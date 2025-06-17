Які діють обмеження на купівлю нерухомості в Україні для іноземців у 2025 році

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Купівля нерухомості в Україні для іноземців — це приваблива можливість для інвестицій, переїзду чи ведення бізнесу. Проте українське законодавство встановлює чіткі правила та обмеження, які необхідно враховувати. У 2025 році ринок нерухомості залишається відкритим для іноземних громадян, але з певними нюансами, особливо щодо земельних ділянок.

Іноземні громадяни та юридичні особи мають право купувати нерухомість в Україні, включаючи квартири, будинки, комерційні приміщення та нежитлові будівлі, наголошують фахівці АН "Маяк". Законодавство не встановлює суттєвих бар’єрів для придбання житлової чи комерційної нерухомості, якщо дотримано всіх юридичних вимог.

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Проте ключові обмеження стосуються земельних ділянок, особливо сільськогосподарського призначення. Ці обмеження є важливими, оскільки Україна залишається країною із суворим контролем за ринком землі.

Заборона на сільськогосподарські землі

Найжорсткіше обмеження — купівля сільськогосподарських земель. Іноземцям, згідно із Земельним кодексом, вона заборонена. Ба більше, якщо громадянин іншої країни отримає таку землю у спадок, він зобов’язаний:

або продати її протягом одного року,

або передати у власність іншій особі.

Несільськогосподарська земля: з умовами, але можна

Для ділянок несільськогосподарського призначення можливості значно ширші, проте не без умов:

Якщо ділянка розташована в межах населеного пункту, іноземець може її купити напряму. Якщо за межами — лише тоді, коли на землі вже є нерухомість, яка належить іноземцю.

Таким чином, "голу" землю у полі придбати не вдасться. Спочатку потрібно мати будівлю.

Юридичні особи іноземців: ще більше деталей

Іноземна компанія (юридична особа), зареєстрована в Україні, має право:

купувати землю в межах населеного пункту — для комерційної діяльності;

придбати ділянку за межами міста — тільки якщо на ній розміщено належну їй будівлю.

Але є ще важливий момент: якщо земля належить громадянину України або органу місцевого самоврядування, компанія-нерезидент може її придбати тільки за наявності представництва в Україні.

Навіть за умови дотримання формальних вимог, угода на купівлю нерухомості іноземцем може бути визнана недійсною, якщо:

порушено цільове призначення землі;

неправильно оформлені документи;

обійдено обмеження через фіктивних осіб.

Тренди 2025: хто купує і де

Найбільший попит серед іноземців у 2025 році — на:

квартири в Києві та Львові;

житло у прифронтових містах, але лише з метою інвестування "на майбутнє";

будинки в Карпатах — для проживання або готельного бізнесу.

Експерти зазначають, що іноземці бачать в Україні країну з недооціненим ринком і високим потенціалом післявоєнного відновлення.

Як повідомлялось, ринок вторинної нерухомості України постійно змінюється, реагуючи на економічну ситуацію, регіональні особливості та настрої споживачів. Загалом вартість житла зросла в більшості областей. Однак динаміка цін та попит на квартири суттєво відрізняються залежно від регіону.

Також зазначимо, іноземці дедалі частіше відвідують Україну, прагнучи на власні очі побачити наслідки війни. Дехто навіть бере участь у так званих "чорних турах" до зон бойових дій, зокрема в Ірпінь чи Харків, аби стати свідками руйнувань.