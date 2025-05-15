Зачем в СССР дома обкладывали плиткой — функции и причины

Советская "панелька". Фото: Telegraf

На улицах украинских городов до сих пор стоят свидетели эпохи СССР — панельные многоэтажки. Характерная черта многих из них — внешняя облицовка мелкой белой или сероватой плиткой. На первый взгляд — это просто отделка. Но на самом деле такая плитка имела очень прагматичное назначение.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему в СССР так активно использовали плитку для облицовки панельных домов.

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Бетон — слабое место, плитка — защитный щит

Панельные дома изготавливали из больших бетонных плит — материала относительно прочного, но очень пористого. Через эту пористость в бетон легко проникали вода, пыль и микроорганизмы, что приводило к образованию плесени, разводов и постепенному разрушению конструкции. Особенно это было критично для наружных стен.

Начиная с 1971 года, в проекты новых "панелек" начали включать облицовку фасада мелкой стеклянной плиткой. Основная функция — гидроизоляция и защита от внешних воздействий. Плитка создавала дополнительный барьер, который препятствовал проникновению влаги, предотвращал образование грибка и продлевал срок эксплуатации дома.

Энергоэффективность по-советски

Дополнительным аргументом в пользу плитки была ее способность частично отражать солнечные лучи. Это уменьшало нагрев фасада летом, когда бетон мог буквально раскаляться. Как следствие — внутренняя температура в домах была несколько комфортнее, что в условиях отсутствия кондиционирования имело большое значение.

Дешево, прочно и с минимумом обслуживания

В условиях жесткой экономии, которая сопровождала советское массовое строительство, плитка оказалась оптимальным вариантом по соотношению "цена/эффективность". Ее легко монтировали — достаточно было наклеить ее на панель без дополнительных слоев утепления или грунтовки.

Кроме того, такая поверхность не требовала регулярного ухода: плитка не выгорала на солнце, не осыпалась, а пыль и грязь смывались дождем. Это освобождало от необходимости периодически красить или мыть фасад, что было логистически сложно и затратно для коммунальных служб.

Безопасная альтернатива крупноформатным решениям

Может возникнуть вопрос: почему не использовали большие плитки? Ответ — безопасность. Крупные элементы при отслоении создают серьезную угрозу для прохожих. Падение тяжелого фрагмента могло повлечь травмы или даже гибель. Зато мелкая плитка была легче и в случае отрыва не наносила значительного вреда.

Итальянский намек или эстетика из соображений безопасности

Существует версия, что советские архитекторы подсмотрели идею облицовки плиткой в Италии, где такие фасады были распространены. Но в реальности СССР был слишком экономным, чтобы просто перенимать эстетику ради внешнего вида. Все решения имели четкую утилитарную мотивацию. Если внешность и менялась — то только как побочный эффект от практического замысла.

Как сообщалось, характерный паркет "елочкой" был типичным признаком советских квартир времен Сталина и Хрущева. Несмотря на существование более дешевых материалов, таких как линолеум или ДВП, именно паркет массово использовали в строительстве. Причина этого крылась не в желании роскоши, а в особенностях экономики, промышленности и логистики советского государства.

Отметим также, привычка устанавливать двойные входные двери в советских квартирах сегодня может казаться странной, но когда-то имела вполне практическую подоплеку. Это решение было обусловлено не только суровыми климатическими условиями, но и определенными идеологическими аспектами того времени, хотя комфорта жителям часто не хватало. Таким образом, этот элемент жилья был скорее символом функциональности, чем удобства.