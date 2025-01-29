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Много квартир за эту цену — чего хотят большинство владельцев

29 января 2025 13:35
Катерина Балаева - редактор
Популярные цены на однокомнатные квартиры на вторичке в Киеве в 2025 году
Дома в Киеве. Фото: УНИАН
Катерина Балаева - редактор

Рынок недвижимости в Киеве остается динамичным, а цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке формируются под влиянием спроса, экономической ситуации и покупательской способности населения. Ожидается что в 2025 году цены останутся относительно стабильными, однако возможно постепенное повышение стоимости квартиры эконом-класса.

Редакция Новини.LIVE проанализировала актуальную стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке столицы.

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Основные ценовые категории

Согласно актуальным данным онлайн-платформы недвижимости ЛУН, больше всего предложений — 754 объекта — на вторичном рынке Киева приходится на однокомнатные квартиры стоимостью от 50 до 60 тыс. долл. В этом диапазоне можно наблюдать пик частоты сделок, что свидетельствует о высокой ликвидности жилья этой ценовой категории. Именно такие объекты быстрее всего находят покупателей благодаря оптимальному сочетанию цены, качества и удобного расположения.

Также значительной популярностью пользуются квартиры в диапазоне 40-50 тыс. долл. — сейчас в этом сегменте предлагают 664 квартиры. Чуть меньше, 542 предложения, у квартир стоимостью 30-40 тыс. долл.

Что касается более дорогого жилья, то за 60-70 тыс. долл. на столичном рынке сейчас предлагают 537 однокомнатных квартир.

Другой значительный сегмент — квартиры стоимостью от 75 тыс. долл. до 100 тыс. долл. Здесь количество предложений заметно снижается, но остается достаточно высоким — от 451 объекта. Это указывает на активный спрос на жилье повышенной комфортности, расположенное в более престижных районах или с лучшими характеристиками.

Далее, в диапазоне от 100 тыс. долл. до 150 тыс. долл., количество предложений сокращается, но остается стабильным — в среднем на рынке предлагается около 100 квартир. Это свидетельствует о наличии покупателей, готовых инвестировать в недвижимость среднего класса, например в центре города или новых жилых комплексах.

В премиальном сегменте (от 150 тыс. долл. и выше) количество предложений значительно уменьшается, от 64 до 14 объектов. Такие квартиры обычно расположены в элитных домах, имеют эксклюзивные условия проживания и ориентированы на узкий круг покупателей.

Причины популярности ценового сегмента

  • Доступность широкому кругу покупателей. Среднестатистический киевлянин или инвестор, рассматривающий покупку жилья для аренды, чаще всего ориентируется на диапазон 50-60 тыс. долл.
  • Развитая инфраструктура. Жилье в этой ценовой категории чаще всего располагается в удобных районах с развитой транспортной сетью, магазинами и школами.
  • Возможность ипотеки. Именно в этом диапазоне банки чаще всего предлагают выгодные условия кредитования.
  • Стабильность цен. Несмотря на колебания рынка, этот сегмент остается наиболее популярным, что делает его привлекательным для инвесторов.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в новостройках значительно упал, а сегмент вторичной недвижимости продолжает находиться в стагнации. Несмотря на это, рынок арендного жилья демонстрирует стабильный рост, оставаясь самым динамичным в 2024 году.

Также стало известно, каким квартирам отдают предпочтение сейчас покупатели. Спрос на жилье наблюдается как на небольшие квартиры в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости.

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