Квартира для військовослужбовців ЗСУ від держави — що треба знати

Кожен військовослужбовець Збройних сил України має законне право на житло, як і будь-який громадянин країни. Держава бере на себе обов’язок забезпечувати військових, які потребують поліпшення житлових умов, безплатними квартирами або грошовою компенсацією. Розуміння умов, процедур і можливих перешкод дозволяє уникнути помилок і пришвидшити процес отримання житла.

Редакція Новини.LIVE розповідає про розкриває ключові аспекти цього процесу: хто має право на квартиру, які умови потрібно виконати, які документи зібрати та що робити у разі відмови.

Право військовослужбовців на житло

Кожен український військовий, як і будь-який громадянин держави, має право на житло. Це закріплено у статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". У 2025 році ця гарантія залишилася одним із ключових елементів соціального захисту захисників.

Право на забезпечення житлом мають не всі категорії військовослужбовців. Воно поширюється на:

військових ЗСУ, крім строковиків;

осіб, звільнених у запас або відставку;

сім’ї військових, які загинули чи зникли безвісти;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

тих, хто проживає у переповнених квартирах або у приміщеннях, що не відповідають нормам;

сім’ї, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

Усі ці категорії можуть подавати документи на квартирний облік і чекати своєї черги, наголошують у Міністерстві оборони.

Умови для забезпечення житлом військовослужбовців

Держава висуває низку вимог для отримання власного житла. Основними умовами є:

вислуга не менше 20 років;

перебування на обліку як особа, що потребує покращення житлових умов;

відсутність попереднього використання права на безоплатне житло;

реєстрація у населеному пункті, де дислокується військова частина.

Скористатися правом на безоплатне житло можна лише один раз за весь час служби.

Яке житло можуть надати військовим

Житловий фонд для військових формується з новобудов, вивільнених квартир, придбаних державою приміщень чи переобладнаних нежитлових об’єктів.

У 2025 році військовослужбовцям пропонуються такі варіанти:

квартири площею до 13,65 кв. м на людину;

кімнати у гуртожитках для офіцерів;

казарми для рядових і сержантів без сімей;

орендоване приміщення за рахунок військової частини;

грошова компенсація за оренду.

Таким чином, навіть за відсутності житлового фонду військовий може розраховувати на альтернативне рішення.

Порядок постановки на квартирний облік

Щоб стати у чергу, військовий повинен пройти кілька етапів.

Подати рапорт та документи командиру частини. Отримати рішення житлової комісії про зарахування на облік. Дочекатися черги на отримання житла. Оформити ордер на заселення через орган місцевого самоврядування.

Серед необхідних документів: довідки про реєстрацію, склад сім’ї, пільги, витяги з особової справи.

Коли відмовляють у забезпеченні житлом

Не всі заяви отримують позитивне рішення. Відмову можна отримати у випадках, якщо:

військовий чи його сім’я вже мають житло, що відповідає мінімальним нормам;

особа забезпечена службовою квартирою чи казармою;

житло вже було отримане раніше з компенсацією;

військовий не здав попереднє службове житло;

штучно погіршено житлові умови (продаж, обмін, руйнування тощо).

У таких ситуаціях допомагає лише оскарження рішення у суді.

Судовий захист права на житло військових

Відмова у наданні житла не є остаточним вироком. Військовий має право звернутися до суду з повним пакетом доказів, що підтверджує необхідність отримання житла. На практиці вже є випадки, коли суди ставали на бік військових і зобов’язували органи влади надати житло або виплатити компенсацію.

