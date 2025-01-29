Популярные цены на однокомнатные квартиры на вторичке в Киеве в 2025 году

Дома в Киеве. Фото: УНИАН

Рынок недвижимости в Киеве остается динамичным, а цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке формируются под влиянием спроса, экономической ситуации и покупательской способности населения. Ожидается что в 2025 году цены останутся относительно стабильными, однако возможно постепенное повышение стоимости квартиры эконом-класса.

Редакция Новини.LIVE проанализировала актуальную стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке столицы.

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Основные ценовые категории

Согласно актуальным данным онлайн-платформы недвижимости ЛУН, больше всего предложений — 754 объекта — на вторичном рынке Киева приходится на однокомнатные квартиры стоимостью от 50 до 60 тыс. долл. В этом диапазоне можно наблюдать пик частоты сделок, что свидетельствует о высокой ликвидности жилья этой ценовой категории. Именно такие объекты быстрее всего находят покупателей благодаря оптимальному сочетанию цены, качества и удобного расположения.

Также значительной популярностью пользуются квартиры в диапазоне 40-50 тыс. долл. — сейчас в этом сегменте предлагают 664 квартиры. Чуть меньше, 542 предложения, у квартир стоимостью 30-40 тыс. долл.

Что касается более дорогого жилья, то за 60-70 тыс. долл. на столичном рынке сейчас предлагают 537 однокомнатных квартир.

Другой значительный сегмент — квартиры стоимостью от 75 тыс. долл. до 100 тыс. долл. Здесь количество предложений заметно снижается, но остается достаточно высоким — от 451 объекта. Это указывает на активный спрос на жилье повышенной комфортности, расположенное в более престижных районах или с лучшими характеристиками.

Далее, в диапазоне от 100 тыс. долл. до 150 тыс. долл., количество предложений сокращается, но остается стабильным — в среднем на рынке предлагается около 100 квартир. Это свидетельствует о наличии покупателей, готовых инвестировать в недвижимость среднего класса, например в центре города или новых жилых комплексах.

В премиальном сегменте (от 150 тыс. долл. и выше) количество предложений значительно уменьшается, от 64 до 14 объектов. Такие квартиры обычно расположены в элитных домах, имеют эксклюзивные условия проживания и ориентированы на узкий круг покупателей.

Причины популярности ценового сегмента

Доступность широкому кругу покупателей. Среднестатистический киевлянин или инвестор, рассматривающий покупку жилья для аренды, чаще всего ориентируется на диапазон 50-60 тыс. долл.

Среднестатистический киевлянин или инвестор, рассматривающий покупку жилья для аренды, чаще всего ориентируется на диапазон 50-60 тыс. долл. Развитая инфраструктура. Жилье в этой ценовой категории чаще всего располагается в удобных районах с развитой транспортной сетью, магазинами и школами.

Жилье в этой ценовой категории чаще всего располагается в удобных районах с развитой транспортной сетью, магазинами и школами. Возможность ипотеки. Именно в этом диапазоне банки чаще всего предлагают выгодные условия кредитования.

Именно в этом диапазоне банки чаще всего предлагают выгодные условия кредитования. Стабильность цен. Несмотря на колебания рынка, этот сегмент остается наиболее популярным, что делает его привлекательным для инвесторов.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в новостройках значительно упал, а сегмент вторичной недвижимости продолжает находиться в стагнации. Несмотря на это, рынок арендного жилья демонстрирует стабильный рост, оставаясь самым динамичным в 2024 году.

Также стало известно, каким квартирам отдают предпочтение сейчас покупатели. Спрос на жилье наблюдается как на небольшие квартиры в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости.