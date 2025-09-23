Ціни на квартири у Києва — як змінились на вторинці та чого чекати

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Восени 2025 року ринок вторинної нерухомості у Києві демонструє нові тенденції — ціни зросли на всі основні типи квартир. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири, а однокімнатні виявилися найбільш доступними для покупців.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни на житло на вторинному ринку столиці, де найдорожче, а де найдешевше.

Реклама

Читайте також:

Ціни на однокімнатні квартири у Києві

Однокімнатні квартири залишаються найбільш бюджетним варіантом. За даними порталу ЛУН, станом на вересень 2025 року середня ціна на них зросла на 4% і досягла 65 000 доларів.

Ще пів року тому такі квартири продавалися у середньому за 62 500 доларів, тож приріст є відчутним. Варто зазначити, що реальна середня ціна угод на ринку нижча — близько 55 000 доларів.

Ціни на 1-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Найдешевші варіанти пропонуються в Деснянському районі — 42 000 дол. А найдорожче — в Печерському, де за елітну однушку просять в середньому 123 000 дол.

Ціни на 1-кімнатні квартири у районах Києва. Графіка: ЛУН

Однокімнатні квартири залишаються найдешевшими у Києві, але їхня вартість поступово зростає. Для молодих сімей і тих, хто інвестує у житло для здачі в оренду, це найпопулярніший сегмент.

Ціни на двокімнатні квартири у Києві

Двокімнатні квартири займають середню позицію за вартістю і попитом. За останні пів року вони подорожчали на 3%, досягнувши у вересні 100 000 доларів.

На початку 2025 року середня ціна становила близько 97 000 доларів. Водночас середня реальна ціна продажу нижча — 72 000 доларів.

Ціни на 2-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

З районів столиці знову виділяється Печерськ, де ціна становить в середньому 194 000 дол. за двушку в історичному центрі з видом на Дніпро. Найвигідніше купувати у Деснянському районі — 59 000 дол.

Ціни на 2-кімнатні квартири у районах Києва. Графіка: ЛУН

Двокімнатні квартири користуються попитом у сімей з дітьми та інвесторів, але ринок демонструє стримане зростання.

Ціни на трикімнатні квартири у Києві

Саме трикімнатні квартири стали лідерами зростання цін. За пів року їхня вартість зросла на 6%, досягнувши у вересні 150 000 доларів.

Ще у квітні 2025 року такі квартири в середньому коштували 141 000 доларів. При цьому середня реальна ціна продажу значно нижча — 95 900 доларів. Це найбільший розрив між "ціною пропозиції" та фактичною вартістю угод серед усіх сегментів.

Ціни на 3-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

За районами ціновий лідер в цьому сегменті також не змінився — середня вартість 3-кімнатної квартири на Печерську становить 304 000 дол. Найбільш доступний залишається Деснянський район — 75 500 дол.

Ціни на 3-кімнатні квартири у районах Києва. Графіка: ЛУН

Трикімнатні квартири — найдорожчі у Києві. Вони підходять переважно великим сім’ям та інвесторам із розрахунком на довгострокове зростання вартості.

Чому зросли ціни на квартири у Києві

Аналітики виділяють кілька ключових причин зростання:

Попит на безпечне житло. Люди шукають квартири у будинках із надійними укриттями та сучасними системами безпеки. Обмежена пропозиція. Новобудови вводяться в експлуатацію повільно, тому вторинний ринок залишається головною альтернативою. Інфляція та курс валют. Коливання гривні та загальна інфляція стимулюють збереження коштів у нерухомості. Інвестиційна привабливість. Для інвесторів житло в Києві залишається одним із найбезпечніших активів на довгострокову перспективу.

Як повідомлялось, купівля житла — це значні витрати, тому кожен покупець хоче заощадити. В Україні торг під час придбання нерухомості — це не тільки звична справа, а й дієвий спосіб зменшити вартість. Продавці знають про конкуренцію на ринку і часто готові до компромісів.

Також ми розповідали, що на Порталі послуг Києва відкрили новий розділ "Квартирний облік". Це онлайн-сервіс, який об'єднує всі послуги, пов'язані з поліпшенням житлових умов, дозволяючи швидко та без зайвих візитів оформлювати документи, ставати на облік або оновлювати дані.