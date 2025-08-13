Як УБД стати в чергу на отримання безплатної квартири від держави — документи та порядок

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діє кілька державних і місцевих програм, що передбачають надання житла учасникам бойових дій та членам їхніх родин. Однією з основних можливостей є отримання квартири безплатно, але для цього потрібно відповідати певним вимогам і пройти офіційну процедуру постановки на облік.

Безплатно отримати квартиру можуть не лише УБД, які брали участь у бойових діях на території України чи за кордоном, а й члени родин загиблих військовослужбовців та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни. Про це повідомила адвокатка Лариса Величко у коментарі агентству УНІАН.

За її словами, йдеться про соціальне житло, яке може надавати держава, місцева влада або підприємство, де працює військовий, якщо воно має власний житловий фонд.

"Мінімальний стандарт житлової площі на одну людину зараз становить 13,65 квадратних метрів", — уточнює Величко.

Для сімей з дітьми площа збільшується: на кожну дитину додається від 5 до 8 квадратних метрів залежно від регіону.

Як стати на квартирний облік УБД

Перший крок — подати заяву про взяття на квартирний облік. Це можна зробити за місцем проживання чи роботи. Заяву приймає виконавчий комітет районної, міської, селищної або сільської ради, а також центр надання адміністративних послуг. Якщо йдеться про підприємство, то документи передають адміністрації або профспілковому комітету.

Заяву повинні підписати всі члени родини, які проживають разом із заявником.

Необхідні документи:

довідка про склад сім’ї та місце проживання;

копія посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

довідки про перебування членів родини на квартирному обліку.

Подані документи розглядає житлова комісія. Рішення про постановку на облік ухвалюють упродовж місяця, і про нього можуть повідомити за допомогою СМС або особисто при зверненні.

Як дізнатися номер у черзі на житло

Коли військовослужбовець уже перебуває на квартирному обліку, він має право дізнатися свій порядковий номер у черзі. Для цього потрібно звернутися в орган місцевого самоврядування, ЦНАП або до підприємства, яке прийняло документи.

"Людина має право отримати інформацію про свій номер у черзі у будь-який момент, звернувшись до того ж органу, де вона подавала заяву", — пояснює Величко.

Що робити, якщо немає соціального житла у громаді

Якщо у населеному пункті відсутнє соціальне житло, держава може надати грошову компенсацію на купівлю квартири в іншому місці.

Алгоритм дій такий:

Стати на квартирний облік. Подати заяву до органу соцзахисту або ЦНАПу на отримання компенсації. Дочекатися розгляду заяви (до 10 робочих днів).

Сума компенсації залежить від належного метражу та середньої вартості квадратного метра на момент ухвалення рішення.

Чому компенсацію доводиться чекати

Попри ухвалення позитивного рішення, отримати кошти одразу практично неможливо.

"Наразі виплати від держави для купівлі житла відразу не здійснюються через відсутність фінансування. Люди змушені чекати своєї черги навіть після затвердження компенсації", — зазначає Величко.

Черга на житло чи компенсацію може розтягуватися на роки, тому важливо своєчасно подати документи та контролювати свій статус у списках.

Поради УБД щодо отримання житла

Завчасно готувати повний пакет документів, щоб уникнути відмови через формальні помилки. Періодично перевіряти свій статус у черзі. Зберігати копії всіх документів і рішень комісій. Враховувати, що черга може бути довгою, тому варто розглядати альтернативні варіанти житла.

Як повідомлялось, право на безоплатне санаторно-курортне лікування в Україні мають окремі категорії військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. Насамперед це стосується захисників України зі статусом учасників бойових дій.

Також відповідно до Земельного кодексу України, учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, мають першочергове право на отримання земельних ділянок. Цим правом можна скористатися для індивідуального будівництва, садівництва, дачного будівництва або ведення особистого господарства.