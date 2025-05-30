Ціни на квартири в Україні 2025 — де вторинка дорожчає найшвидше

Жінка тримає ключи. Фото: Freepik

Ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку України демонструють яскраву неоднорідність. Динаміка суттєво відрізняється залежно від регіону, безпекової ситуації, темпів міграції та локальної економіки. Зросла вартість у мільйонниках, тоді як частина західних областей уперше за довгий час зафіксувала спад. Особливо несподіваним став вибух цін у Харкові, попри складні обставини.

Ринок вторинної нерухомості залишатиметься чутливим до безпекової ситуації та економічних змін, пише "РБК-Україна" із посиланням на дані OLX Нерухомість за січень-квітень. Війна, міграція та економічні фактори формують нерівномірну картину цін на однокімнатні квартири.

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Харків: несподіваний стрибок на 11%

Майже на п’яту частину подорожчання за чотири місяці — саме такий результат показав Харків, який традиційно вважався вразливим ринком через близькість до зони бойових дій. Медіанна вартість однокімнатної квартири тут зросла на 11% — до 851 тис. грн (близько 20 400 дол.).

Основною причиною зростання називають внутрішній попит, наголошують експерти. У місті залишилась велика кількість мешканців, які через обмежену пропозицію активізували пошук доступного житла. Також на ціну впливає й те, що багато новобудов наразі "заморожені", тож вторинка залишається єдиною реальною альтернативою.

Київ та Одеса: стабільний попит підтримав вартість

Київ, як і очікувалося, демонструє стабільне зростання — на 5% за перші чотири місяці року. Середня вартість однокімнатного житла тут сягнула 3 млн грн, що дорівнює приблизно 71 900 дол. Попри високу конкуренцію з боку новобудов, вторинний ринок зберігає свою привабливість завдяки більш зрозумілому правовому статусу об'єктів та швидкості оформлення.

Одеса також зросла на 8% — медіанна ціна становить 1,6 млн грн. Південне портове місто приваблює покупців з різних регіонів, зокрема через помірну інфраструктурну навантаженість і часткове повернення ділової активності.

Західні області стабілізувались: без обвалів, але й без ривків

Після двох років активного зростання, західноукраїнські міста почали входити у фазу плато. У 2022-2023 роках Львів, Івано-Франківськ і Тернопіль були серед лідерів за зростанням цін. Однак зараз динаміка значно стриманіша:

Чернівці: +6% — до 1,6 млн грн;

Тернопіль: +6% — до 1,7 млн грн;

Івано-Франківськ: +2% — до 1,7 млн грн;

Хмельницький: +3% — до 1,2 млн грн;

Рівне: майже без змін — +0,3%, 1,5 млн грн.

Як зазначають аналітики, ці цифри вказують на завершення періоду пікового попиту. Ринок почав насичуватись, а значна частина внутрішніх переселенців, які вплинули на попередні хвилі зростання, вже забезпечила себе житлом.

Де квартири дешевшають: на що реагує ринок

Найбільшим сюрпризом став Львів — місто, яке до цього було лідером зростання. Тут зафіксоване зниження цін на 2%. Вартість однокімнатної квартири наразі становить 2,3 млн грн (приблизно 55 100 дол.). Причиною вважається ринкова корекція: попередні роки спричинили перегрів, і тепер попит і пропозиція поступово врівноважуються.

Також зниження зафіксоване у:

Вінниці: -2% — до 2 млн грн;

Кропивницькому: -2% — до 994 тис. грн;

Миколаєві: -1% — до 780 тис. грн.

Ціни знижуються або через зменшення попиту (як у Вінниці), або через фактори безпеки (як у Миколаєві, наближеному до фронту).

Чого чекати покупцям і продавцям

Український ринок вторинного житла дедалі більше розділяється на кілька сегментів, вказують експерти.

Активні міста: Київ, Харків, Одеса — демонструють ріст попиту і, відповідно, цін. Стабільні регіони: більшість західних областей — ринок урівноважений, перегріті очікування знижуються. Зони ризику або корекції: Львів, Миколаїв, Кропивницький — потенційне поле для торгу й вигідних придбань.

"Для покупців нинішня ситуація — це час уважного аналізу та гнучкості. В регіонах з млявою динамікою є сенс вести переговори про знижки. Продавцям варто зважати на локальні фактори: в "гарячих" містах доцільно виходити на ринок зараз, а в стабільних — подумати про довшу гру", — зазначають фахівці.

Поки війна триває, ринок залишатиметься гнучким, а ціни — чутливими до міграцій, новин з фронту та зміни попиту. Але вже зараз видно: попри всі виклики, вторинка в Україні жива й починає відновлюватися, додають аналітики.

Що ще варто знати українцям

Попри війну, складну економічну ситуацію та обмеження в будівництві, український ринок нерухомості знову стикається з невизначеністю. У деяких регіонах попит на житло зростає, і забудовники готуються до чергового підвищення цін найближчим часом, замість очікуваного зниження. Це свідчить про неочікувану стійкість ринку, попри всі виклики.

Також ми повідомляли, що війна докорінно змінила життя мільйонів українців, але не зменшила їхнього попиту на якісне житло. Попри нестабільність, багато покупців продовжують інвестувати в новобудови, і тут спостерігається чіткий тренд. Зокрема, на первинному ринку столиці понад половину попиту припадає на квартири з європлануванням.