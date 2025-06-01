Відстрочка для догляду - чи впливають родичі за кордоном

Чоловік з батьком, який потребує догляду. Фото: legalposition24.com

Наявність родичів навіть у інших країнах та з іншим громадянством може стати на заваді оформленню відстрочки від мобілізації для догляду за батьками з інвалідністю. Наявність іншого паспорту не відіграє жодної ролі у факті догляду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ангеліна Лисак.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для догляду — як бути, коли є родичі в інших країнах

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на отримання відстрочки від мобілізації з причини догляду за батьком, який має інвалідністю.

Чоловік підкреслив, що має рідну сестру (доньку батька), яка, щоправда, давно живе за межами України і ще з 2000-х років вийшла з українського громадянства.

"Якщо сестра не має інвалідності або потреби у постійному догляді, Вам дійсно можуть цілком правомірно відмовити у відстрочці, оскільки батько має невійськовозобов'язану доньку", — пояснила громадянину адвокатка Ангеліна Лисак.

Іноземка чи ні — має доглядати за батьком

Юристка додала, що громадянство рідної сестри військовозобов’язаного громадянина, який хоче оформити відстрочку, жодним чином не впливає на цю ситуацію.

"Той факт, що донька — не громадянка України і не живе тут, не відіграє ролі", — підкреслила Лисак.

Бо донька може і має дбати про батька з інвалідністю, незалежно від того, де вона живе і паспорт якої країни вона має.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дві умови є ключовими для оформлення відстрочки для догляду за батьками.

Додамо, ми повідомляли про те, чи обов'язково людина повинна мати інвалідність, аби догляд за нею давав право на відстрочку від мобілізації.