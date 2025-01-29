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Найбільше квартир за цю ціну — чого хочуть більшість власників

29 січня 2025 13:35
Катерина Балаєва - редактор
Популярні ціни на однокімнатні квартири на вторинці у Києві в 2025 році
Будинки у Києві. Фото: УНІАН
Катерина Балаєва - редактор

Ринок нерухомості в Києві залишається динамічним, а ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку формуються під впливом попиту, економічної ситуації та купівельної спроможності населення. Очікується що у 2025 році ціни залишаться відносно стабільними, однак можливе поступове підвищення вартості квартири економкласу.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала актуальну вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку столиці.

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Основні цінові категорії

Згідно з актуальними даними онлайн-платформи нерухомості ЛУН, найбільше пропозицій — 754 об’єкти — на вторинному ринку Києва припадає на однокімнатні квартири вартістю від 50 до 60 тис. доларів. У цьому діапазоні можна спостерігати пік частоти угод, що свідчить про високу ліквідність житла цієї цінової категорії. Саме такі об'єкти найшвидше знаходять покупців завдяки оптимальному поєднанню ціни, якості та зручного розташування. 

Також значною популярністю користуються квартири в діапазоні 40-50 тис. дол. — зараз в цьому сегменті пропонують 664 квартири. Трохи менше, 542 пропозиції, у квартири вартістю 30-40 тис. дол.

Що стосується більш дорожчого житла, то за 60-70 тис. дол. на столичному ринку зараз пропонують 537 однокімнатних квартир.

Інший значний сегмент — квартири вартістю від 75 тис. дол. до 100 тис. дол. Тут кількість пропозицій помітно знижується, але залишається досить високою — від 451 об’єкта. Це вказує на активний попит на житло підвищеної комфортності, розташоване у престижніших районах або з кращими характеристиками.

Далі, в діапазоні від 100 тис. дол. до 150 тис. дол., кількість пропозицій скорочується, але залишається стабільною — в середньому на ринку пропонується близько 100 квартир. Це свідчить про наявність покупців, готових інвестувати у нерухомість середнього класу, наприклад у центрі міста чи нових житлових комплексах.

У преміальному сегменті (від 150 тис. дол. та вище) кількість пропозицій значно зменшується, від 64 до 14 об’єктів. Такі квартири зазвичай розташовані в елітних будинках, мають ексклюзивні умови проживання та орієнтовані на вузьке коло покупців.

Причини популярності цінового сегмента

  • Доступність широкого кола покупців. Середньостатистичний киянин або інвестор, який розглядає купівлю житла для оренди, найчастіше орієнтується на діапазон 50-60 тис. дол.
  • Розвинена інфраструктура. Житло в цій ціновій категорії найчастіше розташовується у зручних районах з розвиненою транспортною мережею, магазинами та школами.
  • Можливість іпотеки. Саме у цьому діапазоні банки найчастіше пропонують вигідні умови кредитування.
  • Стабільність цін. Попри коливання ринку, цей сегмент залишається найбільш популярним, що робить його привабливим для інвесторів.

Раніше повідомлялося, що попит на житло в новобудовах значно впав, а сегмент вторинної нерухомості продовжує перебувати у стагнації. Попри це, ринок орендного житла демонструє стабільне зростання, залишаючись найдинамічнішим у 2024 році.

Також стало відомо, яким квартирам віддають перевагу зараз покупці. Попит на житло спостерігається як на невеликі квартири в новобудовах, так і на вторинному ринку нерухомості.

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