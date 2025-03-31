Недвижимость президента Владимира Зеленского и его семьи — сколько квадратов в декларации

Елена Зеленская и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Офис президента опубликовал декларацию Владимира Зеленского за 2024 год, которая раскрывает подробную информацию о недвижимом имуществе главы государства и его семьи. Перечень объектов является достаточно конкретным и содержит интересные детали.

Согласно официальному документу, в собственности Владимира Зеленского есть:

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квартира в Киеве площадью 131,9 кв. м;

два паркоместа в столице площадью 20,9 кв. м и 20,7 кв. м;

доля в большой квартире (вместе с братьями Шефирами) — 25% жилья площадью 254,5 кв. м;

совладение с Сергеем Шефиром — 50% квартиры площадью 198,6 кв. м.

То есть президент владеет не только собственным жильем, но и долями в крупных объектах вместе со своими давними бизнес-партнерами.

Что записано на первую леди

Елена Зеленская тоже имеет недвижимость, среди которой:

квартира в Ялте (Ливадия), Крым, площадью 129,8 кв. м;

паркоместо в Крыму площадью 16,1 кв. м;

квартира в Киеве площадью 284 кв. м;

нежилое помещение в совладении с Еленой и Ларисой Шефир площадью 337,8 кв. м.

Приобретение квартиры в Ливадии еще до оккупации Крыма вызывает немало обсуждений, ведь сейчас это жилье юридически находится под контролем РФ.

Имущество за границей и государственное жилье

Зеленские также задекларировали право пользования:

квартирой в Великобритании площадью 91,9 кв. м (с 2014 года);

государственной дачей под Киевом общей площадью 4011,1 кв. м вместе с хозяйственными постройками.

Дача — это привычный элемент жизни украинских президентов, который обсуждается каждый раз, когда приходит новый глава государства.

Несмотря на ожидания, у президента нет роскошных имений за рубежом или неожиданных активов. Однако, недвижимость Зеленского и его жены все же вызывает интерес из-за ее масштабности.

Как сообщалось, согласно декларации, доходы семьи Зеленского в 2024 году составили 15 миллионов 286 тысяч 193 гривны. Эта сумма включает заработную плату, банковские проценты и доход от аренды недвижимости. Также значительную часть дохода составили средства от погашения облигаций внутреннего государственного займа.

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