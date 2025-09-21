Квартирний облік онлайн у Києві — що змінилось для містян і ВПО

Чоловік с ноутбуком. Фото: Freepik

На Порталі послуг Києва з’явився розділ Квартирний облік — онлайн-сервіс, що зібрав усі послуги, пов’язані з квартирним обліком та поліпшенням житлових умов. Новий розділ дозволяє оформлювати документи, ставати на облік чи оновлювати дані в особистих справах швидко і без зайвих візитів до установ.

Запис у квартирний облік — перший крок для покращення житлових умов за підтримки держави чи міста, зазначили у пресслужбі Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Реклама

Читайте також:

Сервіс працює в бета-версії, але вже доступний для використання. У майбутньому його планують вдосконалювати, додаючи нові функції та переводячи офлайн-процедури в онлайн-формат.

Послуги квартирного обліку онлайн

Новий розділ пропонує широкий набір інструментів для вирішення житлових питань. Кияни можуть:

Подати заяву на постановку на квартирний облік, який є офіційною чергою на соціальне чи комунальне житло. Оновити дані в особистій картці: змінити прізвище, адресу, об’єднати чи розділити справу. Продовжити термін проживання в тимчасовому житлі. Подати онлайн-заяву на тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Для послуг, які поки доступні лише офлайн, на порталі є детальні інструкції.

"Для останніх на Порталі є детальні інструкції — куди звернутись, які документи підготувати і як проходитиме процес", — пояснили в КМДА.

Юридично процедура проста: для постановки на облік потрібні стандартні документи (паспорт, довідка про доходи, відомості про житло). Система фіксує заяву, а статус черги можна перевірити в особистому кабінеті. У разі відмови (наприклад, через перевищення майнового ліміту) користувач отримує пояснення.

Житлові програми для киян і ВПО

Розділ "Квартирний облік" інтегрував наявні програми підтримки:

співфінансування житла для киян і військових, де місто частково покриває витрати на квартиру;

грошова допомога для придбання житла для тих, хто стоїть на обліку та відповідає критеріям (наприклад, низький дохід чи потреба в більшому житлі).

"Для участі в них потрібна постановка на квартирний облік, тож тепер усі сервіси зібрані в одному місці", — уточнили в пресслужбі КМДА.

Для ВПО передбачені пільги: спрощені вимоги та пріоритет у черзі. У 2025 році бюджети на ці програми зросли, що збільшує шанси переселенців на тимчасове чи постійне житло.

Зміни для внутрішньо переміщених осіб

Для ВПО новий сервіс значно спрощує доступ до житла. Заяви на тимчасове житло (гуртожитки, модульні містечка) тепер подаються онлайн: достатньо завантажити скан паспорта та посвідчення ВПО. Статус заяви оновлюється в особистому кабінеті, а термін проживання можна продовжити без візитів до ЦНАПів.

Інструкції на порталі пояснюють, як перейти до постійного житла чи отримати допомогу на ремонт. У 2025 році в Києві зареєстровано понад 50 тисяч ВПО, і сервіс уже обробляє перші заявки.

Перспективи цифрового обліку

КМДА планує повністю перевести житлові процедури в онлайн до кінця 2025 року.

"Щоб в одному місці можна було вирішити всі головні запити киян — від соціальної підтримки та житлових питань до офіційної співпраці міста та бізнесу", — підсумували в КМДА.

Серед планів: інтеграція з "Дією" для автоматичного імпорту даних і створення чат-бота для консультацій. Для забудовників відкриють можливість пропонувати квартири через платформу, а для користувачів додадуть персоналізовані рекомендації щодо програм.

Як повідомлялось, у Києві влада прискорює виплати за програмою "єВідновлення", щоб швидше допомогти мешканцям, чиє житло постраждало від російських атак. Це стосується насамперед тих будинків, де вже завершено обстеження і документи готові до оформлення.

Також ми розповідали, що реєстрація місця проживання — це не лише формальність, а й важлива процедура, яка допомагає державі планувати та надавати послуги громадянам. За її відсутність передбачена адміністративна відповідальність.