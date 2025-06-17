Какие действуют ограничения на покупку недвижимости в Украине для иностранцев в 2025 году

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Покупка недвижимости в Украине для иностранцев — это привлекательная возможность для инвестиций, переезда или ведения бизнеса. Однако украинское законодательство устанавливает четкие правила и ограничения, которые необходимо учитывать. В 2025 году рынок недвижимости остается открытым для иностранных граждан, но с определенными нюансами, особенно в отношении земельных участков.

Иностранные граждане и юридические лица имеют право покупать недвижимость в Украине, включая квартиры, дома, коммерческие помещения и нежилые здания, отмечают специалисты АН "Маяк". Законодательство не устанавливает существенных барьеров для приобретения жилой или коммерческой недвижимости, если соблюдены все юридические требования.

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Однако ключевые ограничения касаются земельных участков, особенно сельскохозяйственного назначения. Эти ограничения важны, поскольку Украина остается страной со строгим контролем за рынком земли.

Запрет на сельскохозяйственные земли

Самое жесткое ограничение — покупка сельскохозяйственных земель. Иностранцам, согласно Земельному кодексу, она запрещена. Более того, если гражданин другой страны получит такую землю в наследство, он обязан:

либо продать ее в течение одного года,

либо передать в собственность другому лицу.

Несельскохозяйственная земля: с условиями, но можно

Для участков несельскохозяйственного назначения возможности значительно шире, однако не без условий:

Если участок находится в пределах населенного пункта, иностранец может его купить напрямую. Если за пределами — только тогда, когда на земле уже есть недвижимость, которая принадлежит иностранцу.

Таким образом, "голую" землю в поле приобрести не удастся. Сначала нужно иметь строение.

Юридические лица иностранцев: еще больше деталей

Иностранная компания (юридическое лицо), зарегистрированная в Украине, имеет право:

покупать землю в пределах населенного пункта — для коммерческой деятельности;

приобрести участок за пределами города — только если на нем размещено принадлежащее ему здание.

Но есть еще важный момент: если земля принадлежит гражданину Украины или органу местного самоуправления, компания-нерезидент может ее приобрести только при наличии представительства в Украине.

Даже при условии соблюдения формальных требований, сделка на покупку недвижимости иностранцем может быть признана недействительной, если:

нарушено целевое назначение земли;

неправильно оформлены документы;

обойдены ограничения через фиктивных лиц.

Тренды 2025: кто покупает и где

Наибольший спрос среди иностранцев в 2025 году — на:

квартиры в Киеве и Львове;

жилье в прифронтовых городах, но только с целью инвестирования "на будущее";

дома в Карпатах — для проживания или гостиничного бизнеса.

Эксперты отмечают, что иностранцы видят в Украине страну с недооцененным рынком и высоким потенциалом послевоенного восстановления.

Как сообщалось, рынок вторичной недвижимости Украины постоянно меняется, реагируя на экономическую ситуацию, региональные особенности и настроения потребителей. В целом стоимость жилья выросла в большинстве областей. Однако динамика цен и спрос на квартиры существенно отличаются в зависимости от региона.

Также отметим, иностранцы все чаще посещают Украину, стремясь воочию увидеть последствия войны. Некоторые даже участвуют в так называемых "черных турах" в зоны боевых действий, в частности в Ирпень или Харьков, чтобы стать свидетелями разрушений.