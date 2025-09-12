Если обстрел застал дома — где укрыться в монолитно-каркасном доме

Строительство многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Когда звучит сигнал воздушной тревоги, каждый из нас стремится найти безопасное место. Если вы находитесь дома в монолитно-каркасном доме, важно знать, где именно можно спрятаться, чтобы максимально защитить себя и близких. Эти здания считаются одними из самых прочных, но даже у них есть свои особенности и безопасные зоны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где лучше прятаться в доме такого типа, какие места являются самыми надежными и как уберечься от обломков во время ракетной атаки.

Монолитно-каркасный дом и его устойчивость

Монолитно-каркасные сооружения считаются одними из самых безопасных среди современных жилых зданий. Их конструкция базируется на жестком бетонном каркасе с армированными элементами, что создает повышенную прочность.

"Такие здания могут выдержать даже прямое попадание крылатых ракет. При строительстве современных высоток учитывают прогрессирующий риск обрушения. Взрыв может выбить несколько колонн, но лавинообразного разрушения, как в панельных домах, не будет. Самым безопасным местом в таких домах является общий коридор и лестничные клетки для эвакуации", — объясняет инженер-конструктор Дмитрий Макагон.

Технология монолитного каркаса активно развивается последние 10-20 лет.

"Монолитно-каркасная технология более целесообразна для защиты от взрывов. Это не значит, что здание выдержит прямое попадание, ведь проектировщики не рассчитывают сооружения на военные действия. Но от обломков и взрывной волны защита является значительной. В будущем именно эта технология будет доминировать, потому что мы вступаем в десятилетие непредсказуемости", — подчеркивает директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

Где безопаснее прятаться в монолитно-каркасном доме

Самое важное правило — избегать окон и внешних стен. Лучше находиться ближе к центру здания.

Наиболее защищенными местами считаются:

общий коридор между квартирами;

лестничные площадки рядом с лифтом;

ванная комната или кладовая без окон.

"Монолитно-каркасные дома, в отличие от панельных, никогда не сложатся, как карточный домик. Их плюс — много связей между элементами. Даже получив серьезный удар, сооружение, скорее всего, выстоит. Часто рядом есть подземные паркинги, которые можно использовать как временное укрытие", — добавляет архитектор Олег Гречух.

Слабые места монолитно-каркасного дома

Несмотря на высокую прочность, в таких домах есть недостатки. Наиболее проблемным элементом являются подвалы, которые часто не приспособлены к функциям укрытия. Если дом не имеет паркинга или обустроенного хранилища, пребывание в обычном подвале может быть опасным из-за отсутствия вентиляции и запасных выходов.

"Современные застройщики заливают все большие объемы бетона и арматуры. Такие дома становятся крепче, но инноваций в отрасли почти нет. Европейские инвесторы не понимают подхода, когда мы хвастаемся толщиной бетона вместо новых технологий или экологичности. Это проблема, которая влияет на будущее украинского строительства", — говорит Гречух.

Как уберечься от обломков в монолитно-каркасном доме

Даже в крепком доме надо придерживаться базовых правил безопасности. Если сигнал тревоги застал дома, нужно:

отойти подальше от окон;

перейти в ванную комнату, коридор или кладовую;

закрыть дверь, чтобы уменьшить риск ранения осколками.

Эксперты напоминают, что правило "двух стен" остается актуальным: между вами и улицей должно быть минимум две перегородки. Это снижает риск поражения взрывной волной или осколками стекла.

