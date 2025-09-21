Хто може бути співвласником квартири в Україні у 2025 році — правила та нюанси

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Питання співвласності квартири в Україні часто виникає, коли люди купують житло, отримують його у спадок або ділять майно. Законодавство чітко визначає, хто може бути співвласником, які права та обов’язки це накладає, і як правильно оформити таку власність.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові аспекти співвласності квартири.

Реклама

Читайте також:

Що таке квартира у співвласності

Співвласність квартири — це коли кілька осіб мають право власності на одну нерухомість. Уявіть, що квартира — це пиріг, який ділять між кількома людьми. Кожен отримує свою частку, але пиріг залишається цілим.

В Україні співвласність регулюється Цивільним кодексом, зокрема статтями 355-361. Є два основні види співвласності: спільна сумісна (без чітких часток) і спільна часткова (з визначеними частками).

Наприклад, подружжя може володіти квартирою у спільній сумісній власності, якщо вона куплена під час шлюбу. А от якщо двоє друзів купують квартиру разом і домовляються про частки (наприклад, 60% і 40%), це буде спільна часткова власність.

Хто може стати співвласником квартири

Співвласником квартири може бути будь-яка фізична або юридична особа, якщо це не суперечить закону. Основні категорії:

фізичні особи. Це можуть бути родичі, друзі, партнери чи навіть сторонні люди. Наприклад, брати і сестри, які отримали квартиру у спадок, або інвестори, які спільно купують нерухомість;

юридичні особи. Компанії чи організації також можуть бути співвласниками, якщо, наприклад, квартира купується для комерційних цілей;

неповнолітні. Діти до 18 років можуть бути співвласниками, але їхні права захищаються законом. Для будь-яких угод потрібен дозвіл органів опіки;

іноземці. Громадяни інших країн також мають право бути співвласниками, якщо вони легально перебувають в Україні та виконують вимоги законодавства.

Водночас співвласником може бути навіть людина, яка не проживає в квартирі. Право власності не залежить від фактичного використання житла.

Як оформити співвласність квартири

Оформлення співвласності залежить від того, як квартира потрапила до власників. Ось основні способи:

Купівля. Якщо кілька людей купують квартиру разом, у договорі купівлі-продажу зазначають частки кожного співвласника. Наприклад, один платить 70% вартості, другий — 30%, і це фіксується в документах. Спадщина. Спадкоємці отримують частки квартири після оформлення спадщини у нотаріуса. Якщо спадкоємців кілька, квартира автоматично стає спільною частковою власністю. Подарунок або дарування. Якщо власник дарує частку квартири іншій особі, це оформлюється через договір дарування. Поділ майна. Наприклад, під час розлучення подружжя ділить спільну квартиру, і суд або нотаріус визначає частки.

Для оформлення співвласності потрібні документи: паспорт, ідентифікаційний код, правовстановлюючі документи на квартиру (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо). Усі угоди укладаються через нотаріуса, а зміни в праві власності реєструються в Державному реєстрі речових прав.

Права та обов’язки співвласників квартири

Бути співвласником — це не лише мати права, а й нести обов’язки. Ось головне, що потрібно знати:

Права. Кожен співвласник може користуватися квартирою пропорційно своїй частці, продавати чи дарувати свою частку (з урахуванням права переважної купівлі інших співвласників). Наприклад, якщо у вас 50% квартири, ви можете здавати свою частину в оренду, але за згодою інших. Обов’язки. Усі співвласники мають платити за комунальні послуги, податки та утримання квартири пропорційно своїм часткам. Якщо один із співвласників не виконує обов’язки, це може стати причиною конфліктів.

Якщо співвласники не можуть домовитися про використання квартири, один із них може вимагати поділу майна через суд. У такому разі квартиру можуть продати, а кошти розподілити між власниками.

Проблеми співвласності квартири

Співвласність часто створює складнощі, особливо якщо між власниками немає згоди. Наприклад:

конфлікти щодо використання. Один співвласник хоче жити в квартирі, інший — здавати її в оренду;

продаж частки. Якщо один співвласник хоче продати свою частку, він зобов’язаний спочатку запропонувати її іншим співвласникам за тією ж ціною;

ремонт чи перепланування. Будь-які зміни в квартирі потребують згоди всіх співвласників.

Фахівці АН "Маяк" радять укладати письмову угоду між співвласниками, де чітко прописані правила користування, розподіл витрат і порядок вирішення спорів.

Як уникнути спорів між співвласниками

Щоб співвласність не стала головним болем, експерти радять дотримуватись простих порад:

Укладайте договори. Чітко фіксуйте частки та умови у нотаріуса. Домовляйтеся заздалегідь. Обговоріть, хто і як використовуватиме квартиру. Залучайте юриста. Якщо справа доходить до суду, краще мати професійну підтримку. Враховуйте права всіх. Особливо, якщо серед співвласників є неповнолітні чи особи з обмеженими правами.

Як повідомлялось, право власності на квартиру в Україні може отримати будь-яка людина. Це відбувається після укладення угоди про купівлю-продаж, дарування, отримання спадщини або завершення будівництва. Для законного розпорядження майном головною умовою є наявність документа, що підтверджує право власності.

Також ми повідомляли, що право власності на нерухомість гарантується законом, проте існують обставини, за яких його можна втратити. Це може статися як з бажання самого власника, так і з незалежних від нього причин.