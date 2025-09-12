Якщо обстріл застав вдома — де сховатися в монолітно-каркасному будинку

Будівництво багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Коли звучить сигнал повітряної тривоги, кожен із нас прагне знайти безпечне місце. Якщо ви перебуваєте вдома в монолітно-каркасному будинку, важливо знати, де саме можна сховатися, щоб максимально захистити себе та близьких. Ці будівлі вважаються одними з найміцніших, але навіть у них є свої особливості та безпечні зони.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де краще ховатися в будинку такого типу, які місця є найнадійнішими та як уберегтися від уламків під час ракетної атаки.

Реклама

Читайте також:

Монолітно-каркасний будинок і його стійкість

Монолітно-каркасні споруди вважаються одними з найбезпечніших серед сучасних житлових будівель. Їхня конструкція базується на жорсткому бетонному каркасі з армованими елементами, що створює підвищену міцність.

"Такі будівлі можуть витримати навіть пряме влучання крилатих ракет. При будівництві сучасних висоток враховують ризик обвалення, що прогресує. Вибух може вибити кілька колон, але лавиноподібного руйнування, як у панельних будинках, не буде. Найбезпечнішим місцем у таких будинках є загальний коридор та сходові клітини для евакуації", — пояснює інженер-конструктор Дмитро Макагон.

Технологія монолітного каркаса активно розвивається останні 10-20 років.

"Монолітно-каркасна технологія більш доцільна для захисту від вибухів. Це не означає, що будівля витримає пряме влучання, адже проектувальники не розраховують споруди на військові дії. Але від уламків та вибухової хвилі захист є значним. У майбутньому саме ця технологія домінуватиме, бо ми вступаємо в десятиліття непередбачуваності", — підкреслює директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

Де безпечніше ховатися в монолітно-каркасному будинку

Найважливіше правило — уникати вікон і зовнішніх стін. Краще перебувати ближче до центру будівлі.

Найбільш захищеними місцями вважаються:

загальний коридор між квартирами;

сходові майданчики поруч із ліфтом;

ванна кімната чи комора без вікон.

"Монолітно-каркасні будинки, на відміну від панельних, ніколи не складуться, як картковий будиночок. Їхній плюс — багато зв’язків між елементами. Навіть зазнавши серйозного удару, споруда, найімовірніше, вистоїть. Часто поруч є підземні паркінги, які можна використовувати як тимчасове укриття", — додає архітектор Олег Гречух.

Слабкі місця монолітно-каркасного будинку

Попри високу міцність, у таких будинках є недоліки. Найбільш проблемним елементом є підвали, які часто не пристосовані до функцій укриття. Якщо будинок не має паркінгу або облаштованого сховища, перебування у звичайному підвалі може бути небезпечним через відсутність вентиляції та запасних виходів.

"Сучасні забудовники заливають усе більші обсяги бетону та арматури. Такі будинки стають міцнішими, але інновацій у галузі майже немає. Європейські інвестори не розуміють підходу, коли ми хвалимося товщиною бетону замість нових технологій чи екологічності. Це проблема, яка впливає на майбутнє українського будівництва", — каже Гречух.

Як уберегтися від уламків у монолітно-каркасному будинку

Навіть у міцному будинку треба дотримуватися базових правил безпеки. Якщо сигнал тривоги застав удома, потрібно:

відійти подалі від вікон;

перейти до ванної кімнати, коридору чи кладової;

зачинити двері, щоб зменшити ризик поранення уламками.

Експерти нагадують, що правило "двох стін" залишається актуальним: між вами та вулицею має бути мінімум дві перегородки. Це знижує ризик ураження вибуховою хвилею чи уламками скла.

Зазначимо, військові ризики часто не покриваються стандартними полісами, проте ми вже розповідали про доступні варіанти страхування житла чи авто від наслідків воєнних дій. І пояснювали, які види страхування мають найбільший попит серед українців.

Також повідомлялось, що війна значно змінила ринок нерухомості. Сьогодні, на відміну від періоду до 2022 року, коли головним фактором була ціна, покупці звертають значно більше уваги на функціональність, комфорт і наявність сервісів у житлових комплексах.