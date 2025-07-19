Почему в СССР стены подъездов красили двумя цветами — экономия, мода или дефект

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Большинство советских домов имеют типичную отделку подъездов: нижняя часть стены окрашена синим или зеленым цветом, а верхняя - просто побелена. Для кого-то это ностальгия, а для других — непонятное архитектурное наследие. Но такой "дизайн" не был случайностью. За ним стоит целая система мотивов — от практических до идеологических.

В годы существования СССР выбор краски был удивительно ограниченным, пишет "24 Канал". Самыми распространенными стали синяя и зеленая, и это имело не эстетическое, а скорее производственное объяснение.

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"Эти цвета активно использовали в промышленности и армии: для железнодорожных вагонов, военной техники, заводских цехов, санаториев. Краску изготавливали массово, и она часто оставалась в избытке — именно поэтому ее и использовали для гражданского строительства, в частности для подъездов", — отмечает издание.

После Второй мировой войны в СССР накопились склады с зеленой краской, которая предназначалась для военных нужд. Ее списывали и направляли в жилищное строительство. В результате она попала в школы, больницы, общежития и многоквартирные дома.

Почему в СССР красили только нижнюю часть стены

Несмотря на значительные объемы краски, стены в подъездах отделывали лишь до половины. Остальная часть оставалась побеленной. Этому есть как минимум четыре логических объяснения.

Экономия ресурсов

Краска была массовой, но в то же время недешевой. Побелка стоила копейки. Поэтому типичное решение — красить только нижнюю часть (до уровня глаз), а верх — белить известью. Такой подход позволял экономить, покрывая большие площади минимальными затратами.

Практичность в уборке

Краска хорошо выдерживала мытье и механическое воздействие. Ее выбирали также и потому, что синий и зеленый цвета лучше маскировали грязь, пятна, следы обуви или детских рук.

Побелка, наоборот, легко осыпалась и требовала частого обновления. Поэтому красили именно ту часть стены, которая больше всего страдала от контакта.

Маскировка строительных дефектов

Стены в хрущевках и других типичных советских домах часто были неидеальными: трещины, неровности, швы. Краска лучше скрывала эти изъяны, чем известь. И красили именно ту часть, где дефекты бросались в глаза в первую очередь — на уровне взгляда жильца.

Создание иллюзии пространства

Советские архитекторы считали, что горизонтальное разделение стены визуально расширяет пространство. Темная нижняя часть и светлая верхняя создавали контраст, благодаря которому подъезд казался выше и светлее. Это был своеобразный обман зрения — дешевая альтернатива качественному дизайну.

Почему дизайн подъездов СССР считался модным

На первый взгляд, типичные советские подъезды кажутся однообразными и серыми. Но в те времена их оформление считалось современным и функциональным. Особенно если учесть, что архитектура рассматривалась как инструмент идеологии.

Разделение стен на цвета в подъезде — это не только о краске, но и о порядке, управляемости, функциональности. В СССР пытались создать модель пространства, которая должна была дисциплинировать. Это касалось не только школ и больниц, но и многоквартирных домов.

К тому же даже государственные стандарты (ГОСТы) предусматривали определенные цветовые решения для помещений с высокой проходимостью. Например, синий и зеленый во многих строительных нормативах того времени считались "успокаивающими".

Современное переосмысление советского подхода

Сегодня такой стиль окрашивания уже почти не используется. Однако он остается частью городского ландшафта во многих украинских городах. Кто-то из жителей хрущевок и дальше поддерживает такой вид подъезда — "потому что так привыкли". Другие же пытаются избавиться от всего, что напоминает о советском прошлом.

Как сообщалось, в большинстве хрущевок и других типичных советских домах входные двери открываются внутрь. Хотя сегодня это может показаться непрактичным и даже опасным, в советские времена такой стандарт имел ряд своих, хотя и не всегда очевидных, обоснований.

Также отметим, хотя линолеум и ДВП были дешевле, именно паркетный пол "елочкой" стал повсеместным в советских квартирах сталинской и хрущевской эпох. Это было обусловлено не эстетическими предпочтениями или стремлением к роскоши, а скорее экономическими, промышленными и логистическими особенностями СССР.