Квартира для военнослужащих ВСУ от государства — что надо знать

Каждый военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет законное право на жилье, как и любой гражданин страны. Государство берет на себя обязанность обеспечивать военных, нуждающихся в улучшении жилищных условий, бесплатными квартирами или денежной компенсацией. Понимание условий, процедур и возможных препятствий позволяет избежать ошибок и ускорить процесс получения жилья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о раскрывает ключевые аспекты этого процесса: кто имеет право на квартиру, какие условия нужно выполнить, какие документы собрать и что делать в случае отказа.

Право военнослужащих на жилье

Каждый украинский военный, как и любой гражданин государства, имеет право на жилье. Это закреплено в статье 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В 2025 году эта гарантия осталась одним из ключевых элементов социальной защиты защитников.

Право на обеспечение жильем имеют не все категории военнослужащих. Оно распространяется на:

военных ВСУ, кроме срочников;

лиц, уволенных в запас или отставку;

семьи военных, погибших или пропавших без вести;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

тех, кто проживает в переполненных квартирах или в помещениях, не соответствующих нормам;

семьи, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях.

Все эти категории могут подавать документы на квартирный учет и ждать своей очереди, отмечают в Министерстве обороны.

Условия для обеспечения жильем военнослужащих

Государство выдвигает ряд требований для получения собственного жилья. Основными условиями являются:

выслуга не менее 20 лет;

пребывание на учете как лицо, нуждающееся в улучшении жилищных условий;

отсутствие предыдущего использования права на бесплатное жилье;

регистрация в населенном пункте, где дислоцируется воинская часть.

Воспользоваться правом на бесплатное жилье можно только один раз за все время службы.

Какое жилье могут предоставить военным

Жилищный фонд для военных формируется из новостроек, высвобожденных квартир, приобретенных государством помещений или переоборудованных нежилых объектов.

В 2025 году военнослужащим предлагаются следующие варианты:

квартиры площадью до 13,65 кв. м на человека;

комнаты в общежитиях для офицеров;

казармы для рядовых и сержантов без семей;

арендованное помещение за счет воинской части;

денежная компенсация за аренду.

Таким образом, даже при отсутствии жилого фонда военный может рассчитывать на альтернативное решение.

Порядок постановки на квартирный учет

Чтобы стать в очередь, военный должен пройти несколько этапов.

Подать рапорт и документы командиру части. Получить решение жилищной комиссии о зачислении на учет. Дождаться очереди на получение жилья. Оформить ордер на заселение через орган местного самоуправления.

Среди необходимых документов: справки о регистрации, составе семьи, льготах, выписки из личного дела.

Когда отказывают в обеспечении жильем

Не все заявления получают положительное решение. Отказ можно получить в случаях, если:

военный или его семья уже имеют жилье, соответствующее минимальным нормам;

лицо обеспечено служебной квартирой или казармой;

жилье уже было получено ранее с компенсацией;

военный не сдал предыдущее служебное жилье;

искусственно ухудшены жилищные условия (продажа, обмен, разрушение и т.д.).

В таких ситуациях помогает только обжалование решения в суде.

Судебная защита права на жилье военных

Отказ в предоставлении жилья не является окончательным приговором. Военный имеет право обратиться в суд с полным пакетом доказательств, подтверждающим необходимость получения жилья. На практике уже есть случаи, когда суды становились на сторону военных и обязывали органы власти предоставить жилье или выплатить компенсацию.

