Какие действуют ограничения на покупку недвижимости в Украине для иностранцев в 2025 году

Покупка недвижимости в Украине — что запрещено иностранцам
Покупка недвижимости в Украине для иностранцев — это привлекательная возможность для инвестиций, переезда или ведения бизнеса. Однако украинское законодательство устанавливает четкие правила и ограничения, которые необходимо учитывать. В 2025 году рынок недвижимости остается открытым для иностранных граждан, но с определенными нюансами, особенно в отношении земельных участков.
Иностранные граждане и юридические лица имеют право покупать недвижимость в Украине, включая квартиры, дома, коммерческие помещения и нежилые здания, отмечают специалисты АН "Маяк". Законодательство не устанавливает существенных барьеров для приобретения жилой или коммерческой недвижимости, если соблюдены все юридические требования.
Однако ключевые ограничения касаются земельных участков, особенно сельскохозяйственного назначения. Эти ограничения важны, поскольку Украина остается страной со строгим контролем за рынком земли.
Запрет на сельскохозяйственные земли
Самое жесткое ограничение — покупка сельскохозяйственных земель. Иностранцам, согласно Земельному кодексу, она запрещена. Более того, если гражданин другой страны получит такую землю в наследство, он обязан:
- либо продать ее в течение одного года,
- либо передать в собственность другому лицу.
Несельскохозяйственная земля: с условиями, но можно
Для участков несельскохозяйственного назначения возможности значительно шире, однако не без условий:
- Если участок находится в пределах населенного пункта, иностранец может его купить напрямую.
- Если за пределами — только тогда, когда на земле уже есть недвижимость, которая принадлежит иностранцу.
Таким образом, "голую" землю в поле приобрести не удастся. Сначала нужно иметь строение.
Юридические лица иностранцев: еще больше деталей
Иностранная компания (юридическое лицо), зарегистрированная в Украине, имеет право:
- покупать землю в пределах населенного пункта — для коммерческой деятельности;
- приобрести участок за пределами города — только если на нем размещено принадлежащее ему здание.
Но есть еще важный момент: если земля принадлежит гражданину Украины или органу местного самоуправления, компания-нерезидент может ее приобрести только при наличии представительства в Украине.
Даже при условии соблюдения формальных требований, сделка на покупку недвижимости иностранцем может быть признана недействительной, если:
- нарушено целевое назначение земли;
- неправильно оформлены документы;
- обойдены ограничения через фиктивных лиц.
Тренды 2025: кто покупает и где
Наибольший спрос среди иностранцев в 2025 году — на:
- квартиры в Киеве и Львове;
- жилье в прифронтовых городах, но только с целью инвестирования "на будущее";
- дома в Карпатах — для проживания или гостиничного бизнеса.
Эксперты отмечают, что иностранцы видят в Украине страну с недооцененным рынком и высоким потенциалом послевоенного восстановления.
Как сообщалось, рынок вторичной недвижимости Украины постоянно меняется, реагируя на экономическую ситуацию, региональные особенности и настроения потребителей. В целом стоимость жилья выросла в большинстве областей. Однако динамика цен и спрос на квартиры существенно отличаются в зависимости от региона.
Также отметим, иностранцы все чаще посещают Украину, стремясь воочию увидеть последствия войны. Некоторые даже участвуют в так называемых "черных турах" в зоны боевых действий, в частности в Ирпень или Харьков, чтобы стать свидетелями разрушений.
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