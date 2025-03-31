Нерухомість президента Володимира Зеленського та його родини — скільки квадратів у декларації

Олена Зеленська та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Офіс президента опублікував декларацію Володимира Зеленського за 2024 рік, яка розкриває детальну інформацію про нерухоме майно глави держави та його родини. Перелік об’єктів є досить конкретним і містить цікаві деталі.

Згідно з офіційним документом, у власності Володимира Зеленського є:

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квартира у Києві площею 131,9 кв. м;

два паркомісця в столиці площею 20,9 кв. м та 20,7 кв. м;

частка у великій квартирі (разом із братами Шефірами) — 25% житла площею 254,5 кв. м;

співвласність із Сергієм Шефіром — 50% квартири площею 198,6 кв. м.

Тобто президент володіє не лише власним житлом, а й частками у великих об'єктах разом зі своїми давніми бізнес-партнерами.

Що записано на першу леді

Олена Зеленська теж має нерухомость, серед якої:

квартира в Ялті (Лівадія), Крим, площею 129,8 кв. м;

паркомісце у Криму площею 16,1 кв. м;

квартира в Києві площею 284 кв. м;

нежитлове приміщення у співвласності з Оленою і Ларисою Шефір площею 337,8 кв. м.

Придбання квартири у Лівадії ще до окупації Криму викликає чимало обговорень, адже наразі це житло юридично перебуває під контролем РФ.

Майно за кордоном та державне житло

Зеленські також задекларували право користування:

квартирою у Великій Британії площею 91,9 кв. м (з 2014 року);

державною дачею під Києвом загальною площею 4011,1 кв. м разом із господарськими будівлями.

Дача — це звичний елемент життя українських президентів, який обговорюється щоразу, коли приходить новий очільник держави.

Попри очікування, у президента немає розкішних маєтків за кордоном чи несподіваних активів. Однак, нерухомість Зеленського та його дружини все ж таки викликає інтерес через її масштабність.

Як повідомлялось, згідно з декларацією, доходи родини Зеленського у 2024 році становили 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні. Ця сума включає заробітну плату, банківські відсотки та дохід від оренди нерухомості. Також значну частину доходу склали кошти від погашення облігацій внутрішньої державної позики.

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