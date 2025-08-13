Как УБД стать в очередь на получение бесплатной квартиры от государства — документы и порядок

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действует несколько государственных и местных программ, предусматривающих предоставление жилья участникам боевых действий и членам их семей. Одной из основных возможностей является получение квартиры бесплатно, но для этого нужно соответствовать определенным требованиям и пройти официальную процедуру постановки на учет.

Бесплатно получить квартиру могут не только УБД, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины или за рубежом, но и члены семей погибших военнослужащих и лица, получившие инвалидность вследствие войны. Об этом сообщила адвокат Лариса Величко в комментарии агентству УНИАН.

По ее словам, речь идет о социальном жилье, которое может предоставлять государство, местные власти или предприятие, где работает военный, если оно имеет собственный жилой фонд.

"Минимальный стандарт жилой площади на одного человека сейчас составляет 13,65 квадратных метров", — уточняет Величко.

Для семей с детьми площадь увеличивается: на каждого ребенка добавляется от 5 до 8 квадратных метров в зависимости от региона.

Как стать на квартирный учет УБД

Первый шаг — подать заявление о постановке на квартирный учет. Это можно сделать по месту жительства или работы. Заявление принимает исполнительный комитет районного, городского, поселкового или сельского совета, а также центр предоставления административных услуг.

Если речь идет о предприятии, то документы передают администрации или профсоюзному комитету.

Заявление должны подписать все члены семьи, проживающие вместе с заявителем.

Необходимые документы:

справка о составе семьи и месте проживания;

копия удостоверения УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;

копии паспорта и идентификационного кода;

справки о пребывании членов семьи на квартирном учете.

Представленные документы рассматривает жилищная комиссия. Решение о постановке на учет принимают в течение месяца, и о нем могут сообщить с помощью СМС или лично при обращении.

Как узнать номер в очереди на жилье

Когда военнослужащий уже состоит на квартирном учете, он имеет право узнать свой порядковый номер в очереди. Для этого нужно обратиться в орган местного самоуправления, ЦПАУ или на предприятие, которое приняло документы.

"Человек имеет право получить информацию о своем номере в очереди в любой момент, обратившись в тот же орган, где он подавал заявление", — объясняет Величко.

Что делать, если нет социального жилья

Если в населенном пункте отсутствует социальное жилье, государство может предоставить денежную компенсацию на покупку квартиры в другом месте.

Алгоритм действий следующий:

Встать на квартирный учет. Подать заявление в орган соцзащиты или ЦПАУ на получение компенсации. Дождаться рассмотрения заявления (до 10 рабочих дней).

Сумма компенсации зависит от положенного метража и средней стоимости квадратного метра на момент принятия решения.

Почему компенсацию приходится ждать

Несмотря на принятие положительного решения, получить средства сразу практически невозможно.

"Сейчас выплаты от государства для покупки жилья сразу не осуществляются из-за отсутствия финансирования. Люди вынуждены ждать своей очереди даже после утверждения компенсации", — отмечает Величко.

Очередь на жилье или компенсацию может растягиваться на годы, поэтому важно своевременно подать документы и контролировать свой статус в списках.

Советы УБД по получению жилья

Заблаговременно готовить полный пакет документов, чтобы избежать отказа из-за формальных ошибок. Периодически проверять свой статус в очереди. Хранить копии всех документов и решений комиссий. Учитывать, что очередь может быть длинной, поэтому стоит рассматривать альтернативные варианты жилья.

Как сообщалось, право на бесплатное санаторно-курортное лечение в Украине имеют отдельные категории военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Прежде всего это касается защитников Украины со статусом участников боевых действий.

Также в соответствии с Земельным кодексом Украины, участники боевых действий и лица, приравненные к ним, имеют первоочередное право на получение земельных участков. Этим правом можно воспользоваться для индивидуального строительства, садоводства, дачного строительства или ведения личного хозяйства.