Нормы паркомест в Украине 2025 — сколько квадратов нужно на автомобиля

Автомобили на паркинге. Фото: Unsplash

Правильно обустроенное паркоместо — это не только удобство, но и юридическая безопасность. В 2025 году в Украине действуют четко прописанные нормы по минимальной площади места для парковки автомобилей, которые должны соблюдать как застройщики, так и владельцы частных участков. Знать эти нормы важно, особенно в условиях плотной городской застройки, когда каждый квадратный метр — на вес золота.

Нормы по размеру паркомест в Украине регулируются ГСН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей". Они устанавливают четкие требования к площади, расстояниям и обустройству паркингов, чтобы обеспечить комфорт, безопасность и доступность.

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Согласно ГСН, минимальная площадь одного паркоместа для легкового автомобиля составляет 13,25 кв. м. Это базовый стандарт, который учитывает размеры среднестатистического авто и необходимое пространство для маневрирования. Однако застройщики часто увеличивают площадь до 15 кв. м для повышения комфорта водителей.

Стандартное паркоместо для легкового автомобиля должно иметь размеры не менее 2,5 м в ширину и 5,3 м в длину. Для сравнения, в странах ЕС диапазон размеров паркоместа колеблется от 11,5 кв. м до 15 кв. м, поэтому украинские нормы — вполне в тренде европейских стандартов.

А если автомобиль больше

В случаях, когда речь идет о внедорожниках, минивэнах или коммерческом транспорте, размеры могут быть увеличены. ГСН позволяют адаптировать размеры паркомест, если это оправдано:

для микроавтобусов или минивэнов оптимальная длина места — 6 м;

ширина может достигать 2,8 м.

В таком случае площадь составляет уже 16,8 кв. м, что обеспечивает безопасную посадку и высадку пассажиров.

Особенности для электромобилей и инклюзивных паркомест

В 2025 году в Украине действует требование, что не менее 10% паркомест на новых или реконструированных паркингах должны быть оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Такие места часто располагаются на первом этаже подземных паркингов и отделяются противопожарными перегородками с классом огнестойкости EI 30. Площадь таких паркомест может быть несколько больше из-за необходимости размещения зарядного оборудования.

Кроме того, не менее 10% паркомест должны быть приспособлены для людей с инвалидностью. Они должны иметь:

ширину не менее 3,5 м;

дополнительное пространство для маневрирования (1,2 м с одной стороны);

расположение как можно ближе к входам или лифтам.

Сколько паркомест нужно для жилых комплексов

ГСН определяют не только размеры, но и количество обязательных паркомест в жилых комплексах. В 2025 году сохраняется правило:

для новостроек — не менее 1 паркоместо на 1 квартиру;

в центральных районах — допускается снижение до 0,8.

Некоторые застройщики, учитывая высокий уровень автомобилизации, предусматривают 1,5 паркоместа на квартиру, особенно в элитных жилых комплексах. Это позволяет избежать перегрузки дворов и конфликтов между жильцами.

Также действуют требования к обустройству гостевых мест и паркингов для велосипедов. Минимум 10% от общего количества машиномест должны быть адаптированы для лиц с инвалидностью.

Почему застройщики нарушают нормы

Несмотря на четкие требования, некоторые застройщики экономят на паркингах, уменьшая количество мест или их площадь. Это приводит к хаотичной парковке во дворах, что затрудняет доступ спецтранспорта, например пожарных машин.

В 2025 году контроль за соблюдением ГСН усилился, а штрафы за нарушения могут достигать сотен тысяч гривен. В случае несоблюдения норм при проектировании многоквартирных домов или коммерческих объектов, эксплуатация такого здания может быть запрещена.

Частная застройка: есть ли требования

Для частных домовладений законодательство не устанавливает обязательных стандартов на размер паркоместа. Но если владелец планирует узаконивание или оформление документов, ориентироваться на те же 13,25 кв. м — целесообразно.

Также это важно при покупке или продаже недвижимости: кадастровый номер участка или технический паспорт могут содержать данные о площади под паркинг.

Ранее мы сообщали, что рынок паркомест в киевских новостройках демонстрирует стабильную динамику, оставаясь важным сегментом недвижимости. Учитывая постоянный рост количества автомобилей и значительный дефицит уличных парковочных мест в столице, наличие собственного паркоместа в жилом комплексе превратилось в насущную необходимость.

Также отметим, приобретение паркоместа является не только фактором удобства, но и разумной инвестицией для автовладельцев. Современные застройщики в новостройках предлагают широкий выбор парковочных мест, адаптированных к различным потребностям. Обдуманный выбор паркоместа значительно улучшает качество жизни, гарантируя комфорт, безопасность и удобство для вашего автомобиля.