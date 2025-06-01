Отсрочка для ухода - влияют ли родственники за границей

Мужчина с отцом, который нуждается в уходе. Фото: legalposition24.com

Наличие родственников даже в других странах и с другим гражданством может помешать оформлению отсрочки от мобилизации для ухода за родителями с инвалидностью. Наличие другого паспорта не играет никакой роли в факте ухода.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ангелина Лысак.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на получение отсрочки от мобилизации по причине ухода за отцом, который обладает инвалидностью.

Мужчина подчеркнул, что имеет родную сестру (дочь отца), которая, правда, давно живет за пределами Украины и еще с 2000-х годов вышла из украинского гражданства.

"Если сестра не имеет инвалидности или потребности в постоянном уходе, Вам действительно могут вполне правомерно отказать в отсрочке, поскольку отец имеет невоеннообязанную дочь", — пояснила гражданину адвокат Ангелина Лысак.

Иностранка или нет — должна ухаживать за отцом

Юрист добавила, что гражданство родной сестры военнообязанного гражданина, который хочет оформить отсрочку, никоим образом не влияет на эту ситуацию.

"Тот факт, что дочь — не гражданка Украины и не живет здесь, не играет роли", — подчеркнула Лысак.

Потому что дочь может и должна заботиться об отце с инвалидностью, независимо от того, где она живет и паспорт какой страны она имеет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два условия являются ключевыми для оформления отсрочки по уходу за родителями.

Добавим, мы сообщали о том, обязательно ли человек должен иметь инвалидность, чтобы уход за ним давал право на отсрочку от мобилизации.