Як стати на квартирний облік військовослужбовцям — документи та пільги у 2025 році

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава зобов’язана забезпечити військових житлом або виплатити грошову компенсацію. Але для цього військовослужбовець має бути офіційно визнаним таким, що потребує поліпшення житлових умов. Це право регулюється Житловим кодексом України, а також законами та постановами Кабінету міністрів.

Ключова умова для постановки на квартирний облік — наявність реєстрації місця проживання в конкретному населеному пункті, наголошують у Державній прикордонній службі. Саме там військовий і його родина можуть претендувати на житлове забезпечення.

Порядок подання документів на квартирний облік військовослужбовців

Щоб стати в чергу на житло, військовий має написати рапорт. Його розглядає житлова комісія відповідного підрозділу. До рапорту додаються підтвердні документи — про склад сім’ї, умови проживання, іноді довідки з місця служби.

Комісія зобов’язана розглянути всі матеріали протягом одного місяця. Якщо підстави для обліку є, ухвалюється рішення, і саме дата його винесення вважається днем постановки на облік.

На яких підставах військових визнавали такими, що потребують житла

Військовослужбовці стають на облік на загальних умовах, як і інші громадяни. Це означає, що ключовим є відсутність належного житла або проживання у приміщенні, яке не відповідає нормам.

Проте є важливе обмеження: якщо людина спеціально погіршила свої житлові умови, наприклад, продала квартиру або зруйнувала будинок, то протягом п’яти років вона не зможе стати на квартирний облік.

Як надають житло за квартирним обліком

Житлові приміщення надаються лише за чергою. Її визначає дата постановки на облік. Водночас є кілька категорій, які користуються перевагами. У першу чергу житло отримують ті, хто має право на позачергове забезпечення — наприклад, сім’ї загиблих військових. Далі йдуть ті, хто включений до списку першочергового отримання, і лише потім — усі інші.

Якщо військовослужбовець безпідставно відмовився від квартири, яка відповідає всім нормам, то його місце в черзі можуть перенести на рік, наголошують у відомстві.

Які гарантії мали військові з вислугою понад 20 років

Для військових із вислугою 20 років і більше передбачено право на постійне житло або грошову компенсацію. Вони можуть отримати таке житло лише один раз за всю службу. Важлива умова – військовий або його родина не мали використовувати право на безоплатну приватизацію житла раніше.

Додаткові гарантії існують для звільнених за станом здоров’я, за віком, у зв’язку зі скороченням штатів, а також для тих, хто отримав інвалідність I чи II групи. Члени сімей загиблих або зниклих безвісти військових також мають право на безоплатне отримання житла у власність.

Як виплачували грошову компенсацію військовослужбовцям

Закон дозволяє замість квартири отримати гроші. Таку компенсацію виплачують у межах державного бюджету. Тобто навіть якщо право є, все залежить від наявності коштів. Компенсація має забезпечити можливість купити житло, що відповідає нормам площі та якості.

У яких випадках військових знімають з обліку

Після постановки на облік можливе й виключення з черги. Це трапляється, якщо:

житлові умови військового покращилися й потреба в квартирі відпала;

були подані неправдиві відомості;

особу засудили до позбавлення волі більш ніж на пів року;

військовослужбовець звільнений через службову невідповідність;

вже отримано компенсацію чи житло один раз.

У всіх цих випадках право на чергу втрачається, підкреслюють у Держприкордонслужбі.

