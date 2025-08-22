Как стать на квартирный учет военнослужащим — документы и льготы в 2025 году

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство обязано обеспечить военных жильем или выплатить денежную компенсацию. Но для этого военнослужащий должен быть официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это право регулируется Жилищным кодексом Украины, а также законами и постановлениями Кабинета министров.

Ключевое условие для постановки на квартирный учет — наличие регистрации места жительства в конкретном населенном пункте, отмечают в Государственной пограничной службе. Именно там военный и его семья могут претендовать на жилищное обеспечение.

Реклама

Читайте также:

Порядок подачи документов на квартирный учет военнослужащих

Чтобы стать в очередь на жилье, военный должен написать рапорт. Его рассматривает жилищная комиссия соответствующего подразделения. К рапорту прилагаются подтверждающие документы — о составе семьи, условиях проживания, иногда справки с места службы.

Комиссия обязана рассмотреть все материалы в течение одного месяца. Если основания для учета есть, принимается решение, и именно дата его вынесения считается днем постановки на учет.

На каких основаниях военных признавали нуждающимися в жилье

Военнослужащие становятся на учет на общих условиях, как и другие граждане. Это означает, что ключевым является отсутствие надлежащего жилья или проживание в помещении, которое не соответствует нормам.

Однако есть важное ограничение: если человек специально ухудшил свои жилищные условия, например, продал квартиру или разрушил дом, то в течение пяти лет он не сможет стать на квартирный учет.

Как предоставляют жилье по квартирному учету

Жилые помещения предоставляются только по очереди. Ее определяет дата постановки на учет. В то же время есть несколько категорий, которые пользуются преимуществами. В первую очередь жилье получают те, кто имеет право на внеочередное обеспечение — например, семьи погибших военных. Далее идут те, кто включен в список первоочередного получения, и только потом — все остальные.

Если военнослужащий безосновательно отказался от квартиры, которая соответствует всем нормам, то его место в очереди могут перенести на год, отмечают в ведомстве.

Какие гарантии имели военные с выслугой более 20 лет

Для военных с выслугой 20 лет и более предусмотрено право на постоянное жилье или денежную компенсацию. Они могут получить такое жилье только один раз за всю службу. Важное условие — военный или его семья не имели использовать право на бесплатную приватизацию жилья ранее.

Дополнительные гарантии существуют для уволенных по состоянию здоровья, по возрасту, в связи с сокращением штатов, а также для тех, кто получил инвалидность I или II группы. Члены семей погибших или пропавших без вести военных также имеют право на бесплатное получение жилья в собственность.

Как выплачивали денежную компенсацию военнослужащим

Закон позволяет вместо квартиры получить деньги. Такую компенсацию выплачивают в пределах государственного бюджета. То есть даже если право есть, все зависит от наличия средств.

Компенсация должна обеспечить возможность купить жилье, соответствующее нормам площади и качества.

В каких случаях военных снимают с учета

После постановки на учет возможно и исключение из очереди. Это случается, если:

жилищные условия военного улучшились и потребность в квартире отпала;

были поданы ложные сведения;

лицо осудили к лишению свободы более чем на полгода;

военнослужащий уволен из-за служебного несоответствия;

уже получена компенсация или жилье один раз.

Во всех этих случаях право на очередь теряется, подчеркивают в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, в Украине право на бесплатное санаторно-курортное лечение предоставляется определенным категориям военных и их семей. Например, такой возможностью могут воспользоваться участники боевых действий.

Также мы рассказывали, что жены участников боевых действий имеют право на многочисленные льготы и социальные гарантии. Эти законодательные нормы призваны поддержать семьи военных за их вклад в защиту страны. Однако не все семьи осознают, какой именно помощью могут воспользоваться.