Сколько гектаров имеет право УБД получить бесплатно в 2025 году

Украинские защитники, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), получают от государства ряд льгот, среди которых право на бесплатное получение земельного участка. Земля может использоваться для строительства жилья, ведения фермерского хозяйства или садоводства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько гектаров земли может получить УБД и как правильно оформить документы.

Земля для участников боевых действий в 2025 году

Государство гарантирует военным ряд социальных привилегий, среди которых есть право на бесплатное получение земельного участка. Такое положение закреплено в статье 14 Закона Украины "О статусе ветеранов войны". Закон предусматривает, что участники боевых действий могут получить землю для строительства жилья, садоводства или ведения хозяйства.

Однако, с началом военного положения действует запрет на бесплатную передачу и продажу земельных участков. Он установлен Земельным кодексом Украины, в частности его пунктами 5 и 27. Это означает, что большинство военных смогут реализовать право на землю только после завершения военного положения.

Кто может получить землю бесплатно во время войны

Запрет имеет три важных исключения, когда военнослужащий или ветеран может все же оформить участок на себя:

если земля была передана в пользование еще до 1 января 2002 года;

если на ней уже расположены жилые или хозяйственные постройки, гараж или дачный дом;

если речь идет о выделении владельцу земельного пая.

В таких случаях УБД может приватизировать участок даже сейчас и стать его законным владельцем бесплатно. Для других категорий защитников льгота останется актуальной, но воспользоваться ею они смогут только после отмены военного положения.

Сколько гектаров земли дают УБД

Размер надела зависит от цели его использования. Земельный кодекс Украины устанавливает такие границы:

для индивидуального сельского хозяйства — до 2 гектаров;

для садоводства — до 0,12 гектара;

для строительства жилого дома — от 0,10 гектара в городах до 0,25 в селах;

для строительства дачи — до 0,10 гектара.

Таким образом, участник боевых действий имеет право бесплатно получить от 0,10 до 2 гектаров земли в зависимости от потребности.

Как подать документы на землю УБД

Чтобы оформить право собственности, военный должен обратиться с ходатайством в орган местного самоуправления или в территориальное отделение Госгеокадастра. В заявлении нужно указать площадь и назначение земельного участка.

К пакету документов прилагаются:

удостоверение участника боевых действий;

копия паспорта и идентификационного кода;

графическое изображение желаемого участка.

Ответ на ходатайство должны предоставить в течение 30 дней. В случае согласия готовится проект землеустройства, который разрабатывают специализированные организации. На его рассмотрение и согласование отводится до шести месяцев.

Регистрация земельного участка в собственность

Последний этап — внесение сведений об участке в Государственный земельный кадастр. Военный получает выписку с кадастровым номером и планом надела. Именно с этого момента он становится полноправным владельцем земли.

Как сообщалось, оформление права собственности на землю в Украине — ключевая процедура для тех, кто стремится получить полное юридическое право на свой участок. Это дает возможность свободно распоряжаться им: продавать, передавать по наследству, дарить или использовать для возведения зданий.

Также мы рассказывали о налоге на землю — обязательном платеже, который должны платить владельцы и пользователи земельных участков. В 2025 году его регулируют нормы Земельного и Налогового кодексов Украины, а ставки и льготы определяют местные органы самоуправления.