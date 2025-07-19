Что обязаны делать родители в отношении имущества ребенка в Украине — права и ограничения

Женщина и девушка за столом. Фото: Freepik

В Украине правовой режим детского имущества определяется в зависимости от возраста собственника. Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, его интересы в отношении собственности представляют родители или опекуны. Но даже в этом случае не все действия разрешено проводить бесконтрольно.

Родители управляют имуществом ребенка, не достигшего 14 лет, без специального полномочия, но исключительно в интересах ребенка, объясняет адвокат Лариса Величко в комментарии РБК-Украина. В некоторых случаях — только с разрешения органа опеки и попечительства.

Реклама

Читайте также:

Какие сделки в отношении имущества ребенка ограничены законом

Управляя имуществом ребенка, родители должны придерживаться определенных ограничений. Законодательство предусматривает два типа сделок: те, которые требуют разрешения органа опеки, и те, которые запрещены вообще.

Действия, требующие согласия органа опеки:

заключение договоров, подлежащих нотариальному удостоверению или госрегистрации (в частности, обмен или раздел квартиры или дома);

оформление письменных обязательств от имени ребенка;

отказ от имущественных прав ребенка.

Категорически запрещено совершать дарение имущества ребенка от его имени и оформление поручительства за кого-то от имени ребенка. Эти ограничения должны предотвратить потерю ребенком жизненно важных активов, которыми могут злоупотреблять даже ближайшие родственники.

Когда и как ребенок может самостоятельно распоряжаться имуществом

В 14 лет ребенок приобретает частичную гражданскую дееспособность. Он может самостоятельно совершать некоторые действия, но с разрешения родителей. Если же ребенок достиг 18 лет, он распоряжается своим имуществом по своему усмотрению.

"Ребенок, достигший 14 лет, может распоряжаться собственным имуществом, но только с согласия родителей", — комментирует Величко.

В случае несовершеннолетних (14-18 лет), даже если ребенок сам инициирует продажу, дарение или обмен, орган опеки все равно должен предоставить письменное согласие. Закон строго регулирует такие действия, даже если семья согласна между собой.

Как родителям получить разрешение органа опеки на действия с имуществом

Если родители или ребенок планируют любые действия с недвижимостью (продажа, дарение, обмен, заключение договора пользования), они должны пройти специальную процедуру согласования.

Основные шаги:

Подготовить заявление в орган опеки и попечительства. Собрать документы, подтверждающие право собственности, состав семьи, цель сделки. Ожидать проверку от органа опеки, которая длится до одного месяца. Получить письменное разрешение, если будет доказано, что права ребенка не будут нарушены.

"Заявление подается обоими родителями вместе с полным пакетом документов. Орган опеки рассматривает его и принимает решение только в случае гарантии сохранения имущественных прав ребенка", — объясняет Величко.

Может ли государство отказать в разрешении и почему

Орган опеки имеет право не дать согласие на сделку, если:

в результате действия ребенок останется без жилья;

нет альтернативного обеспечения его права пользования жильем;

условия сделки ухудшают положение ребенка.

Даже если родители уверены, что действуют в интересах ребенка, окончательное решение все равно за органом опеки.

Зачем государство контролирует действия с детским имуществом

Законодательный контроль призван обезопасить ребенка от потери важных активов. Родители могут быть субъективными в своих решениях — из финансовых, эмоциональных или других соображений. Поэтому участие органа опеки выполняет функцию независимой защиты.

В будущем ребенок сможет самостоятельно распоряжаться имуществом. Но до этого момента задача родителей — не просто пользоваться, а обеспечивать сохранность и целевое использование активов.

"Если ребенок уже способен определять свои интересы, родители должны это учитывать. Их роль — помогать, а не решать все самостоятельно", — отмечает юрист.

Что стоит помнить родителям в 2025 году

Не все действия с имуществом ребенка можно совершать без разрешения органа опеки. Есть перечень категорически запрещенных сделок - дарение, поручительство. Даже в браке оба родителя должны подавать заявление в орган опеки. Нарушение порядка может иметь правовые последствия - вплоть до признания договора недействительным.

Как сообщалось, передача недвижимости в собственность ребенка кажется привлекательной стратегией для защиты активов от потенциальных рисков, таких как долги или судебные иски. Однако, этот шаг скрывает значительные юридические, финансовые и психологические сложности, о которых важно знать.

Также мы рассказывали, что в 2025 году вопрос регистрации места жительства ребенка остается важным для украинских семей. Из-за изменений в жизни, например развод или поиск нового учебного заведения, родители часто спрашивают, можно ли прописать ребенка отдельно от них.