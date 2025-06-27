Сколько украинцы готовы тратить на покупку и аренду жилья в 2025 году

Покупка и аренда квартиры — сколько готовы платить украинцы
Украинцы по-новому начали подходить к покупке и аренде жилья. Несмотря на войну, часть населения адаптировалась к новым условиям и пересмотрела свои финансовые возможности. И сейчас прослеживается четкая тенденция: покупать жилье стали осторожнее, а арендовать — дороже.
По данным опроса портала DIM.RIA, в котором приняли участие более 1 500 респондентов из разных регионов страны, в 2025 году средний бюджет на приобретение квартиры снизился по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено нестабильностью доходов, инфляцией, а также высокими ставками по ипотеке, которые до сих пор не стали массово доступными для большинства украинцев.
Однако мотивация купить собственное жилье осталась сильной. Чаще всего причинами для этого были желание заменить аренду на собственность (42% респондентов) и потребность сменить место жительства по причинам безопасности или работу — 33%.
Как и в прошлом году, наибольший интерес вызывают квартиры на вторичном рынке — они кажутся более надежными, расположены ближе к центрам городов и часто имеют более выгодные условия для переоформления.
Куда смотрят покупатели: вторичка, дома или новостройки
Респонденты отметили следующие приоритеты среди типов жилья:
- Квартиры на вторичном рынке — лидеры спроса.
- Частные дома — особенно популярны в тыловых регионах, где ситуация более стабильна.
- Новостройки — третья по популярности категория, хотя спрос на них несколько просел.
- Смарт-квартиры — почти не интересуют украинцев. Потребность в более просторном жилье, особенно учитывая пребывание дома во время воздушных тревог, заставила многих отказаться от идеи "минимализма".
Аренда — готовность платить выросла
В отличие от рынка покупки, бюджеты на аренду в 2025 году выросли. В частности, большинство украинцев ищут жилье до 10 000 грн в месяц. В то же время заметная доля готова тратить до 15 000 грн, особенно в крупных городах или в западных регионах.
Интересно, что даже несмотря на рост арендных бюджетов, две трети респондентов (67%) жалуются, что трудно найти жилье в пределах желаемой суммы. Причины — рост спроса, уменьшение предложения и желание арендодателей "отбить" риски, связанные с войной.
Самыми популярными остаются:
- квартиры на вторичном рынке — арендодатели быстро адаптируются к запросам;
- новостройки — часто с более высокой ценой, но лучшим состоянием жилья;
- смарт-квартиры — рассматриваются преимущественно студентами или одиночками.
На что обращают внимание при выборе жилья
При покупке или аренде жилья украинцы в 2025 году четко сформулировали свои приоритеты:
- Цена — ключевой фактор, который влияет на большинство решений.
- Состояние жилья — многие не хотят вкладываться в ремонт сразу после приобретения.
- Площадь — предпочитают просторные квартиры, учитывая опыт жизни во время войны.
- Расположение — предпочтение отдается районам с укрытиями, стабильной инфраструктурой и транспортом.
По словам аналитиков DIM.RIA, в 2025 году украинцы научились планировать более прагматично. Покупательское поведение уже не базируется на эмоциях, а больше — на рациональности и безопасности.
Переезды и география спроса: кто куда движется
Несмотря на сложную ситуацию, более 50% украинцев остаются в своих городах. Однако доля тех, кто выехал в более безопасные регионы или за границу, выросла. Это закономерно влияет на спрос на жилье в тыловых областях, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской.
Также фиксируется рост интереса к частным домам в селах возле крупных городов. Люди хотят иметь автономность, сад, генератор и больше пространства и этот тренд только усиливается, отмечают эксперты.
Что еще стоит знать украинцам
Несмотря на сложные условия, украинский рынок недвижимости понемногу восстанавливается. Сейчас заметно растет спрос на квартиры, что подтверждается статистикой продаж и заявлениями застройщиков. Участники рынка ожидают, что в июле цены на жилье будут расти стабильно, хотя и не резко.
Также мы сообщали, что полномасштабная война кардинально изменила взгляды украинцев на недвижимость. Ранее жилье покупали в основном для проживания или получения прибыли от аренды. Однако, теперь появился новый, важный мотив — защита и создание "запасного аэродрома" на случай опасности. Этот вид инвестиций уже получил неформальное название - "страховое жилье".
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