Чому покупці обирають квартири на вторинному ринку

Ринок нерухомості столиці у 2025 році став своєрідним дзеркалом суспільних процесів. Попит на квартири тримається стабільно високим, проте пріоритети покупців не завжди співпадають із очікуваннями забудовників. Вторинне житло стало конкурентом новобудов навіть попри те, що ціни на первинному ринку зростають швидше.

За даними аналітиків групи компаній DIM, попит на вторинне житло утримує свої позиції завдяки практичним перевагам.

Головні причини вибору вторинки

Аналітики групи виокремлюють кілька чинників, що змушують людей віддавати перевагу саме вторинному житлу.

Можливість заселитися одразу. Не потрібно чекати завершення будівництва чи ремонту. Це критично важливо для тих, хто шукає житло негайно. Сформована інфраструктура. Поруч уже є школи, дитсадки, магазини, транспорт і лікарні. Новобудови часто пропонують лише перспективні плани. Простіші умови іпотеки. Банки охочіше працюють із квартирами, які мають повний пакет документів.

За словами молодшого партнера DIM Арсенія Насіковського, для багатьох це виглядає як формула "заїжджай і живи". І саме ця формула у воєнні часи стає найвагомішим аргументом.

Психологія вибору вторинного житла

Покупці вторинного житла часто керуються не лише практичними, а й психологічними факторами. У часи невизначеності, як-от війна чи економічні коливання, люди прагнуть стабільності.

Вторинна квартира — це щось перевірене, відчутне, де можна одразу оцінити стан житла, сусідів і район. На противагу цьому, новобудови пов’язані з ризиками: затримки будівництва, зміна забудовника чи навіть проблеми з документацією.

"Вибір між первинкою і вторинкою у 2025 році залежить від балансу між готовністю, ризиком і фінансовими можливостями покупця", — пояснює Насіковський.

Для багатьох киян вторинка асоціюється з меншим головним болем: усе вже збудовано, перевірено й готово до життя.

Цінова динаміка і перспективи ринку

Цей рік став переломним у динаміці столичних цін. Вторинне житло залишається доступнішим, але зростає повільно. Первинка ж дорожчає швидше через зниження темпів введення об’єктів в експлуатацію.

Ціни на 1-кімнатні квартири на вторинці Києва. Графіка: ЛУН

Фахівці відзначають, що баланс попиту і пропозиції визначатиме цінову траєкторію й надалі.

Ціни на 2-кімнатні квартири на вторинці Києва. Графіка: ЛУН

Вторинка залишається привабливою для тих, хто цінує стабільність, а первинка — для тих, хто мислить інвестиційно та готовий чекати.

Ціни на 3-кімнатні квартири на вторинці Києва. Графіка: ЛУН

Чому вторинка зміцнила позиції у 2025 році

Фактично вторинний ринок столиці відповідає на актуальні потреби часу. Люди хочуть відчувати впевненість, швидко отримувати житло та мати навколо себе вже сформоване середовище. Новобудови залишаються важливим сегментом, але вторинка зміцнила позиції саме завдяки гнучкості.

Аналітики прогнозують, що у найближчі роки попит на вторинне житло у Києві залишатиметься високим. Однак із поступовим відновленням ринку та зростанням обсягів нового будівництва баланс знову може зміститися.

