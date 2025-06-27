Сколько украинцы готовы тратить на покупку и аренду жилья в 2025 году

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы по-новому начали подходить к покупке и аренде жилья. Несмотря на войну, часть населения адаптировалась к новым условиям и пересмотрела свои финансовые возможности. И сейчас прослеживается четкая тенденция: покупать жилье стали осторожнее, а арендовать — дороже.

По данным опроса портала DIM.RIA, в котором приняли участие более 1 500 респондентов из разных регионов страны, в 2025 году средний бюджет на приобретение квартиры снизился по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено нестабильностью доходов, инфляцией, а также высокими ставками по ипотеке, которые до сих пор не стали массово доступными для большинства украинцев.

Реклама

Читайте также:

Однако мотивация купить собственное жилье осталась сильной. Чаще всего причинами для этого были желание заменить аренду на собственность (42% респондентов) и потребность сменить место жительства по причинам безопасности или работу — 33%.

Как и в прошлом году, наибольший интерес вызывают квартиры на вторичном рынке — они кажутся более надежными, расположены ближе к центрам городов и часто имеют более выгодные условия для переоформления.

Куда смотрят покупатели: вторичка, дома или новостройки

Респонденты отметили следующие приоритеты среди типов жилья:

Квартиры на вторичном рынке — лидеры спроса. Частные дома — особенно популярны в тыловых регионах, где ситуация более стабильна. Новостройки — третья по популярности категория, хотя спрос на них несколько просел. Смарт-квартиры — почти не интересуют украинцев. Потребность в более просторном жилье, особенно учитывая пребывание дома во время воздушных тревог, заставила многих отказаться от идеи "минимализма".

Сколько готовы потратить на покупку жилья. Графика: DIM.RIA

Аренда — готовность платить выросла

В отличие от рынка покупки, бюджеты на аренду в 2025 году выросли. В частности, большинство украинцев ищут жилье до 10 000 грн в месяц. В то же время заметная доля готова тратить до 15 000 грн, особенно в крупных городах или в западных регионах.

Интересно, что даже несмотря на рост арендных бюджетов, две трети респондентов (67%) жалуются, что трудно найти жилье в пределах желаемой суммы. Причины — рост спроса, уменьшение предложения и желание арендодателей "отбить" риски, связанные с войной.

Самыми популярными остаются:

квартиры на вторичном рынке — арендодатели быстро адаптируются к запросам;

новостройки — часто с более высокой ценой, но лучшим состоянием жилья;

смарт-квартиры — рассматриваются преимущественно студентами или одиночками.

Готовность платить за аренду. Графика: DIM.RIA

На что обращают внимание при выборе жилья

При покупке или аренде жилья украинцы в 2025 году четко сформулировали свои приоритеты:

Цена — ключевой фактор, который влияет на большинство решений. Состояние жилья — многие не хотят вкладываться в ремонт сразу после приобретения. Площадь — предпочитают просторные квартиры, учитывая опыт жизни во время войны. Расположение — предпочтение отдается районам с укрытиями, стабильной инфраструктурой и транспортом.

По словам аналитиков DIM.RIA, в 2025 году украинцы научились планировать более прагматично. Покупательское поведение уже не базируется на эмоциях, а больше — на рациональности и безопасности.

Переезды и география спроса: кто куда движется

Несмотря на сложную ситуацию, более 50% украинцев остаются в своих городах. Однако доля тех, кто выехал в более безопасные регионы или за границу, выросла. Это закономерно влияет на спрос на жилье в тыловых областях, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской.

Также фиксируется рост интереса к частным домам в селах возле крупных городов. Люди хотят иметь автономность, сад, генератор и больше пространства и этот тренд только усиливается, отмечают эксперты.

Где живут украинцы. Графика: DIM.RIA

Что еще стоит знать украинцам

Несмотря на сложные условия, украинский рынок недвижимости понемногу восстанавливается. Сейчас заметно растет спрос на квартиры, что подтверждается статистикой продаж и заявлениями застройщиков. Участники рынка ожидают, что в июле цены на жилье будут расти стабильно, хотя и не резко.

Также мы сообщали, что полномасштабная война кардинально изменила взгляды украинцев на недвижимость. Ранее жилье покупали в основном для проживания или получения прибыли от аренды. Однако, теперь появился новый, важный мотив — защита и создание "запасного аэродрома" на случай опасности. Этот вид инвестиций уже получил неформальное название - "страховое жилье".