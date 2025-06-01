Відстрочка для догляду - чи впливають родичі за кордоном

Родичі-іноземці — чи відмовить ТЦК у відстрочці для догляду
Наявність родичів навіть у інших країнах та з іншим громадянством може стати на заваді оформленню відстрочки від мобілізації для догляду за батьками з інвалідністю. Наявність іншого паспорту не відіграє жодної ролі у факті догляду.
Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ангеліна Лисак.
Відстрочка для догляду — як бути, коли є родичі в інших країнах
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на отримання відстрочки від мобілізації з причини догляду за батьком, який має інвалідністю.
Чоловік підкреслив, що має рідну сестру (доньку батька), яка, щоправда, давно живе за межами України і ще з 2000-х років вийшла з українського громадянства.
"Якщо сестра не має інвалідності або потреби у постійному догляді, Вам дійсно можуть цілком правомірно відмовити у відстрочці, оскільки батько має невійськовозобов'язану доньку", — пояснила громадянину адвокатка Ангеліна Лисак.
Іноземка чи ні — має доглядати за батьком
Юристка додала, що громадянство рідної сестри військовозобов’язаного громадянина, який хоче оформити відстрочку, жодним чином не впливає на цю ситуацію.
"Той факт, що донька — не громадянка України і не живе тут, не відіграє ролі", — підкреслила Лисак.
Бо донька може і має дбати про батька з інвалідністю, незалежно від того, де вона живе і паспорт якої країни вона має.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дві умови є ключовими для оформлення відстрочки для догляду за батьками.
Додамо, ми повідомляли про те, чи обов'язково людина повинна мати інвалідність, аби догляд за нею давав право на відстрочку від мобілізації.
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