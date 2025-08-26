Відео
Головна Нерухомість Безплатна земля — скільки гектарів дають УБД у 2025 році

Безплатна земля — скільки гектарів дають УБД у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 20:08
Скільки гектарів має право УБД отримати безоплатно у 2025 році
Чоловік у військовій формі у полі. Фото: Freepik

Українські захисники, які мають статус учасника бойових дій (УБД), отримують від держави низку пільг, серед яких право на безоплатне отримання земельної ділянки. Земля може використовуватися для будівництва житла, ведення фермерського господарства чи садівництва. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки гектарів землі може отримати УБД і як правильно оформити документи.

Читайте також:

Земля для учасників бойових дій у 2025 році

Держава гарантує військовим низку соціальних привілеїв, серед яких є право на безоплатне отримання земельної ділянки. Таке положення закріплене у статті 14 Закону України "Про статус ветеранів війни". Закон передбачає, що учасники бойових дій можуть отримати землю для будівництва житла, садівництва або ведення господарства.

Втім, із початком воєнного стану діє заборона на безоплатну передачу та продаж земельних ділянок. Вона встановлена Земельним кодексом України, зокрема його пунктами 5 і 27. Це означає, що більшість військових зможуть реалізувати право на землю лише після завершення воєнного стану.

Хто може отримати землю безоплатно під час війни

Заборона має три важливі винятки, коли військовослужбовець або ветеран може все ж оформити ділянку на себе:

  • якщо земля була передана у користування ще до 1 січня 2002 року;
  • якщо на ній уже розташовані житлові чи господарські будівлі, гараж або дачний будинок;
  • якщо йдеться про виділення власнику земельного паю.

У таких випадках УБД може приватизувати ділянку навіть зараз і стати її законним власником безкоштовно. Для інших категорій захисників пільга залишиться актуальною, але скористатися нею вони зможуть лише після скасування воєнного стану.

Скільки гектарів землі дають УБД

Розмір наділу залежить від мети його використання. Земельний кодекс України встановлює такі межі:

  • для індивідуального сільського господарства — до 2 гектарів;
  • для садівництва — до 0,12 гектара;
  • для будівництва житлового будинку — від 0,10 гектара у містах до 0,25 у селах;
  • для будівництва дачі — до 0,10 гектара.

Таким чином, учасник бойових дій має право безплатно отримати від 0,10 до 2 гектарів землі залежно від потреби.

Як подати документи на землю УБД

Щоб оформити право власності, військовий має звернутися з клопотанням до органу місцевого самоврядування або до територіального відділення Держгеокадастру. У заяві потрібно зазначити площу та призначення земельної ділянки.

До пакета документів додаються:

  • посвідчення учасника бойових дій;
  • копія паспорта та ідентифікаційного коду;
  • графічне зображення бажаної ділянки.

Відповідь на клопотання мають надати протягом 30 днів. У разі згоди готується проєкт землеустрою, який розробляють спеціалізовані організації. На його розгляд і погодження відводиться до шести місяців.

Реєстрація земельної ділянки у власність

Останній етап — внесення відомостей про ділянку до Державного земельного кадастру. Військовий отримує виписку з кадастровим номером і планом наділу. Саме з цього моменту він стає повноправним власником землі.

Як повідомлялось, оформлення права власності на землю в Україні — ключова процедура для тих, хто прагне отримати повне юридичне право на свою ділянку. Це дає можливість вільно розпоряджатися нею: продавати, передавати у спадок, дарувати чи використовувати для зведення будівель.

Також ми розповідали про податок на землю — обов'язковий платіж, який мають сплачувати власники та користувачі земельних ділянок. У 2025 році його регулюють норми Земельного та Податкового кодексів України, а ставки й пільги визначають місцеві органи самоврядування.
 


Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
