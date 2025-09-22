Які норми площі житла на людину в Україні та на що вони впливають у 2025 році

Родина з дітьми у кімнаті. Фото: Freepik

У 2025 році соціальні норми площі житла в Україні залишаються основним критерієм для розрахунку субсидій і визначення права на пільги. У суспільних дискусіях дедалі частіше лунає пропозиція переглянути норму в бік підвищення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки квадратних метрів визначено за нормою та на що вони впливають.

Реклама

Читайте також:

Норми площі житла на людину в Україні

У 2025 році в Україні залишаються чинними соціальні норми житлової площі, закріплені у постанові Кабінету міністрів № 560 від 6 серпня 2014 року. Вона підтверджує раніше встановлені показники:

13,65 кв. м на одну особу;

35 кв. м на сім’ю;

17,13 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Ці нормативи застосовуються не як гарантія житла, а як базовий критерій для соціальних розрахунків.

Як норми площі житла впливають на субсидії

При наданні субсидій використовується лише нормативна площа. Якщо квартира перевищує встановлений метраж, держава компенсує витрати тільки в межах цих норм. Решту оплати мешканці здійснюють самостійно.

Основні наслідки для громадян:

обсяг субсидії залежить від того, чи вписується площа у норму;

"зайві" квадратні метри не враховуються у пільгових розрахунках;

більші квартири означають менший шанс отримати значну допомогу.

Вплив норм площі житла на соціальні гарантії

Соціальні норми житла використовуються і при визначенні права на участь у програмах підтримки. Зокрема, вони враховуються у:

програмах для внутрішньо переміщених осіб;

чергах на отримання житла для військових;

визначенні статусу тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Юридичну базу цих питань формує Житловий кодекс, який хоча і застарів, але досі діє з численними змінами та доповненнями.

Які норми площі житла в інших країнах

У країнах ЄС середні показники становлять від 20 до 30 кв. м на людину, а в деяких випадках — навіть понад 40 кв. м.

В Україні ж у 2025 році офіційно залишається значно менший рівень, що створює низку проблем:

обмеженість соціальних програм;

невідповідність європейським практикам;

відсутність стимулу для підвищення стандартів житлової політики.

Як повідомлялось, право власності на квартиру в Україні може належати кільком особам, наприклад, подружжю, спадкоємцям або партнерам по бізнесу. Українське законодавство регулює права й обов'язки співвласників, а також порядок оформлення їхньої частки майна.

Також ми розповідали, що на Порталі послуг Києва з'явився новий розділ "Квартирний облік", який об'єднує всі послуги, пов'язані з поліпшенням житлових умов. Завдяки цьому сервісу, кияни можуть швидко та зручно оформлювати документи, ставати на облік або оновлювати дані, не відвідуючи установи особисто.