їх почали зводити наприкінці 1950-х, коли країна гостро потребувала швидкого вирішення житлового питання.

Багатоповерхівки на п’ять поверхів будувалися з цегли або панелей та розташовувалися у спальних районах, які згодом перетворилися на повноцінні мікрорайони з садками, школами та магазинами.

Цегляними є хрущовки 50-х років, а від 60-х, для заощадження, почали будувати панельні, зазначають експерти OLX Нерухомість.

Метою було дати кожній сім’ї окреме житло, хай навіть скромне. Однокімнатні квартири мали 28-33 кв. м, двокімнатні — близько 40 кв. м, трикімнатні — до 60 кв. м. Стелі робили низькими, лише 2,5 м, а кухні займали не більше 5-6 кв. м.

Попри невеликі параметри, для покоління 60-х років ці квартири стали справжнім символом нового життя.

Як експлуатуються хрущовки

Спершу хрущовки проектувалися як тимчасове житло з терміном служби до 25 років. Але сьогодні, через понад півстоліття, вони досі населені. Причина проста — низька ціна, вигідне розташування і доступність інфраструктури.

Більшість таких будинків має проблеми з комунікаціями, адже труби, електропроводка і батареї не оновлювалися десятиліттями. Звукоізоляція також слабка, а взимку в квартирах часто холодно. Проте за рахунок компактності мешканці економлять на комунальних послугах.

Сильні і слабкі сторони хрущовок

Плюси хрущовок:

найдешевший варіант окремого житла на ринку;

розташування у районах із зеленою зоною та меншою загазованістю;

поруч школи, дитсадки, магазини та транспорт;

особлива атмосфера сусідства і взаємодопомоги.

Мінуси хрущовок:

обмежені площі кімнат та вузькі коридори;

прохідні кімнати та суміщені санвузли;

застарілі системи водопостачання і каналізації;

поганий мікроклімат улітку та взимку.

Таким чином, хрущовка підійде тим, хто хоче швидко отримати недороге житло й готовий інвестувати у ремонт.

Чешки як новий стандарт комфорту

Чешки з’явилися у 70-90-х роках і стали наступним етапом радянського житлового будівництва. Вони мають від 9 до 12 поверхів і будувалися з керамзитобетонних та залізобетонних панелей.

Завдяки більш якісним матеріалам і продуманішим плануванням такі будинки стали комфортнішими, зазначається на сайті Mistechko.com. Їхній термін експлуатації сягає 100 років, тож вони й сьогодні залишаються одним із найпопулярніших типів житла на вторинному ринку.

Особливості планувань у чешках

На відміну від хрущовок, чешки мають вищі стелі — 2,7 м, просторіші коридори та роздільні санвузли. Однокімнатні квартири мають близько 40 кв. м, двокімнатні — до 60 кв. м, трикімнатні — до 70 кв. м, а чотирикімнатні — до 90 кв. м.

У багатьох квартирах передбачені лоджії, еркери, вбудовані шафи, а у великих квартирах — навіть кілька балконів. Це робило житло привабливішим для сімей із дітьми та тих, хто цінував простір.

Зручності і проблеми чешок

Позитивні риси чешок:

просторі квартири з продуманим плануванням;

роздільні санвузли, що додають зручності;

наявність ліфтів, чого бракує хрущовкам;

краще технічне виконання та довший строк служби.

Слабкі місця чешок:

невеликі кухні, які часто майже не відрізняються від хрущовських;

однотипність забудови, що робить райони "сірою масою";

проблеми з паркуванням через велику кількість мешканців;

неідеальна звукоізоляція, яку часто доводиться покращувати самостійно.

Цей тип житла став оптимальним компромісом між доступністю і комфортом, тому користується попитом і сьогодні.

Основні відмінності хрущовок і чешок

Висота будівель: хрущовки обмежувалися п’ятьма поверхами, чешки мали дев’ять і більше. Площа квартир: у чешках вона значно більша. Планування: чешки пропонували окремі санвузли й просторі кімнати. Матеріали: хрущовки будували з цегли чи простих панелей, чешки — з міцніших бетонних конструкцій. Строк служби: хрущовки проєктували на 25 років, чешки — на 100.

Таким чином чешка стала еволюційним продовженням хрущовки: більшою, надійнішою та зручнішою для життя.

Обидва типи будівель — невід’ємна частина міського середовища України, яка ще довго залишатиметься затребуваною на вторинному ринку.

