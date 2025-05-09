Норми паркомісць в Україні 2025 — скільки квадратів потрібно на автомобіля

Автомобілі на паркінгу. Фото: Unsplash

Правильно облаштоване паркомісце — це не лише зручність, а і юридична безпека. У 2025 році в Україні діють чітко прописані норми щодо мінімальної площі місця для паркування автомобілів, які мають дотримуватися як забудовники, так і власники приватних ділянок. Знати ці норми важливо, особливо в умовах щільної міської забудови, коли кожен квадратний метр — на вагу золота.

Норми щодо розміру паркомісць в Україні регулюються ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів". Вони встановлюють чіткі вимоги до площі, відстаней та облаштування паркінгів, щоб забезпечити комфорт, безпеку та доступність.

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Згідно з ДБН, мінімальна площа одного паркомісця для легкового автомобіля становить 13,25 кв. м. Це базовий стандарт, який враховує розміри середньостатистичного авто та необхідний простір для маневрування. Проте забудовники часто збільшують площу до 15 кв. м для підвищення комфорту водіїв.

Стандартне паркомісце для легкового автомобіля повинне мати розміри не менше ніж 2,5 м завширшки та 5,3 м завдовжки. Для порівняння, у країнах ЄС діапазон розмірів паркомісця коливається від 11,5 кв. м до 15 кв. м, тому українські норми — цілком у тренді європейських стандартів.

А якщо автомобіль більший

У випадках, коли йдеться про позашляховики, мінівени чи комерційний транспорт, розміри можуть бути збільшені. ДБН дозволяють адаптувати розміри паркомісць, якщо це виправдано:

для мікроавтобусів чи мінівенів оптимальна довжина місця — 6 ;

ширина може досягати 2,8 м.

У такому разі площа становить вже 16,8 кв. м, що забезпечує безпечну посадку та висадку пасажирів.

Особливості для електромобілів та інклюзивних паркомісць

У 2025 році в Україні діє вимога, що не менше 10% паркомісць на нових або реконструйованих паркінгах мають бути обладнані зарядними станціями для електромобілів. Такі місця часто розташовуються на першому поверсі підземних паркінгів і відокремлюються протипожежними перегородками з класом вогнестійкості EI 30. Площа таких паркомісць може бути дещо більшою через необхідність розміщення зарядного обладнання.

Окрім того, не менше 10% паркомісць повинні бути пристосовані для людей з інвалідністю. Вони мають:

ширину не менше 3,5 м;

додатковий простір для маневрування (1,2 м з одного боку);

розташування якомога ближче до входів чи ліфтів.

Скільки паркомісць потрібно для житлових комплексів

ДБН визначають не лише розміри, а й кількість обов’язкових паркомісць у житлових комплексах. У 2025 році зберігається правило:

для новобудов — щонайменше 1 паркомісце на 1 квартиру;

у центральних районах — допускається зниження до 0,8.

Деякі забудовники, враховуючи високий рівень автомобілізації, передбачають 1,5 паркомісця на квартиру, особливо в елітних житлових комплексах. Це дозволяє уникнути перевантаження дворів і конфліктів між мешканцями.

Також діють вимоги до облаштування гостьових місць і паркінгів для велосипедів. Мінімум 10% від загальної кількості машиномісць мають бути адаптовані для осіб з інвалідністю.

Чому забудовники порушують норми

Попри чіткі вимоги, деякі забудовники економлять на паркінгах, зменшуючи кількість місць або їхню площу. Це призводить до хаотичного паркування у дворах, що ускладнює доступ спецтранспорту, як-от пожежних машин.

У 2025 році контроль за дотриманням ДБН посилився, а штрафи за порушення можуть сягати сотень тисяч гривень. У випадку недотримання норм при проєктуванні багатоквартирних будинків або комерційних об'єктів, експлуатація такої будівлі може бути заборонена.

Приватна забудова: чи є вимоги

Для приватних домоволодінь законодавство не встановлює обов’язкових стандартів на розмір паркомісця. Але якщо власник планує узаконення чи оформлення документів, орієнтуватися на ті ж самі 13,25 кв. м — доцільно.

Також це важливо при купівлі чи продажу нерухомості: кадастровий номер ділянки або технічний паспорт можуть містити дані про площу під паркінг.

Раніше ми повідомляли, що ринок паркомісць у київських новобудовах демонструє стабільну динаміку, залишаючись важливим сегментом нерухомості. З огляду на постійне зростання кількості автомобілів та значний дефіцит вуличних паркувальних місць у столиці, наявність власного паркомісця в житловому комплексі перетворилася на нагальну потребу.

Також зазначимо, придбання паркомісця є не тільки фактором зручності, але й розумною інвестицією для автовласників. Сучасні забудовники у новобудовах пропонують широкий вибір паркувальних місць, адаптованих до різноманітних потреб. Обдуманий вибір паркомісця значно покращує якість життя, гарантуючи комфорт, безпеку та зручність для вашого автомобіля.