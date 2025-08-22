Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Квартира от государства — как военному стать на учет

Квартира от государства — как военному стать на учет

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 04:20
Как стать на квартирный учет военнослужащим — документы и льготы в 2025 году
Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство обязано обеспечить военных жильем или выплатить денежную компенсацию. Но для этого военнослужащий должен быть официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это право регулируется Жилищным кодексом Украины, а также законами и постановлениями Кабинета министров.

Ключевое условие для постановки на квартирный учет — наличие регистрации места жительства в конкретном населенном пункте, отмечают в Государственной пограничной службе. Именно там военный и его семья могут претендовать на жилищное обеспечение.

Реклама
Читайте также:

Порядок подачи документов на квартирный учет военнослужащих

Чтобы стать в очередь на жилье, военный должен написать рапорт. Его рассматривает жилищная комиссия соответствующего подразделения. К рапорту прилагаются подтверждающие документы — о составе семьи, условиях проживания, иногда справки с места службы.

Комиссия обязана рассмотреть все материалы в течение одного месяца. Если основания для учета есть, принимается решение, и именно дата его вынесения считается днем постановки на учет.

На каких основаниях военных признавали нуждающимися в жилье

Военнослужащие становятся на учет на общих условиях, как и другие граждане. Это означает, что ключевым является отсутствие надлежащего жилья или проживание в помещении, которое не соответствует нормам.

Однако есть важное ограничение: если человек специально ухудшил свои жилищные условия, например, продал квартиру или разрушил дом, то в течение пяти лет он не сможет стать на квартирный учет.

Как предоставляют жилье по квартирному учету

Жилые помещения предоставляются только по очереди. Ее определяет дата постановки на учет. В то же время есть несколько категорий, которые пользуются преимуществами. В первую очередь жилье получают те, кто имеет право на внеочередное обеспечение — например, семьи погибших военных. Далее идут те, кто включен в список первоочередного получения, и только потом — все остальные.

Если военнослужащий безосновательно отказался от квартиры, которая соответствует всем нормам, то его место в очереди могут перенести на год, отмечают в ведомстве.

Какие гарантии имели военные с выслугой более 20 лет

Для военных с выслугой 20 лет и более предусмотрено право на постоянное жилье или денежную компенсацию. Они могут получить такое жилье только один раз за всю службу. Важное условие — военный или его семья не имели использовать право на бесплатную приватизацию жилья ранее.

Дополнительные гарантии существуют для уволенных по состоянию здоровья, по возрасту, в связи с сокращением штатов, а также для тех, кто получил инвалидность I или II группы. Члены семей погибших или пропавших без вести военных также имеют право на бесплатное получение жилья в собственность.

Как выплачивали денежную компенсацию военнослужащим

Закон позволяет вместо квартиры получить деньги. Такую компенсацию выплачивают в пределах государственного бюджета. То есть даже если право есть, все зависит от наличия средств.

Компенсация должна обеспечить возможность купить жилье, соответствующее нормам площади и качества.

В каких случаях военных снимают с учета

После постановки на учет возможно и исключение из очереди. Это случается, если:

  • жилищные условия военного улучшились и потребность в квартире отпала;
  • были поданы ложные сведения;
  • лицо осудили к лишению свободы более чем на полгода;
  • военнослужащий уволен из-за служебного несоответствия;
  • уже получена компенсация или жилье один раз.

Во всех этих случаях право на очередь теряется, подчеркивают в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, в Украине право на бесплатное санаторно-курортное лечение предоставляется определенным категориям военных и их семей. Например, такой возможностью могут воспользоваться участники боевых действий.

Также мы рассказывали, что жены участников боевых действий имеют право на многочисленные льготы и социальные гарантии. Эти законодательные нормы призваны поддержать семьи военных за их вклад в защиту страны. Однако не все семьи осознают, какой именно помощью могут воспользоваться.

недвижимость военные жилье помощь военным квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации