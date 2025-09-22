Квартира для військовослужбовців ЗСУ від держави — що треба знати

Квартира від держави для військових — які права мають захисники
Кожен військовослужбовець Збройних сил України має законне право на житло, як і будь-який громадянин країни. Держава бере на себе обов’язок забезпечувати військових, які потребують поліпшення житлових умов, безплатними квартирами або грошовою компенсацією. Розуміння умов, процедур і можливих перешкод дозволяє уникнути помилок і пришвидшити процес отримання житла.
Редакція Новини.LIVE розповідає про розкриває ключові аспекти цього процесу: хто має право на квартиру, які умови потрібно виконати, які документи зібрати та що робити у разі відмови.
Право військовослужбовців на житло
Кожен український військовий, як і будь-який громадянин держави, має право на житло. Це закріплено у статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". У 2025 році ця гарантія залишилася одним із ключових елементів соціального захисту захисників.
Право на забезпечення житлом мають не всі категорії військовослужбовців. Воно поширюється на:
- військових ЗСУ, крім строковиків;
- осіб, звільнених у запас або відставку;
- сім’ї військових, які загинули чи зникли безвісти;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- тих, хто проживає у переповнених квартирах або у приміщеннях, що не відповідають нормам;
- сім’ї, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.
Усі ці категорії можуть подавати документи на квартирний облік і чекати своєї черги, наголошують у Міністерстві оборони.
Умови для забезпечення житлом військовослужбовців
Держава висуває низку вимог для отримання власного житла. Основними умовами є:
- вислуга не менше 20 років;
- перебування на обліку як особа, що потребує покращення житлових умов;
- відсутність попереднього використання права на безоплатне житло;
- реєстрація у населеному пункті, де дислокується військова частина.
Скористатися правом на безоплатне житло можна лише один раз за весь час служби.
Яке житло можуть надати військовим
Житловий фонд для військових формується з новобудов, вивільнених квартир, придбаних державою приміщень чи переобладнаних нежитлових об’єктів.
У 2025 році військовослужбовцям пропонуються такі варіанти:
- квартири площею до 13,65 кв. м на людину;
- кімнати у гуртожитках для офіцерів;
- казарми для рядових і сержантів без сімей;
- орендоване приміщення за рахунок військової частини;
- грошова компенсація за оренду.
Таким чином, навіть за відсутності житлового фонду військовий може розраховувати на альтернативне рішення.
Порядок постановки на квартирний облік
Щоб стати у чергу, військовий повинен пройти кілька етапів.
- Подати рапорт та документи командиру частини.
- Отримати рішення житлової комісії про зарахування на облік.
- Дочекатися черги на отримання житла.
- Оформити ордер на заселення через орган місцевого самоврядування.
Серед необхідних документів: довідки про реєстрацію, склад сім’ї, пільги, витяги з особової справи.
Коли відмовляють у забезпеченні житлом
Не всі заяви отримують позитивне рішення. Відмову можна отримати у випадках, якщо:
- військовий чи його сім’я вже мають житло, що відповідає мінімальним нормам;
- особа забезпечена службовою квартирою чи казармою;
- житло вже було отримане раніше з компенсацією;
- військовий не здав попереднє службове житло;
- штучно погіршено житлові умови (продаж, обмін, руйнування тощо).
У таких ситуаціях допомагає лише оскарження рішення у суді.
Судовий захист права на житло військових
Відмова у наданні житла не є остаточним вироком. Військовий має право звернутися до суду з повним пакетом доказів, що підтверджує необхідність отримання житла. На практиці вже є випадки, коли суди ставали на бік військових і зобов’язували органи влади надати житло або виплатити компенсацію.
