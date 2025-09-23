Цены на квартиры в Киеве — как изменились на вторичке и чего ждать

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2025 года рынок вторичной недвижимости в Киеве демонстрирует новые тенденции — цены выросли на все основные типы квартир. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры, а однокомнатные оказались наиболее доступными для покупателей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены на жилье на вторичном рынке столицы, где дороже всего, а где дешевле всего.

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве

Однокомнатные квартиры остаются наиболее бюджетным вариантом. По данным портала ЛУН, по состоянию на сентябрь 2025 года средняя цена на них выросла на 4% и достигла 65 000 долларов.

Еще полгода назад такие квартиры продавались в среднем за 62 500 долларов, поэтому прирост является ощутимым. Стоит отметить, что реальная средняя цена сделок на рынке ниже — около 55 000 долларов.

Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Самые дешевые варианты предлагаются в Деснянском районе — 42 000 долл. А дороже всего — в Печерском, где за элитную однушку просят в среднем 123 000 долл.

Цены на 1-комнатные квартиры в районах Киева. Графика: ЛУН

Однокомнатные квартиры остаются самыми дешевыми в Киеве, но их стоимость постепенно растет. Для молодых семей и тех, кто инвестирует в жилье для сдачи в аренду, это самый популярный сегмент.

Цены на двухкомнатные квартиры в Киеве

Двухкомнатные квартиры занимают среднюю позицию по стоимости и спросу. За последние полгода они подорожали на 3%, достигнув в сентябре 100 000 долларов.

В начале 2025 года средняя цена составляла около 97 000 долларов. В то же время средняя реальная цена продажи ниже — 72 000 долларов.

Цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Из районов столицы снова выделяется Печерск, где цена составляет в среднем 194 000 долл. за двушку в историческом центре с видом на Днепр. Выгоднее всего покупать в Деснянском районе — 59 000 долл.

Цены на 2-комнатные квартиры в районах Киева. Графика: ЛУН

Двухкомнатные квартиры пользуются спросом у семей с детьми и инвесторов, но рынок демонстрирует сдержанный рост.

Цены на трехкомнатные квартиры в Киеве

Именно трехкомнатные квартиры стали лидерами роста цен. За полгода их стоимость выросла на 6%, достигнув в сентябре 150 000 долларов.

Еще в апреле 2025 года такие квартиры в среднем стоили 141 000 долларов. При этом средняя реальная цена продажи значительно ниже — 95 900 долларов. Это самый большой разрыв между "ценой предложения" и фактической стоимостью сделок среди всех сегментов.

Цены на 3-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

По районам ценовой лидер в этом сегменте также не изменился — средняя стоимость 3-комнатной квартиры на Печерске составляет 304 000 долл. Наиболее доступным остается Деснянский район — 75 500 долл.

Цены на 3-комнатные квартиры в районах Киева. Графика: ЛУН

Трехкомнатные квартиры — самые дорогие в Киеве. Они подходят преимущественно большим семьям и инвесторам с расчетом на долгосрочный рост стоимости.

Почему выросли цены на квартиры в Киеве

Аналитики выделяют несколько ключевых причин роста:

Спрос на безопасное жилье. Люди ищут квартиры в домах с надежными укрытиями и современными системами безопасности. Ограниченное предложение. Новостройки вводятся в эксплуатацию медленно, поэтому вторичный рынок остается главной альтернативой. Инфляция и курс валют. Колебания гривны и общая инфляция стимулируют сохранение средств в недвижимости. Инвестиционная привлекательность. Для инвесторов жилье в Киеве остается одним из самых безопасных активов на долгосрочную перспективу.

