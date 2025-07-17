Кто имеет право управлять имуществом несовершеннолетнего ребенка в Украине

Мальчик за офисным столом. Фото: Freepik

Управление имуществом несовершеннолетнего ребенка — это ответственный процесс, который требует соблюдения строгих законодательных норм. Родители или опекуны действуют в интересах ребенка, но их полномочия ограничены, чтобы предотвратить злоупотребления.

Имуществом ребенка до 14 лет (малолетнего) управляют его родители, отмечают в Министерстве юстиции. Они не требуют никаких дополнительных полномочий для этого, но их действия должны отвечать интересам ребенка.

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Если ребенок способен сам осознавать свои потребности, родители обязаны учитывать его мнение при распоряжении его собственностью.

В случае отсутствия родителей или признания их недееспособными, правом на управление имуществом ребенка наделен опекун. Его полномочия подтверждаются документом о назначении.

Какие ограничения действуют для родителей и опекунов

Согласно статье 177 Семейного кодекса Украины, без разрешения органов опеки и попечительства родители или опекуны не имеют права:

отказываться от имущественных прав ребенка, особенно на недвижимость;

выдавать обязательства от имени ребенка;

заключать сделки в отношении недвижимости, транспорта или других ценностей, принадлежащих ребенку;

передавать такое имущество в уставные фонды юридических лиц, продавать, менять или делить его.

Также запрещено дарить детское имущество (ст. 720 Гражданского кодекса Украины). Даже согласие родителей на подобную сделку не действует без соответствующего разрешения органа опеки.

Разрешение органа опеки требуется в четко определенных случаях

Сделки с недвижимостью или ценным имуществом могут быть заключены только после проверки, которая длится до одного месяца. Орган опеки дает разрешение только в случае, если будет гарантировано сохранение имущественных прав ребенка.

Также этот орган имеет право отказать в разрешении на основаниях, предусмотренных законодательством. В частности, если:

кто-то из родителей лишен родительских прав;

между родителями есть конфликт или судебный спор относительно имущества;

подан иск о лишении родительских прав;

лицо, которое обратилось, подало ложные сведения;

соглашение может сузить объем прав или нарушить интересы ребенка.

В таких случаях орган опеки может обратиться к нотариусу для наложения запрета на отчуждение имущества ребенка.

"Любая сделка с имуществом ребенка должна быть оправданной, прозрачной и отвечать интересам ребенка. И именно на это направлен контроль органов опеки", — отмечают в Министерстве юстиции.

Решение органа опеки можно обжаловать в суде

В соответствии со статьей 122 Кодекса административного судопроизводства Украины, решения органов опеки могут быть обжалованы в судебном порядке. Срок подачи иска — 6 месяцев с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Этот механизм позволяет предотвратить злоупотребления или ошибки со стороны должностных лиц и гарантирует дополнительную защиту прав ребенка.

Какова роль второго родителя в принятии решений

Согласие второго родителя считается автоматическим, если иное не указано в договоре между ними. Но в случаях продажи, дарения или распоряжения недвижимостью и транспортом требуется письменное нотариальное согласие второго родителя.

Это правило не применяется, если отец или мать:

не проживает с ребенком более 6 месяцев;

не принимает участия в воспитании;

место его проживания неизвестно.

В таком случае второй родитель имеет право действовать самостоятельно.

Когда управление имуществом ребенка прекращается

После завершения управления родители или опекун обязаны вернуть ребенку все имущество и доходы, полученные от него. Если имущество было использовано ненадлежащим образом, нарушитель должен компенсировать причиненный ущерб и вернуть полученные доходы.

Это предусмотрено частями восьмой и девятой статьи 177 Семейного кодекса. Такая ответственность является важным предохранителем злоупотреблений.

На что можно тратить доходы от имущества ребенка

По статье 178 Семейного кодекса Украины, доход от имущества ребенка можно тратить только:

на воспитание и содержание самого ребенка;

на нужды других детей в семье;

на неотложные нужды семьи.

Таким образом, даже полученные средства нельзя использовать произвольно — только в пределах, которые служат интересам ребенка.

А что с алиментами

Отдельно стоит упомянуть об алиментах. Согласно статье 179 Семейного кодекса, они являются собственностью ребенка, а не того из родителей, кто их получает.

Родители или законные представители могут использовать алименты исключительно по целевому назначению — в интересах ребенка.

Несовершеннолетний ребенок имеет право участвовать в распоряжении этими средствами или, если позволяет возраст, даже самостоятельно их получать и тратить в соответствии с законом.

Как сообщалось, предоставление ребенку права собственности на недвижимость может показаться привлекательным способом защиты активов от потенциальных рисков, таких как долги или судебные иски. Однако, несмотря на распространенную практику, особенно среди родителей, оформляющих жилье на несовершеннолетних, такое решение часто скрывает значительные юридические, финансовые и психологические опасности.

Также мы рассказывали, что вопрос регистрации места жительства ребенка остается актуальным для многих украинских семей. Многие родители интересуются, возможно ли прописать ребенка отдельно от них, особенно в случаях изменения семейного положения, развода или для упрощения доступа к образовательным учреждениям.