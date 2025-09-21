Кто может быть совладельцем квартиры в Украине в 2025 году — правила и нюансы

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Вопрос совладения квартиры в Украине часто возникает, когда люди покупают жилье, получают его в наследство или делят имущество. Законодательство четко определяет, кто может быть совладельцем, какие права и обязанности это накладывает, и как правильно оформить такую собственность.

Что такое квартира в совладении

Совладение квартиры — это когда несколько человек имеют право собственности на одну недвижимость. Представьте, что квартира — это пирог, который делят между несколькими людьми. Каждый получает свою долю, но пирог остается целым.

В Украине совладение регулируется Гражданским кодексом, в частности статьями 355-361. Есть два основных вида совладения: общая совместная (без четких долей) и общая долевая (с определенными долями).

Например, супруги могут владеть квартирой в общей совместной собственности, если она куплена во время брака. А вот если двое друзей покупают квартиру вместе и договариваются о долях (например, 60% и 40%), это будет общая долевая собственность.

Кто может стать совладельцем квартиры

Совладельцем квартиры может быть любое физическое или юридическое лицо, если это не противоречит закону. Основные категории:

физические лица. Это могут быть родственники, друзья, партнеры или даже посторонние люди. Например, братья и сестры, получившие квартиру по наследству, или инвесторы, которые совместно покупают недвижимость;

юридические лица. Компании или организации также могут быть совладельцами, если, например, квартира приобретается для коммерческих целей;

несовершеннолетние. Дети до 18 лет могут быть совладельцами, но их права защищаются законом. Для любых сделок требуется разрешение органов опеки;

иностранцы. Граждане других стран также имеют право быть совладельцами, если они легально находятся в Украине и выполняют требования законодательства.

При этом совладельцем может быть даже человек, который не проживает в квартире. Право собственности не зависит от фактического использования жилья.

Как оформить совладение квартиры

Оформление совладения зависит от того, как квартира попала к владельцам. Вот основные способы:

Покупка. Если несколько человек покупают квартиру вместе, в договоре купли-продажи указывают доли каждого совладельца. Например, один платит 70% стоимости, второй - 30%, и это фиксируется в документах. Наследство. Наследники получают доли квартиры после оформления наследства у нотариуса. Если наследников несколько, квартира автоматически становится общей долевой собственностью. Подарок или дарение. Если владелец дарит долю квартиры другому лицу, это оформляется через договор дарения. Раздел имущества. Например, во время развода супруги делят совместную квартиру, и суд или нотариус определяет доли.

Для оформления совладения нужны документы: паспорт, идентификационный код, правоустанавливающие документы на квартиру (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и т.д.). Все сделки заключаются через нотариуса, а изменения в праве собственности регистрируются в Государственном реестре вещных прав.

Права и обязанности совладельцев квартиры

Быть совладельцем — это не только иметь права, но и нести обязанности. Вот главное, что нужно знать:

Права. Каждый совладелец может пользоваться квартирой пропорционально своей доле, продавать или дарить свою долю (с учетом права преимущественной покупки других совладельцев). Например, если у вас 50% квартиры, вы можете сдавать свою часть в аренду, но с согласия других. Обязанности. Все совладельцы должны платить за коммунальные услуги, налоги и содержание квартиры пропорционально своим долям. Если один из совладельцев не выполняет обязанности, это может стать причиной конфликтов.

Если совладельцы не могут договориться об использовании квартиры, один из них может требовать раздела имущества через суд. В таком случае квартиру могут продать, а средства распределить между владельцами.

Проблемы совладения квартиры

Совладение часто создает сложности, особенно если между владельцами нет согласия. Например:

конфликты по использованию. Один совладелец хочет жить в квартире, другой — сдавать ее в аренду;

продажа доли. Если один совладелец хочет продать свою долю, он обязан сначала предложить ее другим совладельцам по той же цене;

ремонт или перепланировка. Любые изменения в квартире требуют согласия всех совладельцев.

Специалисты АН "Маяк" советуют заключать письменное соглашение между совладельцами, где четко прописаны правила пользования, распределение расходов и порядок разрешения споров.

Как избежать споров между совладельцами

Чтобы совладение не стало головной болью, эксперты советуют придерживаться простых советов:

Заключайте договоры. Четко фиксируйте доли и условия у нотариуса. Договаривайтесь заранее. Обсудите, кто и как будет использовать квартиру. Привлекайте юриста. Если дело доходит до суда, лучше иметь профессиональную поддержку. Учитывайте права всех. Особенно, если среди совладельцев есть несовершеннолетние или лица с ограниченными правами.

