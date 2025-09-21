Видео
Главная Недвижимость Онлайн-учет квартир в Киеве — что изменится для ВПЛ и горожан

Дата публикации 21 сентября 2025 03:57
Квартирный учет онлайн в Киеве — что изменилось для горожан и ВПЛ
Мужчина с ноутбуком. Фото: Freepik

На Портале услуг Киева появился раздел Квартирный учет — онлайн-сервис, собравший все услуги, связанные с квартирным учетом и улучшением жилищных условий. Новый раздел позволяет оформлять документы, становиться на учет или обновлять данные в личных делах быстро и без лишних визитов в учреждения.

Запись в квартирный учет — первый шаг для улучшения жилищных условий при поддержке государства или города, отметили в пресс-службе Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Читайте также:

Сервис работает в бета-версии, но уже доступен для использования. В будущем его планируют совершенствовать, добавляя новые функции и переводя офлайн-процедуры в онлайн-формат.

Услуги квартирного учета онлайн

Новый раздел предлагает широкий набор инструментов для решения жилищных вопросов. Киевляне могут:

  1. Подать заявление на постановку на квартирный учет, который является официальной очередью на социальное или коммунальное жилье.
  2. Обновить данные в личной карточке: изменить фамилию, адрес, объединить или разделить дело.
  3. Продлить срок проживания во временном жилье.
  4. Подать онлайн-заявление на временное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Для услуг, которые пока доступны только офлайн, на портале есть подробные инструкции.

"Для последних на Портале есть подробные инструкции - куда обратиться, какие документы подготовить и как будет проходить процесс", — пояснили в КГГА.

Юридически процедура проста: для постановки на учет нужны стандартные документы (паспорт, справка о доходах, сведения о жилье). Система фиксирует заявление, а статус очереди можно проверить в личном кабинете. В случае отказа (например, из-за превышения имущественного лимита) пользователь получает объяснение.

Жилищные программы для киевлян и ВПЛ

Раздел "Квартирный учет" интегрировал существующие программы поддержки:

  • софинансирование жилья для киевлян и военных, где город частично покрывает расходы на квартиру;
  • денежная помощь для приобретения жилья для тех, кто стоит на учете и соответствует критериям (например, низкий доход или потребность в большем жилье).

"Для участия в них нужна постановка на квартирный учет, и теперь все сервисы собраны в одном месте", — уточнили в пресс-службе КГГА.

Для ВПЛ предусмотрены льготы: упрощенные требования и приоритет в очереди. В 2025 году бюджеты на эти программы выросли, что увеличивает шансы переселенцев на временное или постоянное жилье.

Изменения для внутренне перемещенных лиц

Для ВПЛ новый сервис значительно упрощает доступ к жилью. Заявления на временное жилье (общежития, модульные городки) теперь подаются онлайн: достаточно загрузить скан паспорта и удостоверения ВПЛ. Статус заявления обновляется в личном кабинете, а срок проживания можно продлить без визитов в ЦПАУ.

Инструкции на портале объясняют, как перейти к постоянному жилью или получить помощь на ремонт. В 2025 году в Киеве зарегистрировано более 50 тысяч ВПЛ, и сервис уже обрабатывает первые заявки.

Перспективы цифрового учета

КГГА планирует полностью перевести жилищные процедуры в онлайн до конца 2025 года.

"Чтобы в одном месте можно было решить все главные запросы киевлян — от социальной поддержки и жилищных вопросов до официального сотрудничества города и бизнеса", — подытожили в КГГА.

Среди планов: интеграция с "Дією" для автоматического импорта данных и создание чат-бота для консультаций.

Для застройщиков откроют возможность предлагать квартиры через платформу, а для пользователей добавят персонализированные рекомендации по программам.

Как сообщалось, в Киеве власти ускоряют выплаты по программе "єВідновлення", чтобы быстрее помочь жителям, чье жилье пострадало от российских атак. Это касается прежде всего тех домов, где уже завершено обследование и документы готовы к оформлению.

Также мы рассказывали, что регистрация места жительства — это не только формальность, но и важная процедура, которая помогает государству планировать и предоставлять услуги гражданам. За ее отсутствие предусмотрена административная ответственность.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
