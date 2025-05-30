Цены на квартиры в Украине 2025 — где вторичка дорожает быстрее всего

Женщина держит ключи. Фото: Freepik

Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины демонстрируют яркую неоднородность. Динамика существенно отличается в зависимости от региона, ситуации с безопасностью, темпов миграции и локальной экономики. Выросла стоимость в миллионниках, тогда как часть западных областей впервые за долгое время зафиксировала спад. Особенно неожиданным стал взрыв цен в Харькове, несмотря на сложные обстоятельства.

Рынок вторичной недвижимости будет оставаться чувствительным к ситуации с безопасностью и экономическим изменениям, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные OLX Недвижимость за январь-апрель. Война, миграция и экономические факторы формируют неравномерную картину цен на однокомнатные квартиры.

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Харьков: неожиданный скачок на 11%

Почти на пятую часть подорожания за четыре месяца — именно такой результат показал Харьков, который традиционно считался уязвимым рынком из-за близости к зоне боевых действий. Медианная стоимость однокомнатной квартиры здесь выросла на 11% — до 851 тыс. грн (около 20 400 долл.).

Основной причиной роста называют внутренний спрос, отмечают эксперты. В городе осталось большое количество жителей, которые из-за ограниченного предложения активизировали поиск доступного жилья. Также на цену влияет и то, что многие новостройки пока "заморожены", поэтому вторичка остается единственной реальной альтернативой.

Киев и Одесса: стабильный спрос поддержал стоимость

Киев, как и ожидалось, демонстрирует стабильный рост — на 5% за первые четыре месяца года. Средняя стоимость однокомнатного жилья здесь достигла 3 млн грн, что равняется примерно 71 900 долл. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны новостроек, вторичный рынок сохраняет свою привлекательность благодаря более понятному правовому статусу объектов и скорости оформления.

Одесса также выросла на 8% — медианная цена составляет 1,6 млн грн. Южный портовый город привлекает покупателей из разных регионов, в частности из-за умеренной инфраструктурной нагруженности и частичного возвращения деловой активности.

Западные области стабилизировались: без обвалов, но и без рывков

После двух лет активного роста, западноукраинские города начали входить в фазу плато. В 2022-2023 годах Львов, Ивано-Франковск и Тернополь были среди лидеров по росту цен. Однако сейчас динамика значительно сдержаннее:

Черновцы: +6% — до 1,6 млн грн;

Тернополь: +6% — до 1,7 млн грн;

Ивано-Франковск: +2% — до 1,7 млн грн;

Хмельницкий: +3% — до 1,2 млн грн;

Ровно: почти без изменений — +0,3%, 1,5 млн грн.

Как отмечают аналитики, эти цифры указывают на завершение периода пикового спроса. Рынок начал насыщаться, а значительная часть внутренних переселенцев, которые повлияли на предыдущие волны роста, уже обеспечила себя жильем.

Где квартиры дешевеют: на что реагирует рынок

Самым большим сюрпризом стал Львов — город, который до этого был лидером роста. Здесь зафиксировано снижение цен на 2%. Стоимость однокомнатной квартиры сейчас составляет 2,3 млн грн (примерно 55 100 долл.). Причиной считается рыночная коррекция: предыдущие годы вызвали перегрев, и теперь спрос и предложение постепенно уравновешиваются.

Также снижение зафиксировано в:

Виннице: -2% — до 2 млн грн;

Кропивницком: -2% — до 994 тыс. грн;

Николаеве: -1% — до 780 тыс. грн.

Цены снижаются либо из-за уменьшения спроса (как в Виннице), либо из-за факторов безопасности (как в Николаеве, приближенном к фронту).

Чего ждать покупателям и продавцам

Украинский рынок вторичного жилья все больше разделяется на несколько сегментов, указывают эксперты.

Активные города: Киев, Харьков, Одесса — демонстрируют рост спроса и, соответственно, цен. Стабильные регионы: большинство западных областей — рынок уравновешен, перегретые ожидания снижаются. Зоны риска или коррекции: Львов, Николаев, Кропивницкий — потенциальное поле для торга и выгодных приобретений.

"Для покупателей нынешняя ситуация — это время внимательного анализа и гибкости. В регионах с вялой динамикой есть смысл вести переговоры о скидках. Продавцам стоит учитывать локальные факторы: в "горячих" городах целесообразно выходить на рынок сейчас, а в стабильных — подумать о более длинной игре", — отмечают специалисты.

Пока война продолжается, рынок будет оставаться гибким, а цены — чувствительными к миграциям, новостям с фронта и изменению спроса. Но уже сейчас видно: несмотря на все вызовы, вторичка в Украине жива и начинает восстанавливаться, добавляют аналитики.

Что еще стоит знать украинцам

Несмотря на войну, сложную экономическую ситуацию и ограничения в строительстве, украинский рынок недвижимости снова сталкивается с неопределенностью. В некоторых регионах спрос на жилье растет, и застройщики готовятся к очередному повышению цен в ближайшее время, вместо ожидаемого снижения. Это свидетельствует о неожиданной устойчивости рынка, несмотря на все вызовы.

Также мы сообщали, что война в корне изменила жизнь миллионов украинцев, но не уменьшила их спрос на качественное жилье. Несмотря на нестабильность, многие покупатели продолжают инвестировать в новостройки, и здесь наблюдается четкий тренд. В частности, на первичном рынке столицы более половины спроса приходится на квартиры с европланировкой.