Мінімальна норма житла — скільки квадратів має бути на людину

Дата публікації: 22 вересня 2025 22:15
Які норми площі житла на людину в Україні та на що вони впливають у 2025 році
Родина з дітьми у кімнаті. Фото: Freepik

У 2025 році соціальні норми площі житла в Україні залишаються основним критерієм для розрахунку субсидій і визначення права на пільги. У суспільних дискусіях дедалі частіше лунає пропозиція переглянути норму в бік підвищення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки квадратних метрів визначено за нормою та на що вони впливають.

Читайте також:

Норми площі житла на людину в Україні

У 2025 році в Україні залишаються чинними соціальні норми житлової площі, закріплені у постанові Кабінету міністрів № 560 від 6 серпня 2014 року. Вона підтверджує раніше встановлені показники:

  • 13,65 кв. м на одну особу;
  • 35 кв. м на сім’ю;
  • 17,13 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Ці нормативи застосовуються не як гарантія житла, а як базовий критерій для соціальних розрахунків.

Як норми площі житла впливають на субсидії

При наданні субсидій використовується лише нормативна площа. Якщо квартира перевищує встановлений метраж, держава компенсує витрати тільки в межах цих норм. Решту оплати мешканці здійснюють самостійно.

Основні наслідки для громадян:

  • обсяг субсидії залежить від того, чи вписується площа у норму;
  • "зайві" квадратні метри не враховуються у пільгових розрахунках;
  • більші квартири означають менший шанс отримати значну допомогу.

Вплив норм площі житла на соціальні гарантії

Соціальні норми житла використовуються і при визначенні права на участь у програмах підтримки. Зокрема, вони враховуються у:

  • програмах для внутрішньо переміщених осіб;
  • чергах на отримання житла для військових;
  • визначенні статусу тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Юридичну базу цих питань формує Житловий кодекс, який хоча і застарів, але досі діє з численними змінами та доповненнями.

Які норми площі житла в інших країнах

У країнах ЄС середні показники становлять від 20 до 30 кв. м на людину, а в деяких випадках — навіть понад 40 кв. м.

В Україні ж у 2025 році офіційно залишається значно менший рівень, що створює низку проблем:

  • обмеженість соціальних програм;
  • невідповідність європейським практикам;
  • відсутність стимулу для підвищення стандартів житлової політики.

Як повідомлялось, право власності на квартиру в Україні може належати кільком особам, наприклад, подружжю, спадкоємцям або партнерам по бізнесу. Українське законодавство регулює права й обов'язки співвласників, а також порядок оформлення їхньої частки майна.

Також ми розповідали, що на Порталі послуг Києва з'явився новий розділ "Квартирний облік", який об'єднує всі послуги, пов'язані з поліпшенням житлових умов. Завдяки цьому сервісу, кияни можуть швидко та зручно оформлювати документи, ставати на облік або оновлювати дані, не відвідуючи установи особисто.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
