Как иностранец может купить недвижимость в Украине — расчет и документы

Девушка получает ключи. Фото: Freepik

Покупка жилья в Украине становится все более привлекательной для граждан других государств. Причины разные: кто-то мечтает о постоянном проживании в большом городе с развитой инфраструктурой, кто-то видит инвестиционный потенциал, а кто-то планирует запуск бизнеса на месте. Но независимо от мотивов, иностранец, который хочет приобрести украинскую недвижимость, должен пройти определенную процедуру, самым сложным этапом которой часто является именно расчет за покупку.

Украинское законодательство достаточно лояльно к иностранным покупателям, отмечают специалисты АН "Маяк". Физические лица из других стран могут свободно покупать квартиры, дома, коммерческие помещения или нежилые здания. Единственное ограничение касается сельскохозяйственных земель — их иностранцы покупать не могут.

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Юридические лица-нерезиденты также имеют право покупать недвижимость, но процедура для них сложнее из-за дополнительных документов, подтверждающих легальность компании и ее представителей.

Как проходит расчет

Одним из важнейших этапов покупки недвижимости является расчет между покупателем и продавцом. В Украине этот процесс регулируется строгими правилами валютного и налогового законодательства, которые иностранцам нужно тщательно учитывать.

Основные правила расчетов:

Оплата только в гривне. Независимо от того, откуда поступают средства, расчет за недвижимость в Украине осуществляется исключительно в национальной валюте. Если иностранец переводит средства из-за рубежа, они конвертируются в гривны по курсу банка. Банковский перевод — самый безопасный способ. Для оплаты недвижимости иностранец может открыть текущий счет в украинском банке или осуществить перевод с зарубежного счета. Во втором случае банк будет проверять соответствие транзакции валютному законодательству. Лимит наличных расчетов. Максимальная сумма наличных, которую можно использовать для оплаты, составляет 50 000 грн. Все, что превышает этот лимит, должно проводиться через банк. Декларирование наличных денег. Если иностранец ввозит в Украину наличные на сумму более 10 000 евро, их нужно задекларировать на таможне. Подтверждение происхождения средств. Банки и нотариусы могут потребовать документы, подтверждающие легальность средств, например, справки о доходах или выписки с банковских счетов. Назначение платежа. При переводе важно правильно указать цель, например, "оплата за покупку недвижимости по договору". Неправильная формулировка может привести к задержке сделки.

Альтернативные инструменты оплаты

Для безопасного расчета иностранцы могут использовать специальные банковские инструменты:

аккредитив. Это форма безналичного расчета, когда деньги хранятся на счету банка до момента передачи права собственности;

временный депозитный счет у нотариуса. Деньги хранятся до нотариального подтверждения сделки.

Такие решения уменьшают риски для обеих сторон сделки и гарантируют защиту от мошенничества.

Какие документы нужно подготовить иностранцу

Покупка украинской недвижимости иностранцем требует тщательной подготовки. Иностранный покупатель должен предоставить:

заграничный паспорт;

идентификационный код (получается в Украине);

согласие супруга или супруги (если в браке);

доверенность (при необходимости).

Все документы должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариально. Особенно важно — идентификационный код, без которого нотариус не заключит договор.

Покупка через иностранную компанию: что нужно

Если покупателем выступает юридическое лицо, список документов немного другой:

выписка из реестра компании;

учредительные документы;

приказ о назначении директора;

паспорт представителя.

Юридическое лицо также должно иметь представителя в Украине и, как правило, банковский счет. Здесь не обойтись без консультаций — без профессиональной помощи риск задержки или отмены сделки существенно возрастает.

Как сообщалось, украинский рынок вторичной недвижимости постоянно адаптируется к экономическим условиям и настроениям потребителей и продемонстрировал значительные изменения: в большинстве регионов выросла стоимость жилья. Однако динамика цен и спроса на квартиры существенно отличается в зависимости от конкретной области.

Также мы писали, что иностранцы все чаще посещают Украину, чтобы собственными глазами увидеть последствия войны. Некоторые из них даже отправляются в так называемые "черные туры" в зоны боевых действий, такие как Ирпень или Харьков.