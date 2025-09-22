Які норми площі житла на людину в Україні та на що вони впливають у 2025 році

Мінімальна норма житла — скільки квадратів має бути на людину
У 2025 році соціальні норми площі житла в Україні залишаються основним критерієм для розрахунку субсидій і визначення права на пільги. У суспільних дискусіях дедалі частіше лунає пропозиція переглянути норму в бік підвищення.
Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки квадратних метрів визначено за нормою та на що вони впливають.
Норми площі житла на людину в Україні
У 2025 році в Україні залишаються чинними соціальні норми житлової площі, закріплені у постанові Кабінету міністрів № 560 від 6 серпня 2014 року. Вона підтверджує раніше встановлені показники:
- 13,65 кв. м на одну особу;
- 35 кв. м на сім’ю;
- 17,13 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.
Ці нормативи застосовуються не як гарантія житла, а як базовий критерій для соціальних розрахунків.
Як норми площі житла впливають на субсидії
При наданні субсидій використовується лише нормативна площа. Якщо квартира перевищує встановлений метраж, держава компенсує витрати тільки в межах цих норм. Решту оплати мешканці здійснюють самостійно.
Основні наслідки для громадян:
- обсяг субсидії залежить від того, чи вписується площа у норму;
- "зайві" квадратні метри не враховуються у пільгових розрахунках;
- більші квартири означають менший шанс отримати значну допомогу.
Вплив норм площі житла на соціальні гарантії
Соціальні норми житла використовуються і при визначенні права на участь у програмах підтримки. Зокрема, вони враховуються у:
- програмах для внутрішньо переміщених осіб;
- чергах на отримання житла для військових;
- визначенні статусу тих, хто потребує поліпшення житлових умов.
Юридичну базу цих питань формує Житловий кодекс, який хоча і застарів, але досі діє з численними змінами та доповненнями.
Які норми площі житла в інших країнах
У країнах ЄС середні показники становлять від 20 до 30 кв. м на людину, а в деяких випадках — навіть понад 40 кв. м.
В Україні ж у 2025 році офіційно залишається значно менший рівень, що створює низку проблем:
- обмеженість соціальних програм;
- невідповідність європейським практикам;
- відсутність стимулу для підвищення стандартів житлової політики.
Як повідомлялось, право власності на квартиру в Україні може належати кільком особам, наприклад, подружжю, спадкоємцям або партнерам по бізнесу. Українське законодавство регулює права й обов'язки співвласників, а також порядок оформлення їхньої частки майна.
Також ми розповідали, що на Порталі послуг Києва з'явився новий розділ "Квартирний облік", який об'єднує всі послуги, пов'язані з поліпшенням житлових умов. Завдяки цьому сервісу, кияни можуть швидко та зручно оформлювати документи, ставати на облік або оновлювати дані, не відвідуючи установи особисто.
