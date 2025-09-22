Какие нормы площади жилья на человека в Украине и на что они влияют в 2025 году

Семья с детьми в комнате. Фото: Freepik

В 2025 году социальные нормы площади жилья в Украине остаются основным критерием для расчета субсидий и определения права на льготы. В общественных дискуссиях все чаще звучит предложение пересмотреть норму в сторону повышения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько квадратных метров определено по норме и на что они влияют.

Нормы площади жилья на человека в Украине

В 2025 году в Украине остаются в силе социальные нормы жилой площади, закрепленные в постановлении Кабинета министров № 560 от 6 августа 2014 года. Оно подтверждает ранее установленные показатели:

13,65 кв. м на одного человека;

35 кв. м на семью;

17,13 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Эти нормативы применяются не как гарантия жилья, а как базовый критерий для социальных расчетов.

Как нормы площади жилья влияют на субсидии

При предоставлении субсидий используется только нормативная площадь. Если квартира превышает установленный метраж, государство компенсирует расходы только в пределах этих норм. Остальную оплату жильцы осуществляют самостоятельно.

Основные последствия для граждан:

объем субсидии зависит от того, вписывается ли площадь в норму;

"лишние" квадратные метры не учитываются в льготных расчетах;

большие квартиры означают меньший шанс получить значительную помощь.

Влияние норм площади жилья на социальные гарантии

Социальные нормы жилья используются и при определении права на участие в программах поддержки. В частности, они учитываются в:

программах для внутренне перемещенных лиц;

очередях на получение жилья для военных;

определении статуса тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Юридическую базу этих вопросов формирует Жилищный кодекс, который хотя и устарел, но до сих пор действует с многочисленными изменениями и дополнениями.

Какие нормы площади жилья в других странах

В странах ЕС средние показатели составляют от 20 до 30 кв. м на человека, а в некоторых случаях — даже более 40 кв. м.

В Украине же в 2025 году официально остается значительно меньший уровень, что создает ряд проблем:

ограниченность социальных программ;

несоответствие европейским практикам;

отсутствие стимула для повышения стандартов жилищной политики.

