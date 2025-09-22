Какие нормы площади жилья на человека в Украине и на что они влияют в 2025 году

Минимальная норма жилья — сколько метров должно быть на человека
В 2025 году социальные нормы площади жилья в Украине остаются основным критерием для расчета субсидий и определения права на льготы. В общественных дискуссиях все чаще звучит предложение пересмотреть норму в сторону повышения.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько квадратных метров определено по норме и на что они влияют.
Нормы площади жилья на человека в Украине
В 2025 году в Украине остаются в силе социальные нормы жилой площади, закрепленные в постановлении Кабинета министров № 560 от 6 августа 2014 года. Оно подтверждает ранее установленные показатели:
- 13,65 кв. м на одного человека;
- 35 кв. м на семью;
- 17,13 кв. м на каждого следующего члена семьи.
Эти нормативы применяются не как гарантия жилья, а как базовый критерий для социальных расчетов.
Как нормы площади жилья влияют на субсидии
При предоставлении субсидий используется только нормативная площадь. Если квартира превышает установленный метраж, государство компенсирует расходы только в пределах этих норм. Остальную оплату жильцы осуществляют самостоятельно.
Основные последствия для граждан:
- объем субсидии зависит от того, вписывается ли площадь в норму;
- "лишние" квадратные метры не учитываются в льготных расчетах;
- большие квартиры означают меньший шанс получить значительную помощь.
Влияние норм площади жилья на социальные гарантии
Социальные нормы жилья используются и при определении права на участие в программах поддержки. В частности, они учитываются в:
- программах для внутренне перемещенных лиц;
- очередях на получение жилья для военных;
- определении статуса тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.
Юридическую базу этих вопросов формирует Жилищный кодекс, который хотя и устарел, но до сих пор действует с многочисленными изменениями и дополнениями.
Какие нормы площади жилья в других странах
В странах ЕС средние показатели составляют от 20 до 30 кв. м на человека, а в некоторых случаях — даже более 40 кв. м.
В Украине же в 2025 году официально остается значительно меньший уровень, что создает ряд проблем:
- ограниченность социальных программ;
- несоответствие европейским практикам;
- отсутствие стимула для повышения стандартов жилищной политики.
Как сообщалось, право собственности на квартиру в Украине может принадлежать нескольким лицам, например, супругам, наследникам или партнерам по бизнесу. Украинское законодательство регулирует права и обязанности совладельцев, а также порядок оформления их доли имущества.
Также мы рассказывали, что на Портале услуг Киева появился новый раздел "Квартирный учет", который объединяет все услуги, связанные с улучшением жилищных условий. Благодаря этому сервису, киевляне могут быстро и удобно оформлять документы, становиться на учет или обновлять данные, не посещая учреждения лично.
Читайте Новини.LIVE!